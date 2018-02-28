GÃ¼ncelleme: 11:45, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

AkdaÄŸ'dan Ã§ocuk istismarÄ±nda Ã¶ngÃ¶rÃ¼len ceza aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ,Â Anadolu AjansÄ±Â (AA)Â EditÃ¶r MasasÄ±'ndaÂ gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tlÄ±yor ve geliÅŸmelerle ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu.

"MHP VE CHP GRUPLARINI ZÄ°YARET EDECEÄžÄ°M"

Ã‡ocuk istismarÄ± dÃ¼zenlemesi ile ilgili olarakÂ AkdaÄŸ, "Bu mevzuyla alakalÄ± olarak bugÃ¼n MHP ve CHP gruplarÄ±nÄ± ziyaret edeceÄŸim." dedi.Â

CHP ve MHP'ye yapacaÄŸÄ± ziyaretle ilgili olarak AkdaÄŸ, "Elbette oy birliÄŸiyle geÃ§mesi arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§indeyiz, zaten bu diyaloÄŸu onun iÃ§in kuruyoruz. Esneklik dediÄŸimiz konu da bir husustan taviz vermek anlamÄ±nda deÄŸil, en doÄŸruyu bulmak anlamÄ±nda elbette esnek olmalÄ±sÄ±nÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

AkdaÄŸ, "SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, Ã‡ocuk Ä°zlem Merkezlerinin (Ã‡Ä°M) 2018'de toplam etki alanÄ±nÄ±n, nÃ¼fusun yÃ¼zde 78'ine ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedeflemiÅŸti. ÅžÃ¶yle bir karar aldÄ±k; nÃ¼fusun yÃ¼zde 100'Ã¼ne ulaÅŸacak. BÃ¼tÃ¼n illerimizde Ã‡Ä°M'leri yaygÄ±nlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z." bilgisini verdi.

"AÄžIRLAÅžTIRILMIÅž MÃœEBBET DÃœÅžÃœNÃœYORUZ"

Ã‡ocuk istismarÄ± ile ilgili olarak AkdaÄŸ, "BÃ¶yle kÃ¶tÃ¼ bir fiili iÅŸlemiÅŸ sonra da yavrumuzun hayatÄ±na kÄ±ymÄ±ÅŸ birisi iÃ§in doÄŸrusu aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

"28 ÅžUBAT Ä°NANÃ‡LARA SAYGININ YOK EDÄ°LMEYE Ã‡ALIÅžILDIÄžI BÄ°R DÃ–NEMDÄ°"

AkdaÄŸ, "28 Åžubat; hoÅŸgÃ¶rÃ¼nÃ¼n, Ã§oÄŸulculuÄŸun, insan haklarÄ±nÄ±n ve inanÃ§lara saygÄ±nÄ±n yok edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemdi." dedi.

SALÄ°H MÃœSLÄ°M'Ä°N SERBEST BIRAKILMASI

Salih MÃ¼slim'in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ile ilgili olarak daÂ AkdaÄŸ, "Bu, terÃ¶r suÃ§lusu. Bunu TÃ¼rkiye'ye vermek gerekir. Bu husustaki hukuki sÃ¼reci Ä±srarla takip edeceÄŸiz. Ã‡ekya'dan ve diÄŸer Ã¼lkelerden de buna benzer suÃ§lularÄ±n iadesini talep ettiÄŸimiz zaman uluslararasÄ± hukuka ve kendileriyle anlaÅŸmamÄ±za uygun biÃ§imde bize iadelerini bekliyoruz. Aksi Ã§ifte standart olur, aksi samimiyetsizlik olur." ÅŸeklinde konuÅŸtu.