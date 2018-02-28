17:12, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

BUDO'dan sefer iptalleri





Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) bazÄ± seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BUDO'nun internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) 17.00, Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece) 17.30, Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 18.00, Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) 19.00, Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece) - Bursa (Mudanya) 19.30 ve Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 20.00 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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