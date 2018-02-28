Abbas'tan 13 yabancı ülkeye 'Kıyamet Kilisesi' mektubu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde bulunan Kıyamet Kilisesi başta olmak üzere diğer kilise ve taşınmazlarına vergi uygulama planına karşı, 13 ülke temsilcisine söz konusu uygulamayı reddeden bir mektup teslim etti.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, aralarında Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun da bulunduğu 13 ülke temsilcisi ile işgal altında yer alan Batı Şeria'daki Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yabancı ülke temsilcilerine, İsrail'in Kudüs'teki kiliselere ilişkin uygulamaları reddettiğini ve uluslararası camianın "acilen" müdahalede bulunmasını talep eden bir mektup teslim ettiğini belirtti.
FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, "Filistin Devlet Başkanı, Kudüs'teki mukaddesat üzerindeki Haşimi vesayeti sahibi Ürdün Kralı 2. Abdullah ve mukaddesat ile ilgili diğer taraflarla tam bir koordinasyon içerisinde büyük bir çaba sarf ediyor." dedi.
İsrail'in Kudüs'teki Hristiyan varlığına zarar verdiğini vurgulayan Ureykat, İsrail'in Kudüs'teki kiliseleri vergiden muaf tutmaya ilişkin uluslararası hukuku ve anlaşmaları ihlal ettiğine dikkati çekti.
Ureykat, İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria'daki Hristiyan Filistinlilerin özel mülkleri üzerinde Yahudi işgal birimi inşa ettiğini ve Beytullahim'in Beyt Cala bölgesindeki Hristiyan toprakları üzerinde ayrım duvarı inşa ettiğini vurguladı.
İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki Hristiyanların özel izin olmaksızın Kıyamet kilisesinde ibadet etmesine izin vermediğini de hatırlatan Ureykat, Filistin yönetiminin İsrail'in kiliseleri vergilendirmeye ilişkin planını askıya alma yerine tamamen ilga etmesi konusunda tavrının net olduğunu belirtti.
Ureykat son olarak bir kez daha Filistin yönetiminin, 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması talebini yenileyerek, İsrail ile barış ve güvenlik içerisinde yaşamak istediklerini söyledi.
İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, daha önce yaptığı açıklamada, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme niyeti olduğunu açıklamıştı. Belediye, 882 kilise mülkünü vergiye bağlayacağını, yıllardır süregelen "vergiden muaf olma" durumunu kaldıracağını ve vergisi ödenmeyen mülklere el konulacağını beyan etmişti.
Hristiyan dünyasının en kutsal mekânlarından Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi de İsrail'e bağlı belediyenin kentteki kiliseleri vergiye bağlama planını protesto amacıyla pazar günü ibadete ve ziyarete kapatılmıştı.
İsrail hükümeti, dün yaptığı yazılı açıklamayla vergilendirme kararını askıya aldığını duyurmuştu.
Kudüs'teki yaklaşık 300 bin Filistinli nüfusun 10 ila 12 binini Hristiyan Araplar oluşturuyor.
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