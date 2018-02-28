13:49, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan '28 Åžubat' mesajÄ±





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "28 Åžubat davasÄ±nda sona geldik. Ä°ntikamla deÄŸil, adaletle davranarak hukuk iÃ§inde hak ettikleri en aÄŸÄ±r cezayÄ± alacaklar. Bundan hiÃ§ kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakanÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "28 Åžubat Darbesi: Ä°nsan HaklarÄ±na Balans AyarÄ±" adlÄ± programÄ±nda konuÅŸtu. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Bin yÄ±l sÃ¼receÄŸi sÃ¶ylenen darbeleri, milletten gÃ¼Ã§ alarak tarihin Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼ne attÄ±k. Siyaset yapmalarÄ± engellenmek istenen kadrolar, ÅŸimdi iktidarda ve darbecilerden hesap soruyor." dedi. "EN AÄžIR CEZAYI ALACAKLAR" 28 Åžubat davasÄ±nda sona gelindiÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°ntikamla deÄŸil, adaletle davranarak hukuk iÃ§inde hak ettikleri en aÄŸÄ±r cezayÄ± alacaklar. Bundan hiÃ§ kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n." ifadelerini kullandÄ±. "DARBECÄ°LER BU ÃœLKENÄ°N GELECEÄžÄ°NÄ° Ã‡ALDILAR" BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Darbeciler bu Ã¼lkenin geleceÄŸini Ã§aldÄ±lar. BaÅŸarÄ±lÄ± yahut baÅŸarÄ±sÄ±z her tÃ¼rlÃ¼ darbe giriÅŸimi bu Ã¼lkeye ihanettir. BugÃ¼n 28 Åžubat'Ä±n yaralarÄ±nÄ± sardÄ±k ama acÄ±larÄ±nÄ± unutmadÄ±k. 28 Åžubat'Ä± unutmayacaÄŸÄ±z, unutturmayacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu. "HUKUKUMUZU, NAMUSUMUZU Ã‡Ä°ÄžNETMEYECEÄžÄ°Z" BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Hukukumuzu, namusumuzu emperyalist emelleri olanlara ve onlarÄ±n kiraladÄ±ÄŸÄ± hainlere asla Ã§iÄŸnetmeyeceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.

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