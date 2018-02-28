11:28, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

HDP'li Vekil Selma Irmak'a verilen hapis cezasÄ± onandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Irmak'Ä±n avukatlarÄ±, Gaziantep BÃ¶lge Adliye Mahkemesine baÅŸvurarak, sÃ¶z konusu kararÄ±n bozularak yargÄ±lamanÄ±n yeniden yapÄ±lmasÄ±nÄ± ve Irmak'Ä±n tahliyesini talep etti.

Ä°tirazÄ± deÄŸerlendiren Gaziantep BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince, sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n mÃ¼vekkilinin savunma hakkÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki usule iliÅŸkin iddialarÄ±na mahkemece yapÄ±lan gerekÃ§e ve deÄŸerlendirmenin yerinde olduÄŸu belirtilerek, sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n usule iliÅŸkin iddialarÄ±nda haklÄ± olmadÄ±klarÄ± vurgulandÄ±.

Siyasi partilere Ã¼ye olmak ve siyasi parti faaliyetinde bulunma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n baÅŸka Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerince kullanÄ±lmak istenilebildiÄŸinin aÃ§Ä±k olduÄŸu belirtilen kararda, ÅŸunlara yer verildi:

"27 AralÄ±k 2015'te Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸ BaÅŸkanÄ± Selma Irmak'Ä±n sÃ¶zde 'Ã¶zyÃ¶netim' ilanÄ±na iliÅŸkin 14 maddeyi KÃ¼rtÃ§e olarak okuduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK ile paralel aÃ§Ä±klamalarda bulunan sanÄ±ÄŸÄ±n eylemlerinin ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ya da siyasi parti faaliyetleri olarak deÄŸerlendirilmesine olanak bulunmamaktadÄ±r."

"USULE VE ESAS Ä°LÄ°ÅžKÄ°N HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAMIÅžTIR"

Kararda, Irmak'a verilen 10 yÄ±l hapis cezasÄ±ndaki mahkemenin kararÄ±nda usule ve esasa iliÅŸkin herhangi bir hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Delillerde ve iÅŸlemlerde herhangi bir eksikliÄŸin bulunmadÄ±ÄŸÄ±na yer verilen kararda, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulunuldu:

"Ä°spat bakÄ±mÄ±ndan deÄŸerlendirme yerindedir. SanÄ±ÄŸÄ±n eylemlerinin doÄŸru nitelendirildiÄŸi, sanÄ±k hakkÄ±nda takdir edilen ceza miktarÄ±nÄ±n yerinde olduÄŸu ve kanunda Ã¶ngÃ¶rÃ¼len suÃ§ tiplerine uyduÄŸu, cezalarÄ±n kanuni baÄŸlamda uygulandÄ±ÄŸÄ± ve istinaf baÅŸvurusunda bulunan sanÄ±k mÃ¼dafilerinin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ nedenler yerinde gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ olmakla CMK'nin 280/1-a maddesi gereÄŸince istinaf baÅŸvurusunun esastan reddine karar verilmiÅŸtir."

SanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n Irmak'Ä±n tahliyesine iliÅŸkin taleplerinin de deÄŸerlendirildiÄŸi kararda, mahkemenin tutukluluÄŸun devamÄ±na iliÅŸkin gerekÃ§esi, sanÄ±ÄŸa verilen ceza miktarÄ± ve tutuklulukta geÃ§irdiÄŸi sÃ¼renin dikkate alÄ±narak tahliye taleplerinin CMK'nin 104/3 maddesi gereÄŸince reddine karar verildiÄŸi belirtildi.

VERÄ°LEN CEZA

3 KasÄ±m 2017'de gÃ¶rÃ¼len karar duruÅŸmasÄ±nda mahkeme, Irmak'Ä±n "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 7 yÄ±l 6 ay, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan da 2 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti.

AyrÄ±ca mahkeme, Irmak'Ä±n "kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri dÃ¼zenlemek, yÃ¶netmek, bunlarÄ±n hareketlerine katÄ±lmak" ile "suÃ§ ve suÃ§luyu Ã¶vmek" suÃ§larÄ±ndan ise beraatini kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Milletvekili Selma Irmak'Ä±n dosyasÄ±, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle Hakkari'den DiyarbakÄ±r'a gÃ¶nderilmiÅŸti.