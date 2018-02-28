15:55, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Lavrov'dan ABD'ye Suriye iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Suriye'de ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun kontrol altÄ±nda tuttuÄŸuÂ Rukban sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±Â ve Ã¼lkenin gÃ¼neyindekiÂ El Tanf bÃ¶lgesiniÂ Ã§evreleyen tÃ¼m alanlaraÂ insani eriÅŸim izni verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±ndaÂ bulundu.

Lavrov, BM'nin Cenevre Ofisi'nde baÅŸlayan BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi'nin 37. oturumunda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Biz terÃ¶ristlerin 'iyi' ve 'kÃ¶tÃ¼' olarak ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸuna inanÄ±yoruz. Rusya, Ä±srarla bu kirli Ã§ifte standart uygulamasÄ±na karÅŸÄ± savaÅŸmaya devam edecektir." ifadelerini kullandÄ±.

Lavrov, bu kapsamda Rusya'nÄ±n Suriye'de rejim ordusuna desteÄŸinin sÃ¼receÄŸini sÃ¶yledi.

"BugÃ¼n Suriye halkÄ± en korkunÃ§ insani krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya." ifadesini kullanan Lavrov, Rusya'nÄ±n Suriye rejimiyle DoÄŸu Guta'da sivillerin tahliyesi iÃ§in insani koridor aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ilan etmesine raÄŸmen bÃ¶lgedeki muhaliflerin buna engel olduÄŸunu savundu.

Lavrov, DoÄŸu Guta'daki muhaliflerin Åžam'a topÃ§u ateÅŸi aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±, insani yardÄ±mlarÄ± ve tahliyeleri engellediÄŸini iddia etti.

Rukban sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ± ve gÃ¼neyindeki El Tanf bÃ¶lgesini Ã§evreleyen tÃ¼m alanlara insani eriÅŸim izni verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Lavrov, bombardÄ±man sonucu moloz yÄ±ÄŸÄ±nÄ± haline gelen ve koalisyonun merhametine bÄ±rakÄ±lan Rakka'da BM ve UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesinden (ICRC) oluÅŸacak ortak bir misyon gÃ¶revlendirilmesini istedi.

Lavrov, uluslararasÄ± terÃ¶rizme karÅŸÄ± mÃ¼cadelenin uluslararasÄ± hukuk ve ulusal mevzuatlara uygun olarak yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirterek "Bu baÄŸlamda ABD yÃ¶netiminin, mahkumlarÄ±n yargÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ± ve dÃ¼zenli olarak iÅŸkenceye maruz kaldÄ±ÄŸÄ± Guantanamo'daki yasa dÄ±ÅŸÄ± hapishaneyi Ä±srarla aÃ§Ä±k tutma kararÄ±ndan Ã§ok ciddi endiÅŸe duyuyoruz." diye konuÅŸtu.

BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin 37. oturumu, 23 Mart'a kadar devam edecek.