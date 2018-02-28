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18:53, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba
DÄ±ÅŸ Politika
13:06, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

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TÃ¼rkiye'den ABD'nin Afrin yorumuna sert tepki
TÃ¼rkiye'den ABD'nin Afrin yorumuna sert tepki

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri'nin, 'BMGK kararÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan iyi okunmasÄ±' gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki ifadeleri, her tÃ¼rlÃ¼ temelden yoksundur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy,Â ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±Â SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert'inÂ Â Suriyeâ€™de insani duruma iliÅŸkin 2401 sayÄ±lÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi kararÄ± baÄŸlamÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™ye yaptÄ±ÄŸÄ± atÄ±f hakkÄ±ndaki soruya yazÄ±lÄ± yanÄ±t verdi.

Aksoy'un aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

"2401 sayÄ±lÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi kararÄ±nÄ±n odak noktasÄ±, rejimin bir hafta iÃ§inde yÃ¼zlerce sivilin katledilmesine ve hastane, okul gibi sivil tesislerin tahrip edilmesine yol aÃ§an saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±, ayrÄ±ca rejimin uyguladÄ±ÄŸÄ± kuÅŸatma siyasetinin aÃ§lÄ±ÄŸa mahkum ettiÄŸi insanlara insani eriÅŸim saÄŸlanmasÄ±dÄ±r. Karar, DoÄŸu Guta baÅŸta olmak Ã¼zere, Suriyeâ€™de kÃ¶tÃ¼leÅŸen insani durum karÅŸÄ±sÄ±nda, acil insani yardÄ±m eriÅŸimine ve tÄ±bbi amaÃ§lÄ± tahliyelere imkan saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n gecikmeksizin durdurulmasÄ± ve en az 30 gÃ¼n sÃ¼reyle insani ateÅŸkes ilan edilmesi talebinde bulunmaktadÄ±r. Kararda atÄ±f yapÄ±lan, insani durumun endiÅŸe yarattÄ±ÄŸÄ± yerler arasÄ±nda Afrin zikredilmemektedir. Zira Afrin'de cereyan eden, kararda kastedilen ÅŸekilde sivil-terÃ¶rist ayrÄ±mÄ± gÃ¶zetmeyen bir Ã§atÄ±ÅŸma deÄŸil, Suriye'nin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve TÃ¼rkiye'nin milli gÃ¼venliÄŸini hedef alan terÃ¶rist Ã¶rgÃ¼tlere karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir mÃ¼cadeledir."

Aksoy, TÃ¼rkiye'nin, Suriyeâ€™deki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n taraflarÄ±ndan biri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, TÃ¼rkiye'nin, Afrin'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda BM ÅžartÄ±â€™nÄ±n 51. maddesi temelinde meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"Hal bÃ¶yleyken, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼n sÃ¶z konusu BM GÃ¼venlik Konseyi kararÄ±nÄ±n 'TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan iyi okunmasÄ±' gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki ifadeleri, her tÃ¼rlÃ¼ temelden yoksundur ve kararÄ±n odak noktasÄ±nÄ± anlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da bu odaÄŸÄ± Ã§arpÄ±tmak istediÄŸini gÃ¶stermektedir." ifadelerini kullanan Aksoy, kararÄ± amaÃ§ ve hedeflerini Ã§arpÄ±tmadan hayata geÃ§irmenin, ilgili tÃ¼m taraflar iÃ§in Ã¶ncelik teÅŸkil etmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Aksoy, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Masum halkÄ±n korunmasÄ± saikiyle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± varsayÄ±lan kararÄ±n, terÃ¶ristlerin korunmasÄ±na yÃ¶nelik ÅŸekilde Ã§arpÄ±k ve Ã§ifte standartlÄ± yorumlanmasÄ±ndan Ã¶zenle kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bu Ã§erÃ§evede, ABDâ€™nin de terÃ¶ristlere destek veren aÃ§Ä±klamalar yapmak yerine rejimin masum sivil insanlara saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmaya odaklanmasÄ±nÄ± tavsiye ederiz. TÃ¼rkiye, ÅŸimdiye dek olduÄŸu gibi bundan sonra da Suriye halkÄ±nÄ±n Ã§ektiÄŸi acÄ±larÄ±n dindirilmesi iÃ§in Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapmayÄ± sÃ¼rdÃ¼recektir."



Ä°lgili Konular ABD Heather Nauert Afrin TÃ¼rkiye
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