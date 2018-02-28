RTÃœK'ten Akit TV'ye 'Keser' cezasÄ±

Radyo ve Televizyon Ãœst Kurulu (RTÃœK), "GÃ¼n BaÅŸlÄ±yor" isimli programda sunucu Ahmet Keser'in sarfettiÄŸi sÃ¶zleri nedeniyle Akit TV'ye Ã¼Ã§ kez program durdurma ve yÃ¼zde 3 oranÄ±nda para cezasÄ± uygulanmasÄ±na karar verdi.
BugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen Ãœst Kurul toplantÄ±sÄ±nda, Akit TV'de yayÄ±mlanan ve sunuculuÄŸunu Ahmet Keser'in yaptÄ±ÄŸÄ± "GÃ¼n BaÅŸlÄ±yor" isimli programÄ±n 26 Åžubat tarihli yayÄ±nÄ± ele alÄ±ndÄ±.
SÃ¶z konusu yayÄ±nda sunucu Keser'in "Afrin HarekatÄ±'nda TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin sivilleri Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼" sÃ¶ylemlerine tepki olarak, "Niye Ã¶ldÃ¼rsÃ¼n ki abi, zaten orada sivil olsa TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ordusu orada neden olsun ki... Bir kere varlÄ±k sebebini Ã¶nce bir ÅŸÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nelim, niye olsun ki, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti ordusu sivil Ã¶ldÃ¼rmeye oraya niye gitsin ki abi? Yahu sivil Ã¶ldÃ¼recek olsak Cihangir'den baÅŸlarÄ±z, NiÅŸantaÅŸÄ±, Etiler... Di mi yani bir sÃ¼rÃ¼ hain var. TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi var." sÃ¶zlerini sarf ettiÄŸi belirlendi.
Ãœst Kurul, Keser'in kiÅŸilere karÅŸÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± ve hedef gÃ¶steren ifadelerde bulunduÄŸu, yorumlarÄ±nda bazÄ± kiÅŸi ile kurumlara yÃ¶nelik hakaret ve kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ sÃ¶ylemleri kullandÄ±ÄŸÄ±, yayÄ±nlarÄ±nda argo ile kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ sÃ¶zler sarf ettiÄŸi kanaatine vardÄ±.
6112 sayÄ±lÄ± Radyo ve TelevizyonlarÄ±n KuruluÅŸ ve YayÄ±n Hizmetleri HakkÄ±nda Kanun'un 8. maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan "Irk, dil, din, cinsiyet, sÄ±nÄ±f, bÃ¶lge ve mezhep farkÄ± gÃ¶zeterek toplumu kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik edemez veya toplumda nefret duygularÄ± oluÅŸturamaz." hÃ¼kmÃ¼nÃ¼n ihlal edildiÄŸini belirleyen Ãœst Kurul, sÃ¶z konusu yayÄ±n iÃ§in Akit TV'ye mÃ¼eyyide uygulanmasÄ± kararÄ±nÄ± aldÄ±.
Bu kapsamda, kanala Ã¼Ã§ kez program durdurma ve bu tip ihlallerdeki en yÃ¼ksek oran olan yÃ¼zde 3 oranÄ±nda para cezasÄ± uygulanmasÄ±na karar verildi.Â
RTÃœK, "GÃ¼n BaÅŸlÄ±yor" isimli programda sunucu Keser'in sarfettiÄŸi sÃ¶zleri nedeniyle Akit TV'ye Ã¼Ã§ kez program durdurma ve yÃ¼zde 3 oranÄ±nda para cezasÄ± uygulanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) bazÄ± seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
Ahmet Altan "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ve "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§larÄ±ndan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 5 yÄ±l 11 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "28 Åžubat davasÄ±nda sona geldik. Ä°ntikamla deÄŸil, adaletle davranarak hukuk iÃ§inde hak ettikleri en aÄŸÄ±r cezayÄ± alacaklar. Bundan hiÃ§ kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri'nin, 'BMGK kararÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan iyi okunmasÄ±' gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki ifadeleri, her tÃ¼rlÃ¼ temelden yoksundur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TÃ¼rk siyasi tarihinin karanlÄ±k sayfalarÄ±nda yerini alan ve "Postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Åžubat 1997'deki MGK toplantÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 21 yÄ±l geÃ§ti.
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Gaziantep BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'Ä±n "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 10 yÄ±l hapis cezasÄ±nÄ±n onandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "SÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede SayÄ±n Macron, Suriye'de insani duruma iliÅŸkin 2401 sayÄ±lÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi kararÄ±ndan bahsederken Afrin'e atÄ±fta bulunmamÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± MÃ¼slim'in Ã‡ekya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±yla ilgili, "Salih MÃ¼slim'in de her zaman ensesindeyiz. Bundan sonra ona rahat hayat yok. Hukuk Ã§erÃ§evesinde gerekeni yapacaÄŸÄ±z." dedi.
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TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerindeki sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m aranacak teknik komitelerin ilk toplantÄ±sÄ±, Suriye gÃ¼ndemiyle 8-9 Mart'ta ABD'de yapÄ±lacak