GÃ¼ncelleme: 18:14, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Trump'Ä±n Meksika duvarÄ±na itiraza ret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ã¼lkeninÂ Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na "yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼ Ã¶nlemek" ve "sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini artÄ±rmak" amacÄ±yla Ã¶rmeyi planladÄ±ÄŸÄ± duvara yÃ¶nelik itiraz reddedildi.

ABD BÃ¶lge YargÄ±cÄ± Gonzalo Curiel, eyaletin ve Ã§evreci gruplarÄ±n San Diego'da bir mahkemeye sunduklarÄ±, inÅŸaatÄ±n hÃ¼kÃ¼met Ã§evre yasalarÄ±na uyduÄŸunu gÃ¶sterene kadar durdurulmasÄ± konusundaki itiraz dilekÃ§esini reddetti.

Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n duvarÄ±n inÅŸasÄ± iÃ§in verdiÄŸi ruhsatlara yÃ¶nelik itirazÄ± yerinde bulmayan Curiel, hÃ¼kÃ¼metin yasal yetkilerini aÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"Mahkeme sÄ±nÄ±r bariyerlerini inÅŸa etmenin altÄ±ndaki kararlarÄ±n siyasi olarak doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda karar vermez ve veremez." ifadesini kullanan Curiel, itirazÄ± kabul etmedi.

"TRUMP YÃ–NETÄ°MÄ°, DUVAR KARARIYLA YETKÄ°LERÄ°NÄ°Â TAMAMEN AÅžTI"

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Devin O'Malley, kararÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ±, sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸinin, Ã¼lkede ÅŸiddet ve uyuÅŸturucu kullanÄ±m oranÄ±nÄ± yÃ¼kselten ve ulusal gÃ¼venliÄŸi tehdit eden yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼ Ã¶nlemek aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ã–te yandan Biyolojik Ã‡eÅŸitlilik Merkezi avukatÄ± Brian Segee, karara itiraz edeceklerini, Trump yÃ¶netiminin duvar kararÄ±yla yetkilerini tamamen aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Trump, geÃ§en yÄ±l gÃ¶reve geldikten sadece 5 gÃ¼n sonra "yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menleri Ã¶nlemek" ve "sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini artÄ±rmak" amacÄ±yla Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesini Ã¶ngÃ¶ren bir kararnameyi imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

Ekim ayÄ±nda San Diego'da duvarÄ±n 8 prototipi inÅŸa edilmiÅŸ, geÃ§en hafta da sÄ±nÄ±rdaki Calexico kentinde 9 metre yÃ¼ksekliÄŸinde bir setin inÅŸasÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.