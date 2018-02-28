GÃ¼ncelleme: 13:32, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

BAE'nin Yemen'deki varlÄ±ÄŸÄ± meÅŸru hÃ¼kÃ¼meti endiÅŸelendiriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen hÃ¼kÃ¼meti ile Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonunun ikinci bÃ¼yÃ¼k Ã¼lkesi olan BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) arasÄ±ndaki iliÅŸkiler, ilk defa Yemen'den Abu Dabi yÃ¶netimine yÃ¶nelen "bÃ¶lgesel ordu kurma" ÅŸeklindeki resmi suÃ§lamalarla yeni ve tehlikeli bir dÃ¶nemece girdi.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda bir sÃ¼redir devam eden sessiz gerginlik, Yemen UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Salih el-Cebvani'nin konvoyunun pazar gÃ¼nÃ¼ BAE'ye baÄŸlÄ± silahlÄ± gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan durdurulmasÄ± ve bir aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ iÃ§in gittiÄŸi Åžebve kentine giriÅŸine izin verilmemesiyle iyice su yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±.

Abu Dabi yÃ¶netimini Yemen'in gÃ¼neyinde "kabile ordularÄ± kurmakla" suÃ§layan Cebvani'nin ayrÄ±ca BAE'nin desteklediÄŸi gÃ¼Ã§lerin Ã¼lkenin gÃ¼neyinin kuzeyinden ayrÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸini sÃ¶ylemesi gerginlik konusunun birden fazla olduÄŸunu gÃ¶sterdi.

Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun baÅŸ aktÃ¶rlerinden BAE'ye baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler, Yemen'de birÃ§ok bÃ¶lgede faaliyet gÃ¶steriyor. BAE'nin kendi oluÅŸturduÄŸu ve desteklediÄŸi gÃ¼Ã§ler, Husilerin bazÄ± bÃ¶lgelerden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nda etkili olurken, nÃ¼fuz alanÄ±nÄ± geniÅŸletmeleri ve meÅŸru hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± tavÄ±rlarÄ± sebebiyle meÅŸru hÃ¼kÃ¼metin endiÅŸelenmesine neden oluyor.

HÃ¼kÃ¼metin BAE'nin etki alanÄ± karÅŸÄ±sÄ±ndaki endiÅŸesi giderek artarken, mevcut durum nedeniyle gÃ¶zler Abu Dabi'nin Yemen'deki gÃ¼Ã§lerine ve nÃ¼fuz alanÄ±na Ã§evrildi.

ADEN'DE "HÄ°ZAM EL-EMNÄ°" GÃœÃ‡LERÄ°

BAE, Aden ve Ã§evresindeki diÄŸer kentlerin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2015'ten bu yana gÃ¼ney kentlerinde koalisyon gÃ¼Ã§lerinin liderliÄŸini yapÄ±yor. SÃ¶z konusu kentlerin kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BAE bu kentlerde "Hizam el-Emni" adÄ±nÄ± verdiÄŸi bir gÃ¼Ã§ oluÅŸturdu.

Bu, gÃ¼neylilerin de iÃ§inde bulunduÄŸu karÄ±ÅŸÄ±k bir askeri gÃ¼Ã§. AralarÄ±nda Selefi cemaatlerden gelenler, kuzeyden ayrÄ±lmak isteyenler de var. BazÄ±larÄ± ise BAE'nin Afrika Boynuzu'ndaki Ã¼slerinde eÄŸitim almÄ±ÅŸ kiÅŸiler.

BAE, bu gÃ¼Ã§leri Aden, Lahic, Ebyen ve Dali kentlerini savunmakla gÃ¶revlendirdi. GÃ¼ney kentlerinin kurtarÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonlara katÄ±lan BAE'ye ait tank ve zÄ±rhlÄ± araÃ§larla desteklendiler. Åžu an Aden'de bu gÃ¼Ã§ler iÃ§in bir de askeri kÄ±ÅŸla yapÄ±lÄ±yor.

"Hizam el-Emni"nin kaÃ§ kiÅŸilik bir gÃ¼Ã§ olduÄŸuna iliÅŸkin resmi bir veri bulunmazken 10 binden fazla kiÅŸiden oluÅŸtuÄŸu ifade ediliyor. Bu gÃ¼Ã§ler maaÅŸlarÄ±nÄ± Yemen hÃ¼kÃ¼metinden deÄŸil BAE'den alÄ±yor. MaaÅŸlarÄ±n Ã¼st dÃ¼zeyde yer alan biri iÃ§in ayda bin 500, normal askerler iÃ§in ise bin riyal olduÄŸu belirtiliyor.

Hizam el-Emni, birtakÄ±m uygulamalarÄ±yla hÃ¼kÃ¼metin tepkisine neden oluyor.

Yerel kaynaklar da BAE'nin gÃ¼ney ve kuzey kentleri arasÄ±ndaki bÃ¶lgelerde gÃ¼venliÄŸi "ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± radikal askeri birliklere" verdiÄŸini ve bu birliklerin, halkÄ±n kuzey ile gÃ¼ney kentleri arasÄ±ndaki hareketini sekteye uÄŸrattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve zorluk Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

BAE'ye baÄŸlÄ± "Hizam el-Emni" gÃ¼Ã§lerinin gÃ¼ney kentlerinde Ã§eÅŸitli yerlere baksÄ±nlar dÃ¼zenlemesi meÅŸru hÃ¼kÃ¼metin tepkisine neden olurken, Abu Dabi yÃ¶netiminin sÃ¶z konusu gÃ¼Ã§leri ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± GeÃ§iÅŸ Konseyi'nin tasarrufuna vermesi de bu Ã¼lkeye yÃ¶nelik eleÅŸtirileri oklarÄ±nÄ± daha da artÄ±rÄ±yor.

HADRAMEVT SEÃ‡KÄ°NLER GÃœÃ‡LERÄ°

Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri Nisan 2016'da Hadramevt'in merkezi Mukalla'nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ El Kaide'nin elinden alÄ±nmasÄ± amacÄ±yla bir askeri operasyon dÃ¼zenledi. Kentin kurtarÄ±lmasÄ±ndan sonra bÃ¶lgenin kontrolÃ¼nÃ¼ meÅŸru yÃ¶netime baÄŸlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin saÄŸlamasÄ± gerekirken, BAE burada kendi kurduÄŸu ve eÄŸittiÄŸi "Hadramevt SeÃ§kinler GÃ¼Ã§leri"ni gÃ¶revlendirdi.

Hadramevt'teki tÃ¼m hÃ¼kÃ¼met kurumlarÄ± ile kamu binalarÄ±, Hadramevt SeÃ§kinler GÃ¼Ã§leri'nin kontrolÃ¼nde bulunuyor. Reyan HavaalanÄ±, Mukalla LimanÄ±, Dabe LimanÄ± da bu gÃ¼Ã§lerin kontrolÃ¼ndeki noktalar arasÄ±nda yer alÄ±yor.

UluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri geÃ§en yÄ±l "Reyan HavaalanÄ±'nÄ±n BAE'nin gÃ¶zaltÄ± merkezine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Ã¶zellikle Ä°slami eÄŸilimli kiÅŸiler baÅŸta olmak Ã¼zere BAE'nin hasÄ±m olduÄŸu ÅŸahÄ±slarÄ±n burada alÄ±konulduÄŸunu" belirtmiÅŸti.

Hadramevt SeÃ§kinler GÃ¼Ã§leri bÃ¼nyesindeki asker sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin de resmi veri bulunmazken, yerel kaynaklar 6 binin Ã¼zerinde bir rakamdan sÃ¶z ediyor.

AyrÄ±ca meÅŸru hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± kaynaklar BAE'yi "petrol bakÄ±mÄ±ndan zengin Hadramevt'te hÃ¼kÃ¼metin petrol Ã¼retimini ve Dabe LimanÄ± Ã¼zerinden ihracatÄ±nÄ± engellemekle" suÃ§luyor. Bu durumun ekonominin kÃ¶tÃ¼leÅŸmesine neden olduÄŸu vurgulanÄ±yor.

ÅžEBVENÄ°YE SEÃ‡KÄ°NLER GÃœÃ‡LERÄ°

BAE, Aden ve Hadramevt'te olduÄŸu gibi birkaÃ§ hafta Ã¶nce Husilerden tamamen temizlenen petrol ve gaz zengini Åžebve kentinde de "Åžebveniye SeÃ§kinler GÃ¼Ã§ler"'ni kurdu.

Åžebveniye SeÃ§kinler GÃ¼Ã§leri'nin elinde aÄŸÄ±r ve geliÅŸmiÅŸ silahlar bulunuyor.

SÃ¶z konusu grup, Åžebve'nin sahil kesimindeki petrol ve gaz yataklarÄ±nÄ± kontrolÃ¼ altÄ±nda tutuyor.

BAE'DEN BATI SAHÄ°LLERÄ° Ä°Ã‡Ä°N YENÄ° GÃœÃ‡ OLUÅžTURMA Ã‡ABASI

BAE, Aden, Hadramevt ve Åžebve dÄ±ÅŸÄ±nda BatÄ± sahilindeki operasyonlar iÃ§in Sokotra AdasÄ± ve Hudeyde kentinde de benzer askeri gÃ¼Ã§ler oluÅŸturulmasÄ±na destek veriyor.

Ancak BAE, benzer bir planÄ± Taiz'de hayata geÃ§iremedi. Taiz'de meÅŸru hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri, BAE yanlÄ±sÄ± bir gÃ¼Ã§ oluÅŸturulmasÄ±na izin vermedi. .

MEÅžRU HÃœKÃœMET "TEHLÄ°KENÄ°N FARKINDA"

Yemen'deki meÅŸru hÃ¼kÃ¼met, BAE'nin Ã¼lkedeki nÃ¼fuzunu giderek artÄ±rmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda somut adÄ±mlar atamazken, Abu Dabi yÃ¶netiminin askeri gÃ¼Ã§ler kurmasÄ± ve bunlarÄ± yÃ¶netmesinin Ã¼lke iÃ§in tehlikeli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

BaÅŸbakan Ahmed bin DaÄŸr, geÃ§en eylÃ¼l ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada, "hÃ¼kÃ¼metin kurtarÄ±lan bÃ¶lgelerdeki askeri gÃ¼Ã§lerin diÄŸer bÃ¶lgelerdeki birliklerle entegre edilmesine karar verdiÄŸini" belirtti.

Bin DaÄŸr, bunun uygulanmasÄ±nÄ±n zor olduÄŸunu ancak bÃ¶lgesel ayrÄ±mÄ±n bu ÅŸekilde engellenebileceÄŸini ifade etti.

BaÅŸbakan'Ä±n bu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼neydeki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± GeÃ§iÅŸ Konseyi ise buna karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±.