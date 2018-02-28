16:40, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Yunanistan'da sermaye kontrolleri hafifletiliyor





Yeni dÃ¼zenlemeyle, bir kiÅŸinin birden fazla banka hesabÄ± aÃ§masÄ±na izin verilecek, bankadan aylÄ±k nakit Ã§ekim limiti artÄ±rÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistan'da bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼ne yÃ¶nelik kÄ±sÄ±tlamalarÄ± iÃ§eren sermaye kontrollerinin hafifletileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Yunanistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kurtarma paketi programÄ±nda olan Ã¼lkede, Temmuz 2015'te bankalarÄ±n iflasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in uygulamaya konulan sermaye kontrollerinin hafifletilmesi iÃ§in bir adÄ±m daha atÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, 1 Mart'tan itibaren geÃ§erli olacak dÃ¼zenleme ile kiÅŸilerin bankadan bir ay iÃ§erisinde Ã§ekebileceÄŸi toplam nakit miktarÄ±nÄ±n bin 800 avrodan 2 bin 300 avroya yÃ¼kseltileceÄŸi bildirildi. Yeni dÃ¼zenlemeyle bir ÅŸahsÄ±n birden fazla banka hesabÄ± aÃ§abilmesine izin verileceÄŸi kaydedildi. Sermaye kontrolleri, Yunanistan'Ä±n Avro BÃ¶lgesi'nden Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n gÃ¼ndemde olduÄŸu 2015'te banka mevduatlarÄ±nÄ±n erimesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in uygulamaya konulmuÅŸtu. YaklaÅŸÄ±k 8 yÄ±ldÄ±r mali krizde olan Ã¼lke, kreditÃ¶rleriyle uyguladÄ±ÄŸÄ± kurtarma paketi programÄ±ndan bu yÄ±l Ã§Ä±kmayÄ± hedefliyor.

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