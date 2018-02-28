18:59, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°ttifak dÃ¼zenlemesi Anayasa Alt Komisyonu'nda kabul edildi



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Siyasi partilerin seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlemeyi iÃ§eren teklif, TBMM Anayasa Alt Komisyonu'nda aynen kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Siyasi partilerin seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlemeyi iÃ§eren kanun teklifi,Â TBMM Anayasa Alt Komisyonu'nda aynen kabul edildi. AK Parti AydÄ±n Milletvekili Abdurrahman Ã–z baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan alt komisyon, kamuoyundaÂ seÃ§im ittifakÄ± teklifiÂ olarak bilinen SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun Ä°le BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'ni gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Alt komisyonda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri tamamlanan teklif, aynen kabul edildi. Teklifin yarÄ±n Anayasa Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi bekleniyor.

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