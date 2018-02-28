Trump'Ä±n Meksika duvarÄ±na itiraza ret

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ã¼lkeninÂ Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na "yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼ Ã¶nlemek" ve "sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini artÄ±rmak" amacÄ±yla Ã¶rmeyi planladÄ±ÄŸÄ± duvara yÃ¶nelik itiraz reddedildi.
ABD BÃ¶lge YargÄ±cÄ± Gonzalo Curiel, eyaletin ve Ã§evreci gruplarÄ±n San Diego'da bir mahkemeye sunduklarÄ±, inÅŸaatÄ±n hÃ¼kÃ¼met Ã§evre yasalarÄ±na uyduÄŸunu gÃ¶sterene kadar durdurulmasÄ± konusundaki itiraz dilekÃ§esini reddetti.
Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n duvarÄ±n inÅŸasÄ± iÃ§in verdiÄŸi ruhsatlara yÃ¶nelik itirazÄ± yerinde bulmayan Curiel, hÃ¼kÃ¼metin yasal yetkilerini aÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
"Mahkeme sÄ±nÄ±r bariyerlerini inÅŸa etmenin altÄ±ndaki kararlarÄ±n siyasi olarak doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda karar vermez ve veremez." ifadesini kullanan Curiel, itirazÄ± kabul etmedi.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Devin O'Malley, kararÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ±, sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸinin, Ã¼lkede ÅŸiddet ve uyuÅŸturucu kullanÄ±m oranÄ±nÄ± yÃ¼kselten ve ulusal gÃ¼venliÄŸi tehdit eden yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼ Ã¶nlemek aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ã–te yandan Biyolojik Ã‡eÅŸitlilik Merkezi avukatÄ± Brian Segee, karara itiraz edeceklerini, Trump yÃ¶netiminin duvar kararÄ±yla yetkilerini tamamen aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Trump, geÃ§en yÄ±l gÃ¶reve geldikten sadece 5 gÃ¼n sonra "yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menleri Ã¶nlemek" ve "sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini artÄ±rmak" amacÄ±yla Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesini Ã¶ngÃ¶ren bir kararnameyi imzalamÄ±ÅŸtÄ±.
Ekim ayÄ±nda San Diego'da duvarÄ±n 8 prototipi inÅŸa edilmiÅŸ, geÃ§en hafta da sÄ±nÄ±rdaki Calexico kentinde 9 metre yÃ¼ksekliÄŸinde bir setin inÅŸasÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Amerikan oyuncak ÅŸirketi Toys R Usâ€™Ä±n Ä°ngiltereâ€™deki iÅŸtirakine, u zun sÃ¼redir devam eden mali sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle kayyum atandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
YargÄ±Ã§ Curiel, Kaliforniya eyaletinin duvar planÄ±na itirazÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddetti.
BM'de dÃ¼zenlenen panelde, KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±na yÃ¶nelik insan haklarÄ± ihlallerinin sona erdirilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu
Afganistan'da dÃ¼zenlenen ''Kabil SÃ¼reci'' konferansÄ±nÄ±n sonunda yayÄ±mlanan bildiride, "Afgan halkÄ±na uygulanan ve masumlarÄ±n hayatÄ±nÄ± ellerinden alarak her gÃ¼n acÄ±larÄ±nÄ± derinleÅŸtiren terÃ¶r ÅŸiddetinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± korkunÃ§ ve kabul edilemez seviyeyi en gÃ¼Ã§lÃ¼ ifadeyle kÄ±nÄ±yor ve kapsayÄ±cÄ± bir siyasi sÃ¼reÃ§le bu acÄ±yÄ± sona erdirme konusundaki gÃ¼Ã§lÃ¼ ve aÃ§Ä±k taahhÃ¼t ve desteÄŸimizi yineliyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Filistinli gruplar tarafÄ±ndan, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan ABD temsilciliklerinin kapatÄ±lmasÄ± talep edildi
Yeni dÃ¼zenlemeyle, bir kiÅŸinin birden fazla banka hesabÄ± aÃ§masÄ±na izin verilecek, bankadan aylÄ±k nakit Ã§ekim limiti artÄ±rÄ±lacak
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Suriye'de ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun kontrolÃ¼ndeki Rukban sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ± ve El Tanf bÃ¶lgesini Ã§evreleyen tÃ¼m alanlara insani eriÅŸim izni verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Uzun sÃ¼ren hastalÄ±k dÃ¶nemi sonrasÄ±nda geÃ§en ekim ayÄ±nda kurucu lideri Talabani'yi kaybeden KYB, iÃ§ Ã§ekiÅŸmeler nedeniyle zor gÃ¼nlerden geÃ§iyor
KaradaÄŸ Savunma BakanÄ± NATO'nun Kosova BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼'ne iki subayÄ±nÄ± gÃ¶ndereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Somali'deki Fahfahdun kasabasÄ±nda Kenya ve Somali ordularÄ±nÄ±n ortak operasyonunda 23 EÅŸ-Åžebab militanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun baÅŸ aktÃ¶rlerinden BAE'nin, Yemen'in birÃ§ok kentinde kurduÄŸu Ã¶zel gÃ¼Ã§lerle etkinliÄŸini artÄ±rarak nÃ¼fuz alanÄ±nÄ± geniÅŸletmesi meÅŸru hÃ¼kÃ¼meti endiÅŸelendiriyor
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile ayrÄ± ayrÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgedeki "istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±" adÄ±mlarÄ±na dikkat Ã§ekildiÄŸi bildirildi
Ã‡inâ€™in nÃ¼kleer yakÄ±tlÄ± uÃ§ak gemisi inÅŸa etmek iÃ§in gerekli teknolojiyi geliÅŸtirme sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Her ne kadar Ä°srail, Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± inkÃ¢r etse de Filistinliler aÃ§Ä±sÄ±ndan hiÃ§bir zaman bu olgu "gerÃ§ekliÄŸini" yitirmedi.
UUÄ°'de 168 gÃ¼ndÃ¼r gÃ¶rev yapan iki AmerikalÄ± ve bir Rus astronotu taÅŸÄ±yan Soyuz kapsÃ¼lÃ¼, Kazakistan'Ä±n Jezkazgan ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±na iniÅŸ yaptÄ±
Trump'Ä±n damadÄ± Kushner'in gizlilik eriÅŸim seviyesi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼