Soyuz kapsÃ¼lÃ¼ 5.5 ay sonra DÃ¼nya'ya dÃ¶ndÃ¼

UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'ndaÂ (UUÄ°) 168 gÃ¼ndÃ¼r gÃ¶rev yapanÂ iki AmerikalÄ±Â veÂ bir Rus astronotuÂ taÅŸÄ±yanÂ Soyuz kapsÃ¼lÃ¼,Â Kazakistan'Ä±n Jezkazgan ÅŸehriÂ yakÄ±nlarÄ±na indi.
Amerika HavacÄ±lÄ±k ve Uzay AjansÄ±ndan (NASA) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD'li Joe Acaba, Mark Vande Hei ve Rus Alexander Misurkin isimli astronotlarÄ±n 5,5 aylÄ±k gÃ¶rev sÃ¼relerinin ardÄ±ndan DÃ¼nya'ya dÃ¶ndÃ¼kleri bildirildi.
Acaba, Vande Hai ve Misurkin'i taÅŸÄ±yan uzay mekiÄŸi 13 EylÃ¼l'de UUÄ°'ye ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
Rusya, ABD, Japonya, Avrupa ve Kanada uzay kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan modÃ¼llerin birleÅŸtirilmesiyle oluÅŸturulan UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'nda, bilimsel araÅŸtÄ±rmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Amerikan oyuncak ÅŸirketi Toys R Usâ€™Ä±n Ä°ngiltereâ€™deki iÅŸtirakine, u zun sÃ¼redir devam eden mali sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle kayyum atandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
YargÄ±Ã§ Curiel, Kaliforniya eyaletinin duvar planÄ±na itirazÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddetti.
BM'de dÃ¼zenlenen panelde, KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±na yÃ¶nelik insan haklarÄ± ihlallerinin sona erdirilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu
Afganistan'da dÃ¼zenlenen ''Kabil SÃ¼reci'' konferansÄ±nÄ±n sonunda yayÄ±mlanan bildiride, "Afgan halkÄ±na uygulanan ve masumlarÄ±n hayatÄ±nÄ± ellerinden alarak her gÃ¼n acÄ±larÄ±nÄ± derinleÅŸtiren terÃ¶r ÅŸiddetinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± korkunÃ§ ve kabul edilemez seviyeyi en gÃ¼Ã§lÃ¼ ifadeyle kÄ±nÄ±yor ve kapsayÄ±cÄ± bir siyasi sÃ¼reÃ§le bu acÄ±yÄ± sona erdirme konusundaki gÃ¼Ã§lÃ¼ ve aÃ§Ä±k taahhÃ¼t ve desteÄŸimizi yineliyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Filistinli gruplar tarafÄ±ndan, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan ABD temsilciliklerinin kapatÄ±lmasÄ± talep edildi
Yeni dÃ¼zenlemeyle, bir kiÅŸinin birden fazla banka hesabÄ± aÃ§masÄ±na izin verilecek, bankadan aylÄ±k nakit Ã§ekim limiti artÄ±rÄ±lacak
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Suriye'de ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun kontrolÃ¼ndeki Rukban sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ± ve El Tanf bÃ¶lgesini Ã§evreleyen tÃ¼m alanlara insani eriÅŸim izni verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Uzun sÃ¼ren hastalÄ±k dÃ¶nemi sonrasÄ±nda geÃ§en ekim ayÄ±nda kurucu lideri Talabani'yi kaybeden KYB, iÃ§ Ã§ekiÅŸmeler nedeniyle zor gÃ¼nlerden geÃ§iyor
KaradaÄŸ Savunma BakanÄ± NATO'nun Kosova BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼'ne iki subayÄ±nÄ± gÃ¶ndereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Somali'deki Fahfahdun kasabasÄ±nda Kenya ve Somali ordularÄ±nÄ±n ortak operasyonunda 23 EÅŸ-Åžebab militanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun baÅŸ aktÃ¶rlerinden BAE'nin, Yemen'in birÃ§ok kentinde kurduÄŸu Ã¶zel gÃ¼Ã§lerle etkinliÄŸini artÄ±rarak nÃ¼fuz alanÄ±nÄ± geniÅŸletmesi meÅŸru hÃ¼kÃ¼meti endiÅŸelendiriyor
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile ayrÄ± ayrÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgedeki "istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±" adÄ±mlarÄ±na dikkat Ã§ekildiÄŸi bildirildi
Ã‡inâ€™in nÃ¼kleer yakÄ±tlÄ± uÃ§ak gemisi inÅŸa etmek iÃ§in gerekli teknolojiyi geliÅŸtirme sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Her ne kadar Ä°srail, Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± inkÃ¢r etse de Filistinliler aÃ§Ä±sÄ±ndan hiÃ§bir zaman bu olgu "gerÃ§ekliÄŸini" yitirmedi.
UUÄ°'de 168 gÃ¼ndÃ¼r gÃ¶rev yapan iki AmerikalÄ± ve bir Rus astronotu taÅŸÄ±yan Soyuz kapsÃ¼lÃ¼, Kazakistan'Ä±n Jezkazgan ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±na iniÅŸ yaptÄ±
Trump'Ä±n damadÄ± Kushner'in gizlilik eriÅŸim seviyesi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼