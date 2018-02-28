Ahmet Altan'a 5 yÄ±l 11 ay hapis

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yazar Ahmet Altan, bir internet sitesinde yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± ifadeler nedeniyle "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ve "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret etmek" suÃ§larÄ±ndan 5 yÄ±l 11 ay hapisle cezalandÄ±rÄ±ldÄ±.Â
Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruÅŸmasÄ±na, baÅŸka suÃ§tan tutuklu bulunan Ahmet Altan cezaevinden Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmada sanÄ±k Altan'Ä±n avukatlarÄ± da hazÄ±r bulundu.
DuruÅŸmada esas hakkÄ±ndaki savunmasÄ±nÄ± yapan sanÄ±k Altan, yazar olarak yazÄ±larÄ±nÄ± ve ifadelerini kendisinin seÃ§eceÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Sur Mahallesi'nde (DiyarbakÄ±r) 13-14 yaÅŸÄ±ndaki askerle Ã§atÄ±ÅŸan KÃ¼rt Ã§ocuklarÄ±na 'Ã§ocuk' dediÄŸim iÃ§in yargÄ±lÄ±yorsunuz. Ã‡ocuklara Ã§ocuk diyemezmiÅŸim. 'Biz onlara Ã§ocuk demiyoruz, sen de demeyeceksin.' diyorsunuz. Sizin ne dediÄŸiniz beni ilgilendirmiyor, ne diyeceÄŸimi size soracak deÄŸilim. Onlar Ã§ocuktu, birÃ§oÄŸu da Ã¶ldÃ¼. Ã‡ocuklara 'Ã§ocuk' dediÄŸim iÃ§in beni yargÄ±layacaÄŸÄ±nÄ±za 'Neden bu Ã¼lkede Ã§ocuklar Ã¶lÃ¼yor?' diye kendinize sorun. Ã‡ocuklara Ã§ocuk demek, suÃ§ deÄŸildir, Ã§ocuklarÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bir Ã¼lke yaratmak suÃ§tur. BirkaÃ§ oy fazla alabilmek iÃ§in oradan oraya savrulan siyasilerin yanÄ±nda yer almadÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in mi yargÄ±layacaksÄ±nÄ±z?"
SanÄ±k Altan, 10 gÃ¼n Ã¶nce aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
''ÅžeriatÃ§Ä±, darbeci olarak ceza aldÄ±m, yine aynÄ± yazÄ±dan dolayÄ± Marksist terÃ¶ristlikle suÃ§layÄ±p, bilmem kaÃ§ yÄ±l ceza vermek istiyorsunuz. Verin benim omuzlarÄ±m gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. Daha birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce siyasi iktidar, Abdullah Ã–calan'Ä±n mektubunu insanlarÄ±n Ã¶nÃ¼nde okutturdu. O zaman yasa yok muydu, savcÄ±lar yok muydu? HiÃ§ dava aÃ§madÄ±nÄ±z, iyi de yaptÄ±nÄ±z. Peki bugÃ¼n niye KÃ¼rt Ã§ocuklarÄ±na 'Ã§ocuk' dedim diye benim hakkÄ±mda dava aÃ§Ä±yorsunuz. Yasa deÄŸiÅŸmedi aynÄ± yasa.
Ä°ktidardaki parti, KÃ¼rt oylarÄ±ndan vazgeÃ§ip, milliyetÃ§i oylarÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸerek, savaÅŸÄ± ve Ã¶lÃ¼mÃ¼ tercih eden bir politika izlemeye baÅŸladÄ±. Bir siyasi parti pozisyon deÄŸiÅŸtirdi diye siz neden pozisyon deÄŸiÅŸtiriyorsunuz? Yasalar gereÄŸi o gÃ¼n suÃ§ sayÄ±lmayanÄ± bugÃ¼n suÃ§ sayamazsÄ±nÄ±z. EÄŸer suÃ§ sayÄ±yorsa yargÄ± olmaktan vazgeÃ§ip bir siyasi partinin il teÅŸkilatÄ± olmayÄ± kabul etmiÅŸ demektir. Ã‡ocuklara Ã§ocuk diyeceÄŸim. Her zaman demokrasi ve barÄ±ÅŸ isteyeceÄŸim. Bunun bedeli hapis yatmaksa hapis de yatacaÄŸÄ±m.''
CEZADA Ä°NDÄ°RÄ°M YAPILMADI
SanÄ±k Altan'Ä±n savunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan avukatlarÄ± sÃ¶z alarak, mÃ¼vekkillerinin beraatine karar verilmesini talep etti.
DosyayÄ± karara baÄŸlayan mahkeme heyeti, Altan'Ä±n, "www.haberdar.com" isimli internet sitesinde yayÄ±mlanan "Ezip geÃ§mek" adlÄ± makalesinde kullandÄ±ÄŸÄ± ifadelerle DiyarbakÄ±r/Sur, ÅžÄ±rnak/Cizre ve Mardin'de silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n ÅŸehir savaÅŸÄ± stratejisi iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± "hendek kazma" eylemlerini masumane gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Heyet, sanÄ±k Altan'Ä± ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 3 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±.
Ahmet Altan'Ä±nÂ dava konusu yazÄ±da CumhurbaÅŸkanÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r ithamlar, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n ÅŸeref ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ ifadeler, bu ifadelerin ve ithamlarÄ±n farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile yoÄŸunluÄŸunu dikkate alan heyet, sanÄ±k Altan'Ä± "CumhurbaÅŸkanÄ±na alenen hakaret" suÃ§undanÂ 2 yÄ±l 11 ay hapis cezasÄ±na mahkum etti.
Mahkeme, sanÄ±ÄŸÄ±n, 4 Ocak tarihli duruÅŸmada heyete karÅŸÄ± olumsuz tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ± ile piÅŸmanlÄ±k duymamasÄ± nedeniyleÂ cezada indirim yapmadÄ±.Â
SanÄ±k Ahmet Altan, toplamda 5 yÄ±l 11 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
RTÃœK, "GÃ¼n BaÅŸlÄ±yor" isimli programda sunucu Keser'in sarfettiÄŸi sÃ¶zleri nedeniyle Akit TV'ye Ã¼Ã§ kez program durdurma ve yÃ¼zde 3 oranÄ±nda para cezasÄ± uygulanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) bazÄ± seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
Ahmet Altan "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ve "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§larÄ±ndan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 5 yÄ±l 11 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Sinop aÃ§Ä±klarÄ±nda demirli kuru yÃ¼k gemisinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk bilgilere gÃ¶re bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, bir kiÅŸi yaralandÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "28 Åžubat davasÄ±nda sona geldik. Ä°ntikamla deÄŸil, adaletle davranarak hukuk iÃ§inde hak ettikleri en aÄŸÄ±r cezayÄ± alacaklar. Bundan hiÃ§ kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri'nin, 'BMGK kararÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan iyi okunmasÄ±' gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki ifadeleri, her tÃ¼rlÃ¼ temelden yoksundur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TÃ¼rk siyasi tarihinin karanlÄ±k sayfalarÄ±nda yerini alan ve "Postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Åžubat 1997'deki MGK toplantÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 21 yÄ±l geÃ§ti.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, Ã§ocuk istismarÄ± ile ilgili, "BÃ¶yle kÃ¶tÃ¼ bir fiili iÅŸlemiÅŸ sonra da yavrumuzun hayatÄ±na kÄ±ymÄ±ÅŸ birisi iÃ§in doÄŸrusu aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" ifadelerini kullandÄ±
Gaziantep BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'Ä±n "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 10 yÄ±l hapis cezasÄ±nÄ±n onandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "SÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede SayÄ±n Macron, Suriye'de insani duruma iliÅŸkin 2401 sayÄ±lÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi kararÄ±ndan bahsederken Afrin'e atÄ±fta bulunmamÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
Ã‡ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± Marmara BÃ¶lgesi'nde sabah Edirne ve KÄ±rklareli, akÅŸam Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova Ã§evrelerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± MÃ¼slim'in Ã‡ekya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±yla ilgili, "Salih MÃ¼slim'in de her zaman ensesindeyiz. Bundan sonra ona rahat hayat yok. Hukuk Ã§erÃ§evesinde gerekeni yapacaÄŸÄ±z." dedi.
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TBMM Anayasa Komisyonu, siyasi partilerin seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlemeyi iÃ§eren, AK Parti ve MHP'nin ortak kanun teklifini alt komisyona sevk etti.
Akit TV'de sunucu Ahmet Keser'in programÄ±ndaki ifadeleri Ã¼zerine, hakkÄ±nda iki ayrÄ± suÃ§ duyurusunda bulunuldu
TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerindeki sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m aranacak teknik komitelerin ilk toplantÄ±sÄ±, Suriye gÃ¼ndemiyle 8-9 Mart'ta ABD'de yapÄ±lacak