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18:53, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba
Filistin
12:17, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

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Ä°srail Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda ne arÄ±yor?
Ä°srail Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda ne arÄ±yor?

Her ne kadar Ä°srail, Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± inkÃ¢r etse de Filistinliler aÃ§Ä±sÄ±ndan hiÃ§bir zaman bu olgu "gerÃ§ekliÄŸini" yitirmedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistinliler,Â Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te adÄ±m adÄ±m yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ YahudileÅŸtirme politikalarÄ±na ÅŸahit olurken, Ä°srail'inÂ Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ise onlar iÃ§in meÃ§hullÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korumaya devam ediyor.

Ä°lk defa 1981'de Harem-i Åžerif'in iÃ§indeki Kubbet'us Sahra'ya birkaÃ§ metre uzaklÄ±ktaki KayÄ±tbay Sebili'ne kadar uzanan bir tÃ¼neli fark eden Filistinliler, bÃ¶ylece Ä°srail'in Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan haberdar oldu.

Her ne kadar Ä°srail, Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± inkar etse de Filistinliler aÃ§Ä±sÄ±ndan hiÃ§bir zaman bu olgu "gerÃ§ekliÄŸini" yitirmedi.

Ä°srail'in 1996'da Mescid-i Aksa'nÄ±n BatÄ± DuvarÄ±'nÄ±n (Burak DuvarÄ±-AÄŸlama DuvarÄ±) altÄ±nda aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu tÃ¼nel ve daha sonra bu Ã§erÃ§evede aÃ§Ä±lan diÄŸerleri, Ä°srail'in kutsal mabedin altÄ±nda ve Ã§evresinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin "ÅŸÃ¼pheleri" gÃ¼Ã§lendirdi.

KudÃ¼s YÃ¼ksek Ä°slam Heyeti BaÅŸkanÄ± ve Mescid-i Aksa Hatibi Åžeyh Ä°krime Sabri, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda, Ä°srail'in baÅŸta Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ± olmak Ã¼zere bÃ¶lgede geniÅŸ Ã§aplÄ± hafriyat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ teyit etti.

Filistinliler,Â Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te adÄ±m adÄ±m yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ YahudileÅŸtirme politikalarÄ±na ÅŸahit olurken, Ä°srail'inÂ Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ise onlar iÃ§in meÃ§hullÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korumaya devam ediyor.

Ä°lk defa 1981'de Harem-i Åžerif'in iÃ§indeki Kubbet'us Sahra'ya birkaÃ§ metre uzaklÄ±ktaki KayÄ±tbay Sebili'ne kadar uzanan bir tÃ¼neli fark eden Filistinliler, bÃ¶ylece Ä°srail'in Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan haberdar oldu.

Her ne kadar Ä°srail, Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± inkar etse de Filistinliler aÃ§Ä±sÄ±ndan hiÃ§bir zaman bu olgu "gerÃ§ekliÄŸini" yitirmedi.

Ä°srail'in 1996'da Mescid-i Aksa'nÄ±n BatÄ± DuvarÄ±'nÄ±n (Burak DuvarÄ±-AÄŸlama DuvarÄ±) altÄ±nda aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu tÃ¼nel ve daha sonra bu Ã§erÃ§evede aÃ§Ä±lan diÄŸerleri, Ä°srail'in kutsal mabedin altÄ±nda ve Ã§evresinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin "ÅŸÃ¼pheleri" gÃ¼Ã§lendirdi.

KudÃ¼s YÃ¼ksek Ä°slam Heyeti BaÅŸkanÄ± ve Mescid-i Aksa Hatibi Åžeyh Ä°krime Sabri, konuyla ilgili AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda, Ä°srail'in baÅŸta Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ± olmak Ã¼zere bÃ¶lgede geniÅŸ Ã§aplÄ± hafriyat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ teyit etti.

"HEDEF YAHUDÄ° TARÄ°HÄ°NE DAÄ°R BÄ°R BULGUYA ULAÅžMAK"

Åžeyh Sabri, "Ä°srail, Mescid-i Aksa'nÄ±n gÃ¼neyindeki Silvan Mahallesi'nden Mescid-i Aksa'ya doÄŸru ciddi bir hafriyat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Bunun neticesinde Mescid'in Silvan yÃ¶nÃ¼nde ve batÄ± duvarÄ± yÃ¶nÃ¼nde birÃ§ok defa Ã§Ã¶kme meydana geldi. Bu durum da Ä°srail'in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ispat ediyor." diyerek, 1980'li yÄ±llarda Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda keÅŸfedilen tÃ¼nel ile bu baÄŸlamda mabedin temelinde meydana gelen bÃ¼yÃ¼k Ã§atlaklÄ±klarÄ±n halihazÄ±rdaki varlÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±.

Ä°srail'in sÃ¶z konusu kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n amacÄ±na iliÅŸkin Åžeyh Sabri, "Ana hedef Yahudi tarihine dair bir bulguya ulaÅŸmaktÄ±r. Ancak Ä°srail, DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ iÅŸgal ettiÄŸi 1967'den bu yana sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na raÄŸmen bu baÄŸlamda tek bir bulguya rastlamamÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Åžeyh Sabri, Ä°srail'in 1996'da aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu ve Eski Åžehir bÃ¶lgesindeki Ã–meriye Okulu'ndan Burak DuvarÄ±'na kadar uzanan tÃ¼nelin aynÄ± zamanda Filistinlilerin mÃ¼lklerinde de derin Ã§atlaklara yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

"MESCÄ°D-Ä° AKSA YIKILABÄ°LÄ°R"

KazÄ±larÄ±n Mescid-i Aksa'nÄ±n temellerine de zarar verdiÄŸini vurgulayan Åžeyh Sabri, "Ä°srail'in bu kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, Mescid-i Aksa'nÄ±n temellerine aÃ§Ä±kÃ§a zarar vermektedir ve Allah korusun yÄ±kÄ±lmasÄ±na neden olacaktÄ±r." dedi.

KazÄ±lar nedeniyle 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem olmasÄ± durumunda Mescid-i Aksa'nÄ±n yÄ±kÄ±labileceÄŸine dikkati Ã§eken Åžeyh Sabri, son dÃ¶nemlerde kutsal kentte kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± depremlerin meydana geldiÄŸini ancak ÅŸu ana kadar Mescid-i Aksa'nÄ±n bunlardan zarar gÃ¶rmediÄŸini aktardÄ±.

Åžeyh Sabri, Ä°srail'in UNESCO'nun geÃ§en yÄ±llar boyunca kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na dair kurduÄŸu araÅŸtÄ±rma komisyonunun bu Ã§erÃ§evede soruÅŸturma baÅŸlatmasÄ±na izin vermediÄŸini belirterek, "UluslararasÄ± herhangi bir heyetin gerÃ§ekleri gÃ¶rme hakkÄ± vardÄ±r. Ancak Ä°srail, sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karmak isteyen hiÃ§bir heyete izin vermiyor. EÄŸer Ä°srail bu yÃ¶nde herhangi bir saldÄ±rÄ±da bulunmuyorsa neden yaptÄ±klarÄ±nÄ±n uluslararasÄ± komiteler tarafÄ±ndan soruÅŸturulmasÄ±na izin vermiyor?" diye konuÅŸtu.

"KAZILARIN Ä°NCELENMESÄ° Ä°Ã‡Ä°N ULUSLARARASI BÄ°R KOMÄ°TE KURULMALIDIR"

Mescid-i Aksa'nÄ±n eski mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åžeyh Nacih Bukeyrat da Åžeyh Sabri ile aynÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ paylaÅŸarak, Ä°srail'in kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± incelemek Ã¼zere uluslararasÄ± bir komitenin kurulmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yaptÄ±.

Åžeyh Bukeyrat, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± kesin bir dille ifade edemeyeceklerini ancak kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± olduÄŸuna dair ellerinde 3 sebep olduÄŸunu ÅŸÃ¶yle ifade etti:

"Birinci sebep 1981 yÄ±lÄ±nda keÅŸfedilen ve KayÄ±tbay Sebili'ne kadar uzandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kan tÃ¼nel. Ä°kinci sebep, Mescid-i Aksa'ya bitiÅŸik binalarda meydana gelen Ã§atlaklÄ±klar. Bu Ã§atlaklÄ±klar hÃ¢lÃ¢ hafriyatÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ortaya koyuyor. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ sebep ise iÅŸgal devletinin Mescid-i Aksa'nÄ±n zemininde yapÄ±lacak herhangi bir Ã§alÄ±ÅŸmaya izin vermemesi. DolayÄ±sÄ±yla soruyoruz, neden korkuyorsunuz?"

Ä°srail'in Mescid-i Aksa Ã§evresinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n kesin olduÄŸuna vurgu yapan Åžeyh Bukeyrat, Ä°srail'in, Filistin, Arap-Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (UNESCO) tÃ¼m itirazlarÄ±na raÄŸmen, kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne vurgu yaptÄ±.

Åžeyh Bukeyrat, Ä°srail'in sÃ¶z konusu kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bilimsel deÄŸil, siyasi olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Ä°srail, Silvan Mahallesi'nden Mescid-i Aksa'nÄ±n kapÄ±larÄ±na kadar uzattÄ±ÄŸÄ± tÃ¼nellerle yeni bir vakÄ±a yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ve Talmudik-Tevrat kaynaklÄ± misyonu yenilemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Mescid-i Aksa'nÄ±n gÃ¼neyindeki Emevi SaraylarÄ± bÃ¶lgesindeki kazÄ±larla sÃ¶zde SÃ¼leyman Mabedi'ne ait tuvaletleri arama Ã§abasÄ± bunun en Ã¶nemli delilidir." diye konuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Mescid-i Aksa Ä°srail KudÃ¼s
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