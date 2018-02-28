AkdaÄŸ'dan Ã§ocuk istismarÄ±nda Ã¶ngÃ¶rÃ¼len ceza aÃ§Ä±klamasÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ,Â Anadolu AjansÄ±Â (AA)Â EditÃ¶r MasasÄ±'ndaÂ gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tlÄ±yor ve geliÅŸmelerle ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Ã‡ocuk istismarÄ± dÃ¼zenlemesi ile ilgili olarakÂ AkdaÄŸ, "Bu mevzuyla alakalÄ± olarak bugÃ¼n MHP ve CHP gruplarÄ±nÄ± ziyaret edeceÄŸim." dedi.Â
CHP ve MHP'ye yapacaÄŸÄ± ziyaretle ilgili olarak AkdaÄŸ, "Elbette oy birliÄŸiyle geÃ§mesi arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§indeyiz, zaten bu diyaloÄŸu onun iÃ§in kuruyoruz. Esneklik dediÄŸimiz konu da bir husustan taviz vermek anlamÄ±nda deÄŸil, en doÄŸruyu bulmak anlamÄ±nda elbette esnek olmalÄ±sÄ±nÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
AkdaÄŸ, "SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, Ã‡ocuk Ä°zlem Merkezlerinin (Ã‡Ä°M) 2018'de toplam etki alanÄ±nÄ±n, nÃ¼fusun yÃ¼zde 78'ine ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedeflemiÅŸti. ÅžÃ¶yle bir karar aldÄ±k; nÃ¼fusun yÃ¼zde 100'Ã¼ne ulaÅŸacak. BÃ¼tÃ¼n illerimizde Ã‡Ä°M'leri yaygÄ±nlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z." bilgisini verdi.
Ã‡ocuk istismarÄ± ile ilgili olarak AkdaÄŸ, "BÃ¶yle kÃ¶tÃ¼ bir fiili iÅŸlemiÅŸ sonra da yavrumuzun hayatÄ±na kÄ±ymÄ±ÅŸ birisi iÃ§in doÄŸrusu aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." ifadelerini kullandÄ±.
AkdaÄŸ, "28 Åžubat; hoÅŸgÃ¶rÃ¼nÃ¼n, Ã§oÄŸulculuÄŸun, insan haklarÄ±nÄ±n ve inanÃ§lara saygÄ±nÄ±n yok edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemdi." dedi.
Salih MÃ¼slim'in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ile ilgili olarak daÂ AkdaÄŸ, "Bu, terÃ¶r suÃ§lusu. Bunu TÃ¼rkiye'ye vermek gerekir. Bu husustaki hukuki sÃ¼reci Ä±srarla takip edeceÄŸiz. Ã‡ekya'dan ve diÄŸer Ã¼lkelerden de buna benzer suÃ§lularÄ±n iadesini talep ettiÄŸimiz zaman uluslararasÄ± hukuka ve kendileriyle anlaÅŸmamÄ±za uygun biÃ§imde bize iadelerini bekliyoruz. Aksi Ã§ifte standart olur, aksi samimiyetsizlik olur." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
RTÃœK, "GÃ¼n BaÅŸlÄ±yor" isimli programda sunucu Keser'in sarfettiÄŸi sÃ¶zleri nedeniyle Akit TV'ye Ã¼Ã§ kez program durdurma ve yÃ¼zde 3 oranÄ±nda para cezasÄ± uygulanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) bazÄ± seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
Ahmet Altan "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ve "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§larÄ±ndan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 5 yÄ±l 11 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Sinop aÃ§Ä±klarÄ±nda demirli kuru yÃ¼k gemisinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk bilgilere gÃ¶re bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, bir kiÅŸi yaralandÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "28 Åžubat davasÄ±nda sona geldik. Ä°ntikamla deÄŸil, adaletle davranarak hukuk iÃ§inde hak ettikleri en aÄŸÄ±r cezayÄ± alacaklar. Bundan hiÃ§ kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri'nin, 'BMGK kararÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan iyi okunmasÄ±' gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki ifadeleri, her tÃ¼rlÃ¼ temelden yoksundur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TÃ¼rk siyasi tarihinin karanlÄ±k sayfalarÄ±nda yerini alan ve "Postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Åžubat 1997'deki MGK toplantÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 21 yÄ±l geÃ§ti.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, Ã§ocuk istismarÄ± ile ilgili, "BÃ¶yle kÃ¶tÃ¼ bir fiili iÅŸlemiÅŸ sonra da yavrumuzun hayatÄ±na kÄ±ymÄ±ÅŸ birisi iÃ§in doÄŸrusu aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" ifadelerini kullandÄ±
Gaziantep BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'Ä±n "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 10 yÄ±l hapis cezasÄ±nÄ±n onandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "SÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede SayÄ±n Macron, Suriye'de insani duruma iliÅŸkin 2401 sayÄ±lÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi kararÄ±ndan bahsederken Afrin'e atÄ±fta bulunmamÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
Ã‡ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± Marmara BÃ¶lgesi'nde sabah Edirne ve KÄ±rklareli, akÅŸam Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova Ã§evrelerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± MÃ¼slim'in Ã‡ekya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±yla ilgili, "Salih MÃ¼slim'in de her zaman ensesindeyiz. Bundan sonra ona rahat hayat yok. Hukuk Ã§erÃ§evesinde gerekeni yapacaÄŸÄ±z." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Cezayir'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sembollerinden tarihi KeÃ§iova Camisi'ni gezdi
TBMM Anayasa Komisyonu, siyasi partilerin seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlemeyi iÃ§eren, AK Parti ve MHP'nin ortak kanun teklifini alt komisyona sevk etti.
Akit TV'de sunucu Ahmet Keser'in programÄ±ndaki ifadeleri Ã¼zerine, hakkÄ±nda iki ayrÄ± suÃ§ duyurusunda bulunuldu
TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerindeki sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m aranacak teknik komitelerin ilk toplantÄ±sÄ±, Suriye gÃ¼ndemiyle 8-9 Mart'ta ABD'de yapÄ±lacak