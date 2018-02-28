İngiltere'deki ünlü oyuncak şirketine kayyum atandı

Toys R Us İngiltere’den yapılan açıklamada uzun süredir devam eden mali sıkıntılar nedeniyle şirketin yönetimine kayyum atamasının yapıldığı bildirildi.
Şirketin yönetimini yürütecek Simon Thomas konuya ilişkin açıklamasında, “Bu süreç şirket çalışanlarının çoğunluğunu etkileyecek. İşletmenin tüm kısımlarını satın alacak bir alıcı bulunması için her türlü gayreti göstereceğiz. Daha yeni, küçük ve interaktif mağazalarımız, 1980 ve 1990’lı yıllarda açılan eski depo görünümlü mağazalarımızdan daha iyi performans sergiliyordu.” ifadelerini kullandı.
Dünyaca ünlü oyuncak şirketi İngiltere’deki ilk mağazasını 1985 yılında açmıştı.
Toplam 15 milyon sterlin seviyesinde vergi borcu olan şirketin İngiltere genelinde 105 mağazası bulunuyor.
İlk etapta şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde toplam 25 mağazasını kapatması planlanıyor.
Kayyum atamasının ardından şirkete alıcı bulunamaması durumunda, toplam 3 bin kişinin işini kaybetmesi söz konusu.
Dünyaca ünlü Amerikan oyuncak şirketi Toys R Us’ın İngiltere’deki iştirakine, u zun süredir devam eden mali sıkıntılar nedeniyle kayyum atandığı bildirildi
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