11:09, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Trump'Ä±n damadÄ±na eriÅŸim kolaylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± ve BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n damadÄ± Jared Kushner'in gizlilik eriÅŸim seviyesinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

AdlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen, biri Beyaz Saray'da gÃ¶revli iki yetkili, bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±ndÄ±r "Ã§ok gizli/hassas sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bilgiye" eriÅŸim izniyle Ã§alÄ±ÅŸan Kushner'in bundan bÃ¶yle daha dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyede gizlilik iÃ§eren bilgiye eriÅŸim yetkisine sahip olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kushner'in gizlilik eriÅŸim seviyesinin, Trump'Ä±n Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten John Kelly'nin, geÃ§ici gÃ¼venlik izinleri 1 Haziran 2017 tarihinden Ã¶nce dolan Beyaz Saray yetkililerinin, geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ne kadar daimi gÃ¼venlik izni edinmediler ise bu yetkilerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talimatÄ± Ã¼zerine dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Beyaz Saray'dan bir yetkili de Kelly'nin talimatÄ±nÄ±n yerine getirildiÄŸini doÄŸruladÄ±.

Bu arada avukatÄ± Abbe Lowell, durumun, Kushner'in "baÅŸkan tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirildiÄŸi Ã§ok Ã¶nemli iÅŸini sÃ¼rdÃ¼rme kabiliyetini etkilemeyeceÄŸini" sÃ¶yledi.

Washington Post da Kushner'in bazÄ± Ã¼lkelerin hÃ¼kÃ¼met yetkilileriyle temaslarÄ±nÄ±n Beyaz Saray iÃ§inde endiÅŸe yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Gazetenin, konuyla ilgili istihbarat raporlarÄ±nÄ± bilen eski ve ÅŸimdiki yetkililere dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Ã‡in, Ä°srail ve Meksika'daki yetkililerin, Kushner'den ve iÅŸ anlaÅŸmalarÄ±ndan nasÄ±l fayda saÄŸlayabileceklerini Ã¶zel olarak tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± savunuldu.

ABD'de KasÄ±m 2016'daki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine Rusya'nÄ±n siber saldÄ±rÄ± yoluyla mÃ¼dahale ettiÄŸi iddiasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan ve devam eden soruÅŸturma, Trump'Ä±n damadÄ± ve baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Jared Kushner ile eski kampanya menajeri Paul Manafort'u iÃ§ine alacak ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼.

Kushner, geÃ§en temmuz ayÄ±nda Senato Ä°stihbarat Komitesi'nde kapalÄ± oturumlarda senatÃ¶rlerin "soruÅŸturma kapsamÄ±ndaki" sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±.

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