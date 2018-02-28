Biyolojik yaÅŸÄ± belirleyen hÄ±zlÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetli test geliÅŸtirildi

Hong Kong'da yayÄ±n yapan South China Morning Post gazetesinde yer alan habere gÃ¶re, Pekin Hastanesi ve ÅžiÃ§uan eyaletindeki BatÄ± Ã‡in Hastanesinden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, idrarda yaÅŸlanmaya baÄŸlÄ± oksidasyon artÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ã¶lÃ§erekÂ biyolojik yaÅŸÄ± tespit edebilen bir test Ã¼retti.
YaÅŸlanmanÄ±n tanÄ±m itibarÄ±yla yÄ±llar iÃ§inde bedenin hÃ¼cre ve dokularÄ±nda meydana gelen molekÃ¼ler hatalarÄ±n birikmesi olduÄŸuna dikkat Ã§eken bilim adamlarÄ±, idrarda yaÅŸlanmaya baÄŸlÄ± olarak oksidasyon miktarÄ±nÄ±n artmasÄ±yla "8-oxoGsn" adlÄ± bir maddenin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
AraÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda 2 ila 90 yaÅŸlarÄ±nda bin 228 kiÅŸinin idrar Ã¶rnekleri Ã¼zerinde yapÄ±lan testlerde, sÃ¶z konusu maddenin biyo-iÅŸaretÃ§i olarak yetiÅŸkinlerin biyolojik yaÅŸÄ±nÄ± belirlemede etkili olduÄŸu gÃ¶zlemlendi.
HÄ±zlÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetli testin, yaÅŸlanma alanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekli araÅŸtÄ±rmalara ve yaÅŸlanmaya baÄŸÄ± hastalÄ±klar konusunda yaygÄ±n risk deÄŸerlendirmelerine olanak saÄŸlayacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.
AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± "Frontiers in Ageing Neuroscience" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.
Ã‡inli bilim adamlarÄ±, insanlarÄ±n biyolojik yaÅŸÄ±nÄ± belirlemeyi saÄŸlayan bir test Ã¼retti
Yeni keÅŸif, Ay'da suyun yalnÄ±zca kutup bÃ¶lgelerinde bulunduÄŸu ve miktarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸkenlik gÃ¶sterdiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki yaygÄ±n teorileri yalanlÄ±yor.
Kepler Uzay Teleskobunun tespit ettiÄŸi 275 yeni gÃ¶k cisminin 149'unun Ã¶te gezegen olduÄŸu doÄŸrulandÄ±. Ã–te gezegenlerden 95'inin varlÄ±ÄŸÄ± ilk kez keÅŸfedildi
Casper 2018 yÄ±lÄ± iÃ§inde TÃ¼rkiye'de ilk ayaÄŸÄ±nÄ± baÅŸlatacaÄŸÄ± akÄ±llÄ± telefon Ã¼retiminin tamamÄ±nÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki senelerde TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸtirmeyi planlÄ±yor
Konya'da bir yazÄ±lÄ±m firmasÄ± bÃ¼nyesindeki AkÄ±nRobotics tarafÄ±ndan Ã¼retilen yerli insansÄ± robot ADA GH5'ler, "Erik DalÄ±" oynuyor, mangal yapÄ±yor, ev iÅŸlerine yardÄ±m ediyor
Ä°sveÃ§'in Ã–stergÃ¶tland bÃ¶lgesindeki bir kazÄ±da 8 bin yÄ±llÄ±k kafataslarÄ±nÄ±n olduÄŸu mezar bulundu
NanoMagnetics Instruments'in "Hall Etkisi Ã–lÃ§Ã¼m Sistemi", Hindistan NASA'sÄ± SAC tarafÄ±ndan yeni teknolojilerin Ã¼retiminde kullanÄ±lacak
TÃœRKSAT AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åžen, "Yerli ekonomiyi destekleme noktasÄ±nda Ã¼rÃ¼nlerin akreditasyonuna yÃ¶nelik bir laboratuvar kurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi
TÃœRKPATENT BasÌ§kanÄ± Asan, "Avrupa Patent Ofisine son 3 yÄ±lda yapay zeka ve EndÃ¼stri 4.0 ile ilgili yapÄ±lan baÅŸvurularda yÃ¼zde 56'lÄ±k artÄ±ÅŸ var" dedi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Uysal'Ä±n BaÅŸakÅŸehir'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Living Lab Projesi, kent genelinde yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacak
Ocak ayÄ±nda kurulan mahkeme, Ã§evrimiÃ§i alÄ±ÅŸveriÅŸ, hak ihlali anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸerlerinden oluÅŸan 106 davayÄ± kabul etti.
Bilim adamlarÄ±, Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n uÃ§ koÅŸullarda atom altÄ± elektron parÃ§acÄ±klarÄ±nÄ±n hareketini yavaÅŸlatabildiÄŸini belirledi.
NASA Spitzer ve Kepler teleskoplarÄ±nÄ± kullanan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, TRAPPIST-1'deki gezegenlerin kayalardan oluÅŸtuklarÄ±nÄ± saptadÄ±.
Michigan Ãœniversitesinde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re, loÅŸ Ä±ÅŸÄ±kta uzun sÃ¼re zaman geÃ§irmek beynin yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirip, Ã¶ÄŸrenme ve hatÄ±rlama kabiliyetine zarar verebiliyor
TÄ°KA ve Singapur Ä°ÅŸbirliÄŸi AjansÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ±nda, 15 Afrika Ã¼lkesinden meteoroloji uzmanlarÄ±na HavacÄ±lÄ±k ve Uydu Meteorolojisi konulu eÄŸitim verilmeye baÅŸlandÄ±
KhalifaSat'la birlikte BAE, resmen uzay sanayisine giriÅŸ yaptÄ±