DÃ¼nyaya KÄ±rÄ±m TatarlarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Naci Koru, TÃ¼rkiye'nin her zaman KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda oldunu belirterek, "KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±yla yakÄ±n dayanÄ±ÅŸmamÄ±za ve onlarÄ±n haklarÄ±nÄ± kazanmak iÃ§in gÃ¶sterdikleri barÄ±ÅŸÃ§Ä±l mÃ¼cadeleyi desteklemeye devam edeceÄŸiz." dedi.
Ä°sviÃ§re'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin 37. Oturumu kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen panelde KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n sorunlarÄ± tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.
Rusya'nÄ±n 2014'te ilhakÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KÄ±rÄ±m YarÄ±madasÄ±'nda yaÅŸanan insan haklarÄ± ihlallerine dÃ¼nyanÄ±n dikkatini Ã§ekmek iÃ§in dÃ¼zenlenen panele, BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri (OHCHR) YardÄ±mcÄ±sÄ± Kate Gilmore, Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sergiy Kyslytsya, Litvanya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Darius Skusevicius, KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi (KTMM) BaÅŸkanÄ± Refat Ã‡ubarov ve KTMM BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahtem Ã‡iygÃ¶z konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±.
Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kyslytsya, KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±na ve Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±na yapÄ±lan tÃ¼m baskÄ± ve yÄ±ldÄ±rma politikalarÄ±nÄ±n bir gÃ¼n sona ereceÄŸini belirterek, "KÄ±rÄ±m'a bahar bir gÃ¼n mutlaka gelecek." dedi.
Litvanya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Skusevicius, Rusya'nÄ±n BMGK'nÄ±n daimi Ã¼yesi olarak barÄ±ÅŸÄ± muhafaza etmek yerine KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±na acÄ±, gÃ¶zyaÅŸÄ± ve zulÃ¼m yaÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n cinayet, zorla yerinden edilme ve iÅŸkenceye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Skusevicius, Rusya'nÄ±n sistematik olarak KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ± baskÄ± altÄ±nda tuttuÄŸunu ifade etti.
OHCHR YardÄ±mcÄ±sÄ± Kate Gilmore ise KÄ±rÄ±m'da hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan KTMM BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡iygÃ¶z'Ã¼n geÃ§en yÄ±l serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±ndan ve BM'deki panele katÄ±lmasÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k memnuniyet duyduÄŸunu sÃ¶yledi.
Gilmore, Rusya'nÄ±n 2014'teki iÅŸgalinden bu yana KÄ±rÄ±m'daki insan haklarÄ±nÄ±n "vahim ÅŸekilde" ihlal edildiÄŸini tespit ettiklerini aktardÄ±.
KÄ±rÄ±m'daki Rusya'nÄ±n iÅŸlediÄŸi insan haklarÄ± ihlallerine iliÅŸkin yeni rapor hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Gilmore, raporu 21 Mart'ta Cenevre'de devam eden BM Ä°nsan HaklarÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin 37. Oturumu'nda sunacaklarÄ±nÄ± kaydetti.
ULUSLARARASI TOPLUMA Ã‡AÄžRI
KTMM BaÅŸkanÄ± Ã‡ubarov da iÅŸgalin ardÄ±ndan "KÄ±rÄ±m'Ä±n Rusya'nÄ±n askeri bir platformu" haline geldiÄŸini sÃ¶yledi. Kendisinin ve KTMM BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡iygÃ¶z'Ã¼n sÃ¼rgÃ¼nden dolayÄ± Ã–zbekistan'da doÄŸduÄŸunu anÄ±msatan Ã‡ubarov, Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m'daki yasa dÄ±ÅŸÄ± ilhak etme sÃ¼recini sona erdirmeye davet etti.
Ã‡iygÃ¶z de Rusya'nÄ±n yÃ¼zlerce KÄ±rÄ±m TatarÄ±nÄ± "boyun eÄŸmedikleri iÃ§in haksÄ±z yere hapse attÄ±ÄŸÄ±na" dikkata Ã§ekti. KonuÅŸmasÄ±nda duygusal anlar yaÅŸayan Ã‡iygÃ¶z, mahkumlarÄ±n kÃ¶tÃ¼ muamele ve iÅŸkenceye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Ã‡iygÃ¶z, uluslararasÄ± toplumu KÄ±rÄ±m'daki iÅŸkence ve diÄŸer insan haklarÄ±nÄ±n sona erdirilmesi iÃ§in harekete geÃ§meye davet etti.
TÃœRKÄ°YE KIRIM TATARLARININ YANINDA
Panelde sÃ¶z hakkÄ± alan, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Koru, TÃ¼rkiye'nin aslen KÄ±rÄ±m TatarÄ± olan milyonlarca vatandaÅŸÄ±na ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, "YarÄ±madadaki geliÅŸmeleri Ã¶zellikle KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸi ve refahÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan yakÄ±ndan takip ediyoruz. KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n kendi anavatanlarÄ±nda gÃ¼venlik ve ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in verdiÄŸi barÄ±ÅŸÃ§Ä±l mÃ¼cadelenin yanÄ±ndayÄ±z." dedi.
Koru, KÄ±rÄ±m'Ä±n ilhakÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ciddi insan haklarÄ± ihlalleri yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin raporlar olduÄŸunu belirterek, bu tÃ¼r ihlallere acilen son verilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
KTMM BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡iygÃ¶z ve Ä°lmi Ãœmerovâ€™un serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± anlatan Koru, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Biz bunu doÄŸru yÃ¶nde atÄ±lmÄ±ÅŸ olumlu bir adÄ±m olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±yla yakÄ±n dayanÄ±ÅŸmamÄ±za ve onlarÄ±n haklarÄ±nÄ± kazanmak iÃ§in gÃ¶sterdikleri barÄ±ÅŸÃ§Ä±l mÃ¼cadeleyi desteklemeye devam edeceÄŸiz. KÄ±rÄ±m'daki tÃ¼m topluluklarÄ±n hak ve menfaatlerinin korunduÄŸundan emin olmak istiyoruz."
Koru da TÃ¼rkiye'nin her zaman olduÄŸu gibi KÄ±rÄ±m sorununa iliÅŸkin tÃ¼m taraflarla yakÄ±n iÅŸ birliÄŸine ve gerektiÄŸinde her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.
Panele pek Ã§ok Ã¼lkeden Ã¼st dÃ¼zey diplomatlar katÄ±lÄ±rken, Avrupa BirliÄŸi de temsil edildi.
ERDOÄžAN'IN DEVREYE GÄ°RMESÄ°YLE SERBEST BIRAKILMIÅžTI
Ã‡iygÃ¶z, 26 Åžubat 2014'te KTMM ve Rus BirliÄŸi Partisinin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi bÃ¼yÃ¼k mitingi organize ettiÄŸi gerekÃ§esiyle tutuklanmÄ±ÅŸ, geÃ§en ay Rus mahkemesi tarafÄ±ndan 8 yÄ±l hapse mahkum edilmiÅŸti.
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi, 16 AÄŸustos-15 KasÄ±m 2017'de Ukraynaâ€™da insan haklarÄ±nÄ±n durumuna iliÅŸkin raporunda, KÄ±rÄ±m'da hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Ahtem Ã‡iygÃ¶z ve Ä°lmi Ãœmerovâ€™un, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n devreye girip Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sonucunda serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ± anÄ±msatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Amerikan oyuncak ÅŸirketi Toys R Usâ€™Ä±n Ä°ngiltereâ€™deki iÅŸtirakine, u zun sÃ¼redir devam eden mali sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle kayyum atandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
YargÄ±Ã§ Curiel, Kaliforniya eyaletinin duvar planÄ±na itirazÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddetti.
BM'de dÃ¼zenlenen panelde, KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±na yÃ¶nelik insan haklarÄ± ihlallerinin sona erdirilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu
Afganistan'da dÃ¼zenlenen ''Kabil SÃ¼reci'' konferansÄ±nÄ±n sonunda yayÄ±mlanan bildiride, "Afgan halkÄ±na uygulanan ve masumlarÄ±n hayatÄ±nÄ± ellerinden alarak her gÃ¼n acÄ±larÄ±nÄ± derinleÅŸtiren terÃ¶r ÅŸiddetinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± korkunÃ§ ve kabul edilemez seviyeyi en gÃ¼Ã§lÃ¼ ifadeyle kÄ±nÄ±yor ve kapsayÄ±cÄ± bir siyasi sÃ¼reÃ§le bu acÄ±yÄ± sona erdirme konusundaki gÃ¼Ã§lÃ¼ ve aÃ§Ä±k taahhÃ¼t ve desteÄŸimizi yineliyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Filistinli gruplar tarafÄ±ndan, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan ABD temsilciliklerinin kapatÄ±lmasÄ± talep edildi
Yeni dÃ¼zenlemeyle, bir kiÅŸinin birden fazla banka hesabÄ± aÃ§masÄ±na izin verilecek, bankadan aylÄ±k nakit Ã§ekim limiti artÄ±rÄ±lacak
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