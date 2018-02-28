15:51, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Sinop aÃ§Ä±klarÄ±nda kuru yÃ¼k gemisinde patlama



Foto: ArÅŸiv

Sinop aÃ§Ä±klarÄ±nda demirli kuru yÃ¼k gemisinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk bilgilere gÃ¶re bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, bir kiÅŸi yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sinop'un yaklaÅŸÄ±k 15 mil aÃ§Ä±ÄŸÄ±nda demirli bulunanÂ kuru yÃ¼k gemisininÂ kazan dairesinde gaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± sonucuÂ patlamaÂ meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere gÃ¶re bir kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, bir kiÅŸi yaralandÄ±. Deniz polisi botuyla gemiden alÄ±nanÂ yaralÄ±, Sinop Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°lgili Konular Sinop

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.