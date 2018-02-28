13:17, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Trump iki Ã¼lkenin veliaht prensleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump,Â Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin SelmanÂ veÂ BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin ZayedÂ ile ayrÄ± ayrÄ± telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Trump ile iki veliaht prens arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere iliÅŸkin detaylar paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Trump'Ä±n her iki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede de "Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgedeki istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± eylemlerine" dikkat Ã§ektiÄŸi duyuruldu.

Ã–te yandan Trump'Ä±n, hem Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a hem de BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'e KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi (KÄ°K) baÄŸlamÄ±nda gÃ¶sterdikleri Ã§abalardan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi bildirildi.

AyrÄ±ca ABD ile Suudi Arabistan ve BAE arasÄ±ndaki ekonomik ve gÃ¼venlik temelli iÅŸ birliklerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik konularÄ±n da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

KÃ¶rfez Ã¼lkelerinin liderleriyle sÄ±k sÄ±k telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri gerÃ§ekleÅŸtiren Trump'Ä±n, bu temaslarÄ±nda Ã¶zellikle Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgesel adÄ±mlarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlamaya yÃ¶nelik adÄ±mlarÄ± ele almasÄ± dikkat Ã§ekiyor.