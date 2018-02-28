Yunanistan'da sermaye kontrolleri hafifletiliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yunanistan'da bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼ne yÃ¶nelik kÄ±sÄ±tlamalarÄ± iÃ§eren sermaye kontrollerinin hafifletileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Yunanistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kurtarma paketi programÄ±nda olan Ã¼lkede, Temmuz 2015'te bankalarÄ±n iflasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in uygulamaya konulan sermaye kontrollerinin hafifletilmesi iÃ§in bir adÄ±m daha atÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, 1 Mart'tan itibaren geÃ§erli olacak dÃ¼zenleme ile kiÅŸilerin bankadan bir ay iÃ§erisinde Ã§ekebileceÄŸi toplam nakit miktarÄ±nÄ±n bin 800 avrodan 2 bin 300 avroya yÃ¼kseltileceÄŸi bildirildi.
Yeni dÃ¼zenlemeyle bir ÅŸahsÄ±n birden fazla banka hesabÄ± aÃ§abilmesine izin verileceÄŸi kaydedildi.
Sermaye kontrolleri, Yunanistan'Ä±n Avro BÃ¶lgesi'nden Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n gÃ¼ndemde olduÄŸu 2015'te banka mevduatlarÄ±nÄ±n erimesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in uygulamaya konulmuÅŸtu. YaklaÅŸÄ±k 8 yÄ±ldÄ±r mali krizde olan Ã¼lke, kreditÃ¶rleriyle uyguladÄ±ÄŸÄ± kurtarma paketi programÄ±ndan bu yÄ±l Ã§Ä±kmayÄ± hedefliyor.
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Amerikan oyuncak ÅŸirketi Toys R Usâ€™Ä±n Ä°ngiltereâ€™deki iÅŸtirakine, u zun sÃ¼redir devam eden mali sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle kayyum atandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
YargÄ±Ã§ Curiel, Kaliforniya eyaletinin duvar planÄ±na itirazÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddetti.
BM'de dÃ¼zenlenen panelde, KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±na yÃ¶nelik insan haklarÄ± ihlallerinin sona erdirilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu
Afganistan'da dÃ¼zenlenen ''Kabil SÃ¼reci'' konferansÄ±nÄ±n sonunda yayÄ±mlanan bildiride, "Afgan halkÄ±na uygulanan ve masumlarÄ±n hayatÄ±nÄ± ellerinden alarak her gÃ¼n acÄ±larÄ±nÄ± derinleÅŸtiren terÃ¶r ÅŸiddetinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± korkunÃ§ ve kabul edilemez seviyeyi en gÃ¼Ã§lÃ¼ ifadeyle kÄ±nÄ±yor ve kapsayÄ±cÄ± bir siyasi sÃ¼reÃ§le bu acÄ±yÄ± sona erdirme konusundaki gÃ¼Ã§lÃ¼ ve aÃ§Ä±k taahhÃ¼t ve desteÄŸimizi yineliyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Filistinli gruplar tarafÄ±ndan, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan ABD temsilciliklerinin kapatÄ±lmasÄ± talep edildi
Yeni dÃ¼zenlemeyle, bir kiÅŸinin birden fazla banka hesabÄ± aÃ§masÄ±na izin verilecek, bankadan aylÄ±k nakit Ã§ekim limiti artÄ±rÄ±lacak
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Suriye'de ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun kontrolÃ¼ndeki Rukban sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ± ve El Tanf bÃ¶lgesini Ã§evreleyen tÃ¼m alanlara insani eriÅŸim izni verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Uzun sÃ¼ren hastalÄ±k dÃ¶nemi sonrasÄ±nda geÃ§en ekim ayÄ±nda kurucu lideri Talabani'yi kaybeden KYB, iÃ§ Ã§ekiÅŸmeler nedeniyle zor gÃ¼nlerden geÃ§iyor
KaradaÄŸ Savunma BakanÄ± NATO'nun Kosova BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼'ne iki subayÄ±nÄ± gÃ¶ndereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Somali'deki Fahfahdun kasabasÄ±nda Kenya ve Somali ordularÄ±nÄ±n ortak operasyonunda 23 EÅŸ-Åžebab militanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun baÅŸ aktÃ¶rlerinden BAE'nin, Yemen'in birÃ§ok kentinde kurduÄŸu Ã¶zel gÃ¼Ã§lerle etkinliÄŸini artÄ±rarak nÃ¼fuz alanÄ±nÄ± geniÅŸletmesi meÅŸru hÃ¼kÃ¼meti endiÅŸelendiriyor
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile ayrÄ± ayrÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgedeki "istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±" adÄ±mlarÄ±na dikkat Ã§ekildiÄŸi bildirildi
Ã‡inâ€™in nÃ¼kleer yakÄ±tlÄ± uÃ§ak gemisi inÅŸa etmek iÃ§in gerekli teknolojiyi geliÅŸtirme sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Her ne kadar Ä°srail, Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± inkÃ¢r etse de Filistinliler aÃ§Ä±sÄ±ndan hiÃ§bir zaman bu olgu "gerÃ§ekliÄŸini" yitirmedi.
UUÄ°'de 168 gÃ¼ndÃ¼r gÃ¶rev yapan iki AmerikalÄ± ve bir Rus astronotu taÅŸÄ±yan Soyuz kapsÃ¼lÃ¼, Kazakistan'Ä±n Jezkazgan ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±na iniÅŸ yaptÄ±
Trump'Ä±n damadÄ± Kushner'in gizlilik eriÅŸim seviyesi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼