15:40, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Talabani'nin KYB'si zor durumda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'taÂ karizmatik kurucu lideri Celal Talabani'ninÂ uzun sÃ¼ren rahatsÄ±zlÄ±k dÃ¶nemi ve sonrasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan zor gÃ¼nler geÃ§irenÂ KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸiÂ (KYB), kongreye gitme konusunda bile sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yor.Â

Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'da 1975 yÄ±lÄ±nda Talabani tarafÄ±ndan kurulan KYB, baÅŸta Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ndeki (IKBY) SÃ¼leymaniye ve Erbil kentleri baÅŸta olmak Ã¼zere KerkÃ¼k'te de Ã¶nemli bir siyasi nÃ¼fuza sahip.

HayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi 3 Ekim 2017'ye kadar KYB Genel Sekreteri olan Talabani'nin, AralÄ±k 2012'de Irak CumhurbaÅŸkanÄ± olduÄŸu sÄ±rada baÅŸkent BaÄŸdat'ta aniden rahatsÄ±zlanmasÄ± her ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirdi.

Irak'taki siyaset sahasÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere KÃ¼rtler arasÄ±nda sÃ¶zÃ¼ne itibar edilen saygÄ±n bir isim olan Talabani'nin yokluÄŸu, KYB'nin yanÄ± sÄ±ra IKBY'yi de bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de etkiledi.

TÃ¼rkiye ve Ä°ran'la iyi iliÅŸkileri bulunan, yumuÅŸak ve baÄŸlayÄ±cÄ± bir kiÅŸiliÄŸe sahip Talabani, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozulmadan Ã¶nce Erbil ile BaÄŸdat arasÄ±ndaki birÃ§ok sorunun kÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m halini almadan Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Nitekim KYB'nin karizmatik liderini fiili olarak 2012 yÄ±lÄ±nda kaybetmesiyle, parti iÃ§erisindeki dengeler de deÄŸiÅŸmeye baÅŸladÄ±.

EÅŸinin iÅŸlerini yÃ¼rÃ¼tmek isteyen Hero Ä°brahim Ahmed ailesiyle Talabani'nin hayatÄ±nÄ± adadÄ±ÄŸÄ± KYB'yi kontrol etmek isterken, KYB'nin Birinci Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Kosret Resul Ali ile Ä°kinci Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Berham Salih de partinin yeni liderliÄŸi iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ±.

HERO Ä°LE SALÄ°H ARASINDAKÄ° Ä°LK Ã‡EKÄ°ÅžME 2014'TEKÄ° SEÃ‡Ä°MLERDE

KÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde KYB'nin birÃ§ok basÄ±n organÄ±nda nÃ¼fuzunu gÃ¶stermeye baÅŸlayan Talabani'nin eÅŸi Hero, kongre talebinde bulunan Salih'e savaÅŸ aÃ§tÄ±.

Hero ile Salih arasÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k Ã§ekiÅŸme ilk olarak 2014'teki Irak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri Ã¶ncesinde yaÅŸandÄ±. Siyasi partiler arasÄ±ndaki anlaÅŸma gereÄŸi KBY'ye verilen Irak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in KYB'den iki aday Ã§Ä±ktÄ±. Bunlar Hero'nun desteÄŸini alan Fuad Masum ile KYB'deki liberal kanada Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden Ä°kinci Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Salih oldu. Parti iÃ§inde yapÄ±lan oylamada ise ipi gÃ¶ÄŸÃ¼sleyen isim halihazÄ±rdaki CumhurbaÅŸkanÄ± Masum oldu.

Bu geliÅŸmelerden sonra KYB iÃ§erisindeki Ã§atlak daha da derinleÅŸmeye baÅŸladÄ± ve KYB'nin iki genel sekreter yardÄ±mcÄ±sÄ± da en kÄ±sa zamanda kongreye gidilmesini istedi. Ancak Hero, Talabani hayatta olduÄŸu sÃ¼rece kongreye gidilmeyeceÄŸini ve yeni bir genel sekreter seÃ§ilmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

KYB'nin normal ÅŸartlarda 2014'te olaÄŸan kongresini toplamasÄ± gerekiyordu ancak Talabani'nin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterilerek kongre bilinmeyen bir tarihe ertelendi. Bunun Ã¼zerine KYB iÃ§erisinde Talabani ailesine karÅŸÄ± elinin zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hisseden Salih, 18 EylÃ¼l 2017'de gÃ¶revinden istifa ederek "Demokrasi ve Adalet iÃ§in Koalisyon"u kurdu.

Talabani'nin 3 Ekim 2017'de hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle KYB derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼nÃ¼n yanÄ± sÄ±ra ne olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±.

KYB Ä°Ã‡ERÄ°SÄ°NDE "Ä°HANET" SUÃ‡LAMALARI

HenÃ¼z kurucu liderlerini kaybetmenin acÄ±sÄ±nÄ± unutamamÄ±ÅŸken, KYB'li PeÅŸmergelerin yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r ellerinde tuttuklarÄ± KerkÃ¼k'ten 16 Ekim 2017'de Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± ortak gÃ¼Ã§ler karÅŸÄ±sÄ±nda herhangi bir direniÅŸ gÃ¶stermeden Ã§ekilmesi yeni tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.

KYB'li PeÅŸmerge komutanlarÄ±ndan bazÄ±larÄ± "Talabani ailesi ve Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metinin anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak kendilerine haber verilmediÄŸini" iddia etti. KYB Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Kosret Resul Ali de Talabani ailesini "KerkÃ¼k'Ã¼ satmak ve kendisine ihanet etmekle" suÃ§larken, karÅŸÄ± taraf ise tÃ¼m ithamlarÄ± reddederek kendilerinin en Ã¶n cephede yer aldÄ±ÄŸÄ± ifade etti.

Berhem Salih'in istifasÄ±, Talabani'nin hayatÄ±nÄ± kaybetmesi ve ardÄ±ndan patlak veren KerkÃ¼k kriziyle tam bir dar boÄŸazÄ±n iÃ§ine sÄ±kÄ±ÅŸan KYB'de bu sefer de "Talabani ailesi ve Kosret Resul Ali Ã§ekiÅŸmesi" ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

KONGRE TARÄ°HÄ° BELÄ°RLENEMÄ°YOR

SÃ¼leymaniye kentinde, 15 Åžubat'ta Ali'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda bir araya gelen BaÅŸkanlÄ±k Konseyi ve Merkezi Kurul Ãœyeleri, kongre tarihinin belirlenmesi iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸladÄ±. Merkezi Kurul, kongrenin 3-5 Mart tarihlerinde yapÄ±lmasÄ± Ã¶nerisini BaÅŸkanlÄ±k Konseyi'ne sundu ve yanÄ±tÄ±n 25 Åžubat'ta verilmesini istedi. Ancak 3 gÃ¼n geÃ§mesine raÄŸmen halen kongre tarihi iÃ§in herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.Â

IKBY'nin eski ve tecrÃ¼beli siyasetÃ§ilerinden Dr. Mahmud Osman'a gÃ¶re, parti iÃ§inde ÅŸiddetli bir Ã§ekiÅŸmenin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± KYB'nin kongreye gitmesi mevcut durumda oldukÃ§a zor.Â

"KONGRE, NÄ°SAN AYINDA YAPILABÄ°LÄ°R"

KYB BaÅŸkanlÄ±k Konseyi Ãœyesi Kadir Aziz ise partinin kongreye gitme kararÄ±nÄ±n 4 KasÄ±m 2017'de verildiÄŸini ancak bunun bir ÅŸekilde sÃ¼rekli ertelendiÄŸini ve ortak bir tarih Ã¼zerinde uzlaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Aziz, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta BaÅŸkanlÄ±k Konseyi'nin yapacaÄŸÄ± toplantÄ±da kongre iÃ§in nihai bir takvim belirlenecek. Kongrenin nisan ayÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Parti tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re artÄ±k kongreye yapmak ÅŸart. BaÅŸka alternatif de yok."