18:24, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

RTÃœK'ten Akit TV'ye 'Keser' cezasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Ãœst Kurulu (RTÃœK), "GÃ¼n BaÅŸlÄ±yor" isimli programda sunucu Ahmet Keser'in sarfettiÄŸi sÃ¶zleri nedeniyle Akit TV'ye Ã¼Ã§ kez program durdurma ve yÃ¼zde 3 oranÄ±nda para cezasÄ± uygulanmasÄ±na karar verdi.



BugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen Ãœst Kurul toplantÄ±sÄ±nda, Akit TV'de yayÄ±mlanan ve sunuculuÄŸunu Ahmet Keser'in yaptÄ±ÄŸÄ± "GÃ¼n BaÅŸlÄ±yor" isimli programÄ±n 26 Åžubat tarihli yayÄ±nÄ± ele alÄ±ndÄ±.

SÃ¶z konusu yayÄ±nda sunucu Keser'in "Afrin HarekatÄ±'nda TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin sivilleri Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼" sÃ¶ylemlerine tepki olarak, "Niye Ã¶ldÃ¼rsÃ¼n ki abi, zaten orada sivil olsa TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ordusu orada neden olsun ki... Bir kere varlÄ±k sebebini Ã¶nce bir ÅŸÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nelim, niye olsun ki, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti ordusu sivil Ã¶ldÃ¼rmeye oraya niye gitsin ki abi? Yahu sivil Ã¶ldÃ¼recek olsak Cihangir'den baÅŸlarÄ±z, NiÅŸantaÅŸÄ±, Etiler... Di mi yani bir sÃ¼rÃ¼ hain var. TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi var." sÃ¶zlerini sarf ettiÄŸi belirlendi.

Ãœst Kurul, Keser'in kiÅŸilere karÅŸÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± ve hedef gÃ¶steren ifadelerde bulunduÄŸu, yorumlarÄ±nda bazÄ± kiÅŸi ile kurumlara yÃ¶nelik hakaret ve kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ sÃ¶ylemleri kullandÄ±ÄŸÄ±, yayÄ±nlarÄ±nda argo ile kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ sÃ¶zler sarf ettiÄŸi kanaatine vardÄ±.

6112 sayÄ±lÄ± Radyo ve TelevizyonlarÄ±n KuruluÅŸ ve YayÄ±n Hizmetleri HakkÄ±nda Kanun'un 8. maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan "Irk, dil, din, cinsiyet, sÄ±nÄ±f, bÃ¶lge ve mezhep farkÄ± gÃ¶zeterek toplumu kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik edemez veya toplumda nefret duygularÄ± oluÅŸturamaz." hÃ¼kmÃ¼nÃ¼n ihlal edildiÄŸini belirleyen Ãœst Kurul, sÃ¶z konusu yayÄ±n iÃ§in Akit TV'ye mÃ¼eyyide uygulanmasÄ± kararÄ±nÄ± aldÄ±.

Bu kapsamda, kanala Ã¼Ã§ kez program durdurma ve bu tip ihlallerdeki en yÃ¼ksek oran olan yÃ¼zde 3 oranÄ±nda para cezasÄ± uygulanmasÄ±na karar verildi.Â