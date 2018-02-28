Mali'de düzenlenen mayınlı saldırıda 6 asker öldü

Batı Afrika ülkesi Mali’de yola döşenen mayının bir askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucunda 6 asker hayatını kaybetti.
Mali ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin iç kesimindeki Mopti ilinde yer alan Dioura kasabasında askeri bir aracın geçişi sırasında patlayan mayın, 6 askerin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Bölgede ayrılıkçı grupların faaliyet gösterdiği biliniyor.
Mali'de, ayrılıkçı Azavad Hareketleri Koordinasyonuna (CMA) bağlı Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketinin (MNLA) kuzeydeki Kidal, Timbuktu ve Gao şehirlerini 2012'de ele geçirmesi ve ardından başkent Bamako'daki geçici hükümetin yardım talep etmesi üzerine Fransa, 2013 yılında bölgeye askeri müdahalede bulunmuştu.
Şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla Cezayir'de 2015'te barış anlaşması imzalanmıştı ancak 2013'te Fransız güçlerince dağıtılan ve barış sürecine katılmayan silahlı ve ayrılıkçı gruplar, ülkenin kuzeyine ve orta kesimine yeniden yerleşmeye çalışıyor.
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