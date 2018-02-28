Talabani'nin KYB'si zor durumda

Irak'taÂ karizmatik kurucu lideri Celal Talabani'ninÂ uzun sÃ¼ren rahatsÄ±zlÄ±k dÃ¶nemi ve sonrasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan zor gÃ¼nler geÃ§irenÂ KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸiÂ (KYB), kongreye gitme konusunda bile sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yor.Â
Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'da 1975 yÄ±lÄ±nda Talabani tarafÄ±ndan kurulan KYB, baÅŸta Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ndeki (IKBY) SÃ¼leymaniye ve Erbil kentleri baÅŸta olmak Ã¼zere KerkÃ¼k'te de Ã¶nemli bir siyasi nÃ¼fuza sahip.
HayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi 3 Ekim 2017'ye kadar KYB Genel Sekreteri olan Talabani'nin, AralÄ±k 2012'de Irak CumhurbaÅŸkanÄ± olduÄŸu sÄ±rada baÅŸkent BaÄŸdat'ta aniden rahatsÄ±zlanmasÄ± her ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirdi.
Irak'taki siyaset sahasÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere KÃ¼rtler arasÄ±nda sÃ¶zÃ¼ne itibar edilen saygÄ±n bir isim olan Talabani'nin yokluÄŸu, KYB'nin yanÄ± sÄ±ra IKBY'yi de bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de etkiledi.
TÃ¼rkiye ve Ä°ran'la iyi iliÅŸkileri bulunan, yumuÅŸak ve baÄŸlayÄ±cÄ± bir kiÅŸiliÄŸe sahip Talabani, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozulmadan Ã¶nce Erbil ile BaÄŸdat arasÄ±ndaki birÃ§ok sorunun kÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m halini almadan Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Nitekim KYB'nin karizmatik liderini fiili olarak 2012 yÄ±lÄ±nda kaybetmesiyle, parti iÃ§erisindeki dengeler de deÄŸiÅŸmeye baÅŸladÄ±.
EÅŸinin iÅŸlerini yÃ¼rÃ¼tmek isteyen Hero Ä°brahim Ahmed ailesiyle Talabani'nin hayatÄ±nÄ± adadÄ±ÄŸÄ± KYB'yi kontrol etmek isterken, KYB'nin Birinci Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Kosret Resul Ali ile Ä°kinci Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Berham Salih de partinin yeni liderliÄŸi iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ±.
KÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde KYB'nin birÃ§ok basÄ±n organÄ±nda nÃ¼fuzunu gÃ¶stermeye baÅŸlayan Talabani'nin eÅŸi Hero, kongre talebinde bulunan Salih'e savaÅŸ aÃ§tÄ±.
Hero ile Salih arasÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k Ã§ekiÅŸme ilk olarak 2014'teki Irak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri Ã¶ncesinde yaÅŸandÄ±. Siyasi partiler arasÄ±ndaki anlaÅŸma gereÄŸi KBY'ye verilen Irak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in KYB'den iki aday Ã§Ä±ktÄ±. Bunlar Hero'nun desteÄŸini alan Fuad Masum ile KYB'deki liberal kanada Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden Ä°kinci Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Salih oldu. Parti iÃ§inde yapÄ±lan oylamada ise ipi gÃ¶ÄŸÃ¼sleyen isim halihazÄ±rdaki CumhurbaÅŸkanÄ± Masum oldu.
Bu geliÅŸmelerden sonra KYB iÃ§erisindeki Ã§atlak daha da derinleÅŸmeye baÅŸladÄ± ve KYB'nin iki genel sekreter yardÄ±mcÄ±sÄ± da en kÄ±sa zamanda kongreye gidilmesini istedi. Ancak Hero, Talabani hayatta olduÄŸu sÃ¼rece kongreye gidilmeyeceÄŸini ve yeni bir genel sekreter seÃ§ilmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
KYB'nin normal ÅŸartlarda 2014'te olaÄŸan kongresini toplamasÄ± gerekiyordu ancak Talabani'nin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterilerek kongre bilinmeyen bir tarihe ertelendi. Bunun Ã¼zerine KYB iÃ§erisinde Talabani ailesine karÅŸÄ± elinin zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hisseden Salih, 18 EylÃ¼l 2017'de gÃ¶revinden istifa ederek "Demokrasi ve Adalet iÃ§in Koalisyon"u kurdu.
Talabani'nin 3 Ekim 2017'de hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle KYB derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼nÃ¼n yanÄ± sÄ±ra ne olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±.
HenÃ¼z kurucu liderlerini kaybetmenin acÄ±sÄ±nÄ± unutamamÄ±ÅŸken, KYB'li PeÅŸmergelerin yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r ellerinde tuttuklarÄ± KerkÃ¼k'ten 16 Ekim 2017'de Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± ortak gÃ¼Ã§ler karÅŸÄ±sÄ±nda herhangi bir direniÅŸ gÃ¶stermeden Ã§ekilmesi yeni tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.
KYB'li PeÅŸmerge komutanlarÄ±ndan bazÄ±larÄ± "Talabani ailesi ve Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metinin anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak kendilerine haber verilmediÄŸini" iddia etti. KYB Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Kosret Resul Ali de Talabani ailesini "KerkÃ¼k'Ã¼ satmak ve kendisine ihanet etmekle" suÃ§larken, karÅŸÄ± taraf ise tÃ¼m ithamlarÄ± reddederek kendilerinin en Ã¶n cephede yer aldÄ±ÄŸÄ± ifade etti.
Berhem Salih'in istifasÄ±, Talabani'nin hayatÄ±nÄ± kaybetmesi ve ardÄ±ndan patlak veren KerkÃ¼k kriziyle tam bir dar boÄŸazÄ±n iÃ§ine sÄ±kÄ±ÅŸan KYB'de bu sefer de "Talabani ailesi ve Kosret Resul Ali Ã§ekiÅŸmesi" ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
SÃ¼leymaniye kentinde, 15 Åžubat'ta Ali'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda bir araya gelen BaÅŸkanlÄ±k Konseyi ve Merkezi Kurul Ãœyeleri, kongre tarihinin belirlenmesi iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸladÄ±. Merkezi Kurul, kongrenin 3-5 Mart tarihlerinde yapÄ±lmasÄ± Ã¶nerisini BaÅŸkanlÄ±k Konseyi'ne sundu ve yanÄ±tÄ±n 25 Åžubat'ta verilmesini istedi. Ancak 3 gÃ¼n geÃ§mesine raÄŸmen halen kongre tarihi iÃ§in herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.Â
IKBY'nin eski ve tecrÃ¼beli siyasetÃ§ilerinden Dr. Mahmud Osman'a gÃ¶re, parti iÃ§inde ÅŸiddetli bir Ã§ekiÅŸmenin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± KYB'nin kongreye gitmesi mevcut durumda oldukÃ§a zor.Â
KYB BaÅŸkanlÄ±k Konseyi Ãœyesi Kadir Aziz ise partinin kongreye gitme kararÄ±nÄ±n 4 KasÄ±m 2017'de verildiÄŸini ancak bunun bir ÅŸekilde sÃ¼rekli ertelendiÄŸini ve ortak bir tarih Ã¼zerinde uzlaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Aziz, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta BaÅŸkanlÄ±k Konseyi'nin yapacaÄŸÄ± toplantÄ±da kongre iÃ§in nihai bir takvim belirlenecek. Kongrenin nisan ayÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Parti tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re artÄ±k kongreye yapmak ÅŸart. BaÅŸka alternatif de yok."
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Amerikan oyuncak ÅŸirketi Toys R Usâ€™Ä±n Ä°ngiltereâ€™deki iÅŸtirakine, u zun sÃ¼redir devam eden mali sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle kayyum atandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
YargÄ±Ã§ Curiel, Kaliforniya eyaletinin duvar planÄ±na itirazÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddetti.
BM'de dÃ¼zenlenen panelde, KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±na yÃ¶nelik insan haklarÄ± ihlallerinin sona erdirilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu
Afganistan'da dÃ¼zenlenen ''Kabil SÃ¼reci'' konferansÄ±nÄ±n sonunda yayÄ±mlanan bildiride, "Afgan halkÄ±na uygulanan ve masumlarÄ±n hayatÄ±nÄ± ellerinden alarak her gÃ¼n acÄ±larÄ±nÄ± derinleÅŸtiren terÃ¶r ÅŸiddetinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± korkunÃ§ ve kabul edilemez seviyeyi en gÃ¼Ã§lÃ¼ ifadeyle kÄ±nÄ±yor ve kapsayÄ±cÄ± bir siyasi sÃ¼reÃ§le bu acÄ±yÄ± sona erdirme konusundaki gÃ¼Ã§lÃ¼ ve aÃ§Ä±k taahhÃ¼t ve desteÄŸimizi yineliyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Filistinli gruplar tarafÄ±ndan, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan ABD temsilciliklerinin kapatÄ±lmasÄ± talep edildi
Yeni dÃ¼zenlemeyle, bir kiÅŸinin birden fazla banka hesabÄ± aÃ§masÄ±na izin verilecek, bankadan aylÄ±k nakit Ã§ekim limiti artÄ±rÄ±lacak
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Suriye'de ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun kontrolÃ¼ndeki Rukban sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ± ve El Tanf bÃ¶lgesini Ã§evreleyen tÃ¼m alanlara insani eriÅŸim izni verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Uzun sÃ¼ren hastalÄ±k dÃ¶nemi sonrasÄ±nda geÃ§en ekim ayÄ±nda kurucu lideri Talabani'yi kaybeden KYB, iÃ§ Ã§ekiÅŸmeler nedeniyle zor gÃ¼nlerden geÃ§iyor
KaradaÄŸ Savunma BakanÄ± NATO'nun Kosova BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼'ne iki subayÄ±nÄ± gÃ¶ndereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Somali'deki Fahfahdun kasabasÄ±nda Kenya ve Somali ordularÄ±nÄ±n ortak operasyonunda 23 EÅŸ-Åžebab militanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun baÅŸ aktÃ¶rlerinden BAE'nin, Yemen'in birÃ§ok kentinde kurduÄŸu Ã¶zel gÃ¼Ã§lerle etkinliÄŸini artÄ±rarak nÃ¼fuz alanÄ±nÄ± geniÅŸletmesi meÅŸru hÃ¼kÃ¼meti endiÅŸelendiriyor
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile ayrÄ± ayrÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgedeki "istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±" adÄ±mlarÄ±na dikkat Ã§ekildiÄŸi bildirildi
Ã‡inâ€™in nÃ¼kleer yakÄ±tlÄ± uÃ§ak gemisi inÅŸa etmek iÃ§in gerekli teknolojiyi geliÅŸtirme sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Her ne kadar Ä°srail, Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± inkÃ¢r etse de Filistinliler aÃ§Ä±sÄ±ndan hiÃ§bir zaman bu olgu "gerÃ§ekliÄŸini" yitirmedi.
UUÄ°'de 168 gÃ¼ndÃ¼r gÃ¶rev yapan iki AmerikalÄ± ve bir Rus astronotu taÅŸÄ±yan Soyuz kapsÃ¼lÃ¼, Kazakistan'Ä±n Jezkazgan ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±na iniÅŸ yaptÄ±
Trump'Ä±n damadÄ± Kushner'in gizlilik eriÅŸim seviyesi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼