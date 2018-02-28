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Afrika
13:54, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

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Kenya ve Somali'den EÅŸ-Åžebab'a karÅŸÄ± ortak operasyon
Kenya ve Somali'den EÅŸ-Åžebab'a karÅŸÄ± ortak operasyon

Somali'deki Fahfahdun kasabasÄ±nda Kenya ve Somali ordularÄ±nÄ±n ortak operasyonunda 23 EÅŸ-Åžebab militanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kenya ve Somali ordularÄ±nÄ±n, Somali'nin Kenya sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Gedo bÃ¶lgesinde EÅŸ-Åžebab terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi ortak askeri operasyonda 23 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Kenya Ordusu tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan askeri istihbarat raporuna gÃ¶re, Afrika BirliÄŸi Somali Misyonu (AMISOM) bÃ¼nyesinde gÃ¶revli Kenya ve Somali askerlerinin, Somali'nin gÃ¼ney batÄ±sÄ±ndaki Gedo bÃ¶lgesinde bulunan Fahfahdun kasabasÄ±nda EÅŸ-Åžebab Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± ortak askeri operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi ifade edildi.

Raporda, yaklaÅŸÄ±k 4 saat sÃ¼ren silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada 23 EÅŸ-Åžebab militanÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lerek etkisiz hale getirildiÄŸi, terÃ¶ristlere ait makineli tÃ¼fek montajlÄ± 3 aracÄ±n da imha edildiÄŸi belirtildi.

Raporda ayrÄ±ca EÅŸ-Åžebab militanlarÄ±nÄ±n Gedo bÃ¶lgesinde bulunan Somali ve Kenya ordusu askerlerine karÅŸÄ± saldÄ±rÄ± planÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde olduÄŸu kaydedildi.

Kenya-Somali sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Gedo bÃ¶lgesinde geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ Kenya ordusuna ait bir zÄ±rhlÄ± aracÄ±n terÃ¶ristlerce yol kenarÄ±na dÃ¶ÅŸenen bir mayÄ±na basmasÄ± sonucu bazÄ± askerler yaralanmÄ±ÅŸ ve tedavi iÃ§in baÅŸkent Nairobi'ye gÃ¶nderilmiÅŸti.

BugÃ¼ne kadar Ã§ok sayÄ±da saldÄ±rÄ±nÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi Gedo bÃ¶lgesi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ EÅŸ-Åžebab'Ä±n etkin olduÄŸu tehlikeli noktalardan biri olarak deÄŸerlendiriliyor.

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Ä°lgili Konular kenya somali EÅŸ ÅŸebab somali AMISOM
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