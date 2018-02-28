GÃ¼ncelleme: 18:50, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Biyolojik yaÅŸÄ± belirleyen hÄ±zlÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetli test geliÅŸtirildi





Ã‡inli bilim adamlarÄ±, insanlarÄ±n biyolojik yaÅŸÄ±nÄ± belirlemeyi saÄŸlayan bir test Ã¼retti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hong Kong'da yayÄ±n yapan South China Morning Post gazetesinde yer alan habere gÃ¶re, Pekin Hastanesi ve ÅžiÃ§uan eyaletindeki BatÄ± Ã‡in Hastanesinden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, idrarda yaÅŸlanmaya baÄŸlÄ± oksidasyon artÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ã¶lÃ§erekÂ biyolojik yaÅŸÄ± tespit edebilen bir test Ã¼retti. YaÅŸlanmanÄ±n tanÄ±m itibarÄ±yla yÄ±llar iÃ§inde bedenin hÃ¼cre ve dokularÄ±nda meydana gelen molekÃ¼ler hatalarÄ±n birikmesi olduÄŸuna dikkat Ã§eken bilim adamlarÄ±, idrarda yaÅŸlanmaya baÄŸlÄ± olarak oksidasyon miktarÄ±nÄ±n artmasÄ±yla "8-oxoGsn" adlÄ± bir maddenin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. AraÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda 2 ila 90 yaÅŸlarÄ±nda bin 228 kiÅŸinin idrar Ã¶rnekleri Ã¼zerinde yapÄ±lan testlerde, sÃ¶z konusu maddenin biyo-iÅŸaretÃ§i olarak yetiÅŸkinlerin biyolojik yaÅŸÄ±nÄ± belirlemede etkili olduÄŸu gÃ¶zlemlendi. HÄ±zlÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetli testin, yaÅŸlanma alanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekli araÅŸtÄ±rmalara ve yaÅŸlanmaya baÄŸÄ± hastalÄ±klar konusunda yaygÄ±n risk deÄŸerlendirmelerine olanak saÄŸlayacaÄŸÄ± vurgulandÄ±. AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± "Frontiers in Ageing Neuroscience" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.

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