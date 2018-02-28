Filistinlilerden ABD temsilciliklerinin kapatÄ±lmasÄ± talebi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filistinliler, ABD yÃ¶netiminin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla Filistin topraklarÄ±nda yer alan ABD'ye ait gÃ¼venlik, siyasi, kÃ¼ltÃ¼rel ve ekonomik temsilciliklerin kapatÄ±lmasÄ± talebinde bulundu.
Filistinli gruplar tarafÄ±ndan, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentinde bulunan Amerikan KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nin (Amerikan Evi) Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen protesto gÃ¶sterisinde iÅŸgal altÄ±ndaki yerlerde ABD'ye ait temsilciliklerin kapatÄ±lmasÄ± talep edildi.
ABD'nin Filistin davasÄ±na yÃ¶nelik Ä°srail yanlÄ±sÄ± politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren dÃ¶viz ve pankartlarÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steride Filistinliler, Filistin yÃ¶netimine Ã¼lkedeki ABD'li gÃ¶revlilerin kovulmasÄ± ve temsilciliklerin kapatÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Filistinli protestocular, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "KudÃ¼s kararÄ±nÄ±" protesto ettiklerini belirterek, "KudÃ¼s, Filistin devletinin baÅŸkentidir", "ABD iÅŸgal devletinin saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ortaÄŸÄ±dÄ±r" ve "ABD defol" ÅŸeklinde slogan attÄ±lar.
"ABD ÃœLKEMÄ°ZDEKÄ° Ä°ÅžGALÄ°N ORTAÄžIDIR"
GÃ¶steride yer alan, sol eÄŸilimli Filistin Ulusal Platformu Hareketi Genel Sekreteri Mustafa Bergusi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ABD'nin Ä°srail yanlÄ±sÄ± politikalarÄ± ve KudÃ¼s'e iliÅŸkin tavrÄ±ndan sonra hala temsilciliklerinin faaliyetlerine devam etmesi kabul edilemez." dedi.
ABD'nin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan gÃ¶revlilerinin kovulmasÄ± ve temsilciliklerinin kapatÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiklerini belirten Bergusi, "ABD'nin barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin herhangi bir planÄ±nÄ± ve Ã¶nerisini kabul etmiyoruz. Zira ABD ihlallerin ve Ã¼lkemizdeki iÅŸgalin ortaÄŸÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentinde 2010 yÄ±lÄ±nda kurulan Amerikan Evi, kendi ifadesine gÃ¶re bÃ¶lgede ABD kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ yaymayÄ± hedeflediÄŸi belirtiliyor.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu 6 AralÄ±k 2017'den bu yana, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde ve Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steriler dÃ¼zenleniyor.
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Filistinli gruplar tarafÄ±ndan, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan ABD temsilciliklerinin kapatÄ±lmasÄ± talep edildi
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Her ne kadar Ä°srail, Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± inkÃ¢r etse de Filistinliler aÃ§Ä±sÄ±ndan hiÃ§bir zaman bu olgu "gerÃ§ekliÄŸini" yitirmedi.
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