17:51, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Afganistan'daki "Kabil SÃ¼reci" KonferansÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan'da BaÅŸkent Kabil'de ABD, TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Pakistan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 25 Ã¼lkeden temsilcilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen uluslararasÄ± ''Kabil SÃ¼reci'' konferansÄ±nÄ±n sonuÃ§ bildirisi yayÄ±mlandÄ±.

Devletlerin iÃ§iÅŸlerine mÃ¼dahale etmeme de dahil olmak Ã¼zere, uluslararasÄ± hukuk ilkelerine uygun ÅŸekilde uluslararasÄ± iÅŸ birliÄŸi yÃ¼rÃ¼tmenin gerekliliÄŸine vurgu yapÄ±lan bildiride, uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸe yÃ¶nelik terÃ¶rist tehditlerle ilgili olarak BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) GÃ¼venlik Konseyi kararlarÄ±nÄ±n tam olarak uygulanmasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±.

Bildiride, BM'nin terÃ¶rist tehditlere ve BM tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ ilkelerine karÅŸÄ± uluslararasÄ± iÅŸ birliÄŸindeki merkezi rolÃ¼ teyit edildi.

Bildiride, "Afgan halkÄ±na uygulanan ve masumlarÄ±n hayatÄ±nÄ± ellerinden alarak her gÃ¼n acÄ±larÄ±nÄ± derinleÅŸtiren terÃ¶r ÅŸiddetinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± korkunÃ§ ve kabul edilemez seviyeyi en gÃ¼Ã§lÃ¼ ifadeyle kÄ±nÄ±yor ve kapsayÄ±cÄ± bir siyasi sÃ¼reÃ§le bu acÄ±yÄ± sona erdirme konusundaki gÃ¼Ã§lÃ¼ ve aÃ§Ä±k taahhÃ¼t ve desteÄŸimizi yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Kabil SÃ¼reci"nin, Afgan kadÄ±nlarÄ±n eÅŸit haklarÄ±na saygÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ÅŸiddeti sona erdirme ve tÃ¼m uluslararasÄ± terÃ¶r gruplarÄ±yla baÄŸÄ± koparmak konusunda Ã¶nderlik etmesi gerektiÄŸinin altÄ± Ã§izilen bildiride, sÃ¼recin, Afgan hÃ¼kÃ¼metinin liderliÄŸi altÄ±nda barÄ±ÅŸ Ã§abalarÄ± ve Ã¼lkedeki ÅŸiddeti sona erdirme konusunda temel forum ve araÃ§ olarak kabul edildiÄŸinin altÄ± Ã§izildi.

Bildirinin "BarÄ±ÅŸ ve UzlaÅŸma" baÅŸlÄ±klÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, Afganistan'Ä±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ barÄ±ÅŸ ve uzlaÅŸma sÃ¼recinin desteklenmeye devam edeceÄŸi bir kez daha vurgulandÄ±.

Bildiride, "Afgan hÃ¼kÃ¼meti ve Taliban arasÄ±nda herhangi bir Ã¶n koÅŸul ya da ÅŸiddet tehdidi olmaksÄ±zÄ±n doÄŸrudan diyaloÄŸun Afgan halkÄ±nÄ±n devam eden acÄ±larÄ±nÄ±n sona ermesi iÃ§in en uygun yol olduÄŸu konusunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne yer verildi.

Afgan hÃ¼kÃ¼meti ile tÃ¼m silahlÄ± gruplarÄ±n bir an Ã¶nce barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlamasÄ± ve ÅŸiddete son vermeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan bildiride, "Bir barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± bÃ¼tÃ¼n taraflar iÃ§in zafer olur ve hiÃ§bir taraf iÃ§in yenilgi olmaz." ifadesine yer verildi.

Bildiride, Afganistan ve komÅŸularÄ± arasÄ±nda gÃ¼ven inÅŸa eden ve gÃ¼Ã§lÃ¼ ikili iliÅŸkilerin de ÅŸiddetin son bulmasÄ± ve saÄŸlam bir barÄ±ÅŸa ulaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸu kaydedildi.

Bildirinin "GÃ¼venlik Ä°ÅŸbirliÄŸi ve TerÃ¶rle MÃ¼cadele" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde de "TerÃ¶rizm hepimize karÅŸÄ± ciddi ve bÃ¼yÃ¼yen ortak bir tehdit olduÄŸu iÃ§in, gerekli mekanizmalar yoluyla acilen ortak anlayÄ±ÅŸ ve iÅŸ birliÄŸine ihtiyacÄ±mÄ±z var." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Afganistan, komÅŸularÄ±, bÃ¶lge ve tÃ¼m uluslararasÄ± topluma karÅŸÄ±, iÃ§, bÃ¶lgesel ve milletlerarasÄ± terÃ¶r gruplarÄ±nÄ±n tehditlerinin deÄŸerlendirildiÄŸi belirtilen bildiride, "Yerlerine bakÄ±lmak ve ayrÄ±m gÃ¶zetmeksizin tÃ¼m terÃ¶r gruplarÄ±na karÅŸÄ± koordineli Ã¶nlemler almak konusunda taahhÃ¼t veriyoruz." ifadesi yer aldÄ±.