CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Moritanya'da

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Afrika turu kapsamÄ±nda, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 17.50'de Moritanya'nÄ±n baÅŸkenti NovakÅŸot'a gitti.
ErdoÄŸan, NovakÅŸot HavalimanÄ±'ndaÂ Moritanya CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Veled AbdulazizÂ tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Abdulaziz'in tÃ¶ren alanÄ±ndaki yerlerini almalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, iki Ã¼lke milli marÅŸlarÄ± Ã§alÄ±ndÄ±. TÃ¶ren kÄ±tasÄ±nÄ± denetleyen ErdoÄŸan ve Abdulaziz, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.
KarÅŸÄ±lamada, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri ve Bakan Åžeyh Sidya Åžeyh Muhammed, DÄ±ÅŸiÅŸleri ve YardÄ±mlaÅŸma BakanÄ± Isliko Velid Ahmed Ä°zid Bih, Petrol ve Enerji BakanÄ± Muhammed Velid AbdÃ¼lfettah, Ticaret, Sanayi ve Turizm BakanÄ± Ennahe Bint Miknas, TarÄ±m BakanÄ± Lemine Bint Alkatab Velid Umem, CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmed Velid Bahiye, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Muhammed Ahmed Velid Muhammed Alemin, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Yetkilisi Muhammed Velid Ettalib, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ± Teyam Cembar ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ± AbdÃ¼lfettah Muhammed Alemane de hazÄ±r bulundu.
ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba ile Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n da Moritanya'ya geldi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Ã¼lkeye ziyareti dolayÄ±sÄ±yla baÅŸkent NovakÅŸot'un tÃ¼m caddeleri TÃ¼rkiye ve Moritanya bayraklarÄ±yla sÃ¼slendi.
BazÄ± binalarda TÃ¼rkÃ§e ve ArapÃ§a "HoÅŸ Geldiniz SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±m" yazÄ±lÄ± afiÅŸler asÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ErdoÄŸan ve mevkidaÅŸÄ± AbdulazÄ±z'in fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n da olduÄŸu posterler dikkati Ã§ekti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Moritanya ziyareti, Ã¼lkeye TÃ¼rkiye'den "cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸtirilen ilk resmi ziyaret olma niteliÄŸi taÅŸÄ±yor.
"CumhurbaÅŸkanÄ±" sÄ±fatÄ±yla ilk kez Moritanya'ya gelen ErdoÄŸan, ziyaret kapsamÄ±nda mevkidaÅŸÄ± Muhammed Veled Abdulaziz ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BatÄ± Afrika turunun ikinci ayaÄŸÄ± olan Moritanya'da, iki Ã¼lke arasÄ±nda arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reninde hazÄ±r bulundu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Åžubat'Ä±n 21. yÄ±lÄ±nda Twitter'dan mesaj yayÄ±nladÄ±
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen Jandarma Ã–zel Harekat ve Polis Ã–zel Harekat ekipleri Hatay'a geldi
Fuar iÃ§in gittiÄŸi Dubai'de 8 gÃ¼n Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan iÅŸ adamÄ± eski BayÄ±rbucak TÃ¼rkmen DaÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r EÄŸitim ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n eÅŸi, kocasÄ±ndan mutlu bir haber bekliyor.
Afet Koordinasyon Merkezi, Ä°stanbul'da perÅŸembe ve cuma gÃ¼nÃ¼ Ã¶zellikle gece ve sabah erken saatlerde sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸmesinin beklendiÄŸini, bu sebeple buzlanma, don olayÄ± meydana geleceÄŸini duyurdu
Ä°flas ertelemeyi kaldÄ±rarak, alacaklÄ±lar ile borÃ§lunun mÃ¼zakere etmesi ve anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n mahkemece tasdiki temeline dayanan konkordato kurumunu iÅŸlevsel hale getiren tasarÄ±, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaÅŸtÄ±.
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Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) bazÄ± seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "28 Åžubat davasÄ±nda sona geldik. Ä°ntikamla deÄŸil, adaletle davranarak hukuk iÃ§inde hak ettikleri en aÄŸÄ±r cezayÄ± alacaklar. Bundan hiÃ§ kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri'nin, 'BMGK kararÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan iyi okunmasÄ±' gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki ifadeleri, her tÃ¼rlÃ¼ temelden yoksundur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TÃ¼rk siyasi tarihinin karanlÄ±k sayfalarÄ±nda yerini alan ve "Postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Åžubat 1997'deki MGK toplantÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 21 yÄ±l geÃ§ti.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, Ã§ocuk istismarÄ± ile ilgili, "BÃ¶yle kÃ¶tÃ¼ bir fiili iÅŸlemiÅŸ sonra da yavrumuzun hayatÄ±na kÄ±ymÄ±ÅŸ birisi iÃ§in doÄŸrusu aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" ifadelerini kullandÄ±