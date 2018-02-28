CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Moritanya'da

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Afrika turu kapsamÄ±nda, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 17.50'de Moritanya'nÄ±n baÅŸkenti NovakÅŸot'a gitti.

ErdoÄŸan, NovakÅŸot HavalimanÄ±'ndaÂ Moritanya CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Veled AbdulazizÂ tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Abdulaziz'in tÃ¶ren alanÄ±ndaki yerlerini almalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, iki Ã¼lke milli marÅŸlarÄ± Ã§alÄ±ndÄ±. TÃ¶ren kÄ±tasÄ±nÄ± denetleyen ErdoÄŸan ve Abdulaziz, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

KarÅŸÄ±lamada, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri ve Bakan Åžeyh Sidya Åžeyh Muhammed, DÄ±ÅŸiÅŸleri ve YardÄ±mlaÅŸma BakanÄ± Isliko Velid Ahmed Ä°zid Bih, Petrol ve Enerji BakanÄ± Muhammed Velid AbdÃ¼lfettah, Ticaret, Sanayi ve Turizm BakanÄ± Ennahe Bint Miknas, TarÄ±m BakanÄ± Lemine Bint Alkatab Velid Umem, CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmed Velid Bahiye, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Muhammed Ahmed Velid Muhammed Alemin, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Yetkilisi Muhammed Velid Ettalib, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ± Teyam Cembar ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ± AbdÃ¼lfettah Muhammed Alemane de hazÄ±r bulundu.

ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba ile Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n da Moritanya'ya geldi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Ã¼lkeye ziyareti dolayÄ±sÄ±yla baÅŸkent NovakÅŸot'un tÃ¼m caddeleri TÃ¼rkiye ve Moritanya bayraklarÄ±yla sÃ¼slendi.

BazÄ± binalarda TÃ¼rkÃ§e ve ArapÃ§a "HoÅŸ Geldiniz SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±m" yazÄ±lÄ± afiÅŸler asÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ErdoÄŸan ve mevkidaÅŸÄ± AbdulazÄ±z'in fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n da olduÄŸu posterler dikkati Ã§ekti.

"CUMHURBAÅžKANLIÄžI" DÃœZEYÄ°NDE Ä°LK RESMÄ° ZÄ°YARET

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Moritanya ziyareti, Ã¼lkeye TÃ¼rkiye'den "cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸtirilen ilk resmi ziyaret olma niteliÄŸi taÅŸÄ±yor.

"CumhurbaÅŸkanÄ±" sÄ±fatÄ±yla ilk kez Moritanya'ya gelen ErdoÄŸan, ziyaret kapsamÄ±nda mevkidaÅŸÄ± Muhammed Veled Abdulaziz ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

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