Ahmet Altan'a 5 yÄ±l 11 ay hapis

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yazar Ahmet Altan, bir internet sitesinde yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± ifadeler nedeniyle "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ve "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret etmek" suÃ§larÄ±ndan 5 yÄ±l 11 ay hapisle cezalandÄ±rÄ±ldÄ±.Â

Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruÅŸmasÄ±na, baÅŸka suÃ§tan tutuklu bulunan Ahmet Altan cezaevinden Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmada sanÄ±k Altan'Ä±n avukatlarÄ± da hazÄ±r bulundu.

DuruÅŸmada esas hakkÄ±ndaki savunmasÄ±nÄ± yapan sanÄ±k Altan, yazar olarak yazÄ±larÄ±nÄ± ve ifadelerini kendisinin seÃ§eceÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Sur Mahallesi'nde (DiyarbakÄ±r) 13-14 yaÅŸÄ±ndaki askerle Ã§atÄ±ÅŸan KÃ¼rt Ã§ocuklarÄ±na 'Ã§ocuk' dediÄŸim iÃ§in yargÄ±lÄ±yorsunuz. Ã‡ocuklara Ã§ocuk diyemezmiÅŸim. 'Biz onlara Ã§ocuk demiyoruz, sen de demeyeceksin.' diyorsunuz. Sizin ne dediÄŸiniz beni ilgilendirmiyor, ne diyeceÄŸimi size soracak deÄŸilim. Onlar Ã§ocuktu, birÃ§oÄŸu da Ã¶ldÃ¼. Ã‡ocuklara 'Ã§ocuk' dediÄŸim iÃ§in beni yargÄ±layacaÄŸÄ±nÄ±za 'Neden bu Ã¼lkede Ã§ocuklar Ã¶lÃ¼yor?' diye kendinize sorun. Ã‡ocuklara Ã§ocuk demek, suÃ§ deÄŸildir, Ã§ocuklarÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bir Ã¼lke yaratmak suÃ§tur. BirkaÃ§ oy fazla alabilmek iÃ§in oradan oraya savrulan siyasilerin yanÄ±nda yer almadÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in mi yargÄ±layacaksÄ±nÄ±z?"

SanÄ±k Altan, 10 gÃ¼n Ã¶nce aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

''ÅžeriatÃ§Ä±, darbeci olarak ceza aldÄ±m, yine aynÄ± yazÄ±dan dolayÄ± Marksist terÃ¶ristlikle suÃ§layÄ±p, bilmem kaÃ§ yÄ±l ceza vermek istiyorsunuz. Verin benim omuzlarÄ±m gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. Daha birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce siyasi iktidar, Abdullah Ã–calan'Ä±n mektubunu insanlarÄ±n Ã¶nÃ¼nde okutturdu. O zaman yasa yok muydu, savcÄ±lar yok muydu? HiÃ§ dava aÃ§madÄ±nÄ±z, iyi de yaptÄ±nÄ±z. Peki bugÃ¼n niye KÃ¼rt Ã§ocuklarÄ±na 'Ã§ocuk' dedim diye benim hakkÄ±mda dava aÃ§Ä±yorsunuz. Yasa deÄŸiÅŸmedi aynÄ± yasa.

Ä°ktidardaki parti, KÃ¼rt oylarÄ±ndan vazgeÃ§ip, milliyetÃ§i oylarÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸerek, savaÅŸÄ± ve Ã¶lÃ¼mÃ¼ tercih eden bir politika izlemeye baÅŸladÄ±. Bir siyasi parti pozisyon deÄŸiÅŸtirdi diye siz neden pozisyon deÄŸiÅŸtiriyorsunuz? Yasalar gereÄŸi o gÃ¼n suÃ§ sayÄ±lmayanÄ± bugÃ¼n suÃ§ sayamazsÄ±nÄ±z. EÄŸer suÃ§ sayÄ±yorsa yargÄ± olmaktan vazgeÃ§ip bir siyasi partinin il teÅŸkilatÄ± olmayÄ± kabul etmiÅŸ demektir. Ã‡ocuklara Ã§ocuk diyeceÄŸim. Her zaman demokrasi ve barÄ±ÅŸ isteyeceÄŸim. Bunun bedeli hapis yatmaksa hapis de yatacaÄŸÄ±m.''

CEZADA Ä°NDÄ°RÄ°M YAPILMADI

SanÄ±k Altan'Ä±n savunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan avukatlarÄ± sÃ¶z alarak, mÃ¼vekkillerinin beraatine karar verilmesini talep etti.

DosyayÄ± karara baÄŸlayan mahkeme heyeti, Altan'Ä±n, "www.haberdar.com" isimli internet sitesinde yayÄ±mlanan "Ezip geÃ§mek" adlÄ± makalesinde kullandÄ±ÄŸÄ± ifadelerle DiyarbakÄ±r/Sur, ÅžÄ±rnak/Cizre ve Mardin'de silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n ÅŸehir savaÅŸÄ± stratejisi iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± "hendek kazma" eylemlerini masumane gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Heyet, sanÄ±k Altan'Ä± ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 3 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±.

Ahmet Altan'Ä±nÂ dava konusu yazÄ±da CumhurbaÅŸkanÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r ithamlar, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n ÅŸeref ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ ifadeler, bu ifadelerin ve ithamlarÄ±n farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile yoÄŸunluÄŸunu dikkate alan heyet, sanÄ±k Altan'Ä± "CumhurbaÅŸkanÄ±na alenen hakaret" suÃ§undanÂ 2 yÄ±l 11 ay hapis cezasÄ±na mahkum etti.

Mahkeme, sanÄ±ÄŸÄ±n, 4 Ocak tarihli duruÅŸmada heyete karÅŸÄ± olumsuz tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ± ile piÅŸmanlÄ±k duymamasÄ± nedeniyleÂ cezada indirim yapmadÄ±.Â

SanÄ±k Ahmet Altan, toplamda 5 yÄ±l 11 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.