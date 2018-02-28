Çin'in nükleer yakıtlı uçak gemisi inşa planı

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından "Global Times” gazetesinin, devlet savunma sanayisi şirketi China Shipbuilding Industry Corporation'a (CSIC) dayandırdığı haberinde, CSIC’nin nükleer yakıtlı uçak gemisi, yeni tip nükleer denizaltı ve insansız karşı istihbarat deniz araçları konusundaki kritik teknolojileri geliştirme sürecini hızlandırmayı planladığı belirtildi.
Şirketin nükleer yakıtlı uçak gemisiyle ilgili başka ayrıntı paylaşmadığı ifade edilen haberde, bir devlet şirketinin, nükleer yakıtlı uçak gemisi planına yönelik bir bilgiyi açıktan paylaşmasına dikkat çekildi.
Çin’in mevcut durumda biri ordu envanterinde diğeri inşa sürecinde iki uçak gemisi bulunuyor. Ülkenin ilk uçak gemisi Sovyet yapımı Liaoning, Ukrayna'dan getirilmiş, Eylül 2012'de Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) envanterine alınmıştı.
Ülkenin tamamı yerli üretim olacak ikinci uçak gemisi 001A ise geçen yıl nisan ayında yapılan törenle suya indirilmişti. Gövde ağırlığı yaklaşık 50 bin tonu bulan 001A’nın 2020’den önce inşasının tamamlanarak ordu envanterine alınması planlanıyor. Çin'in yanı sıra dünyada 6 ülkenin ordu envanterinde uçak gemisi bulunuyor.
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