20:11, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°flas erteleme resmen bitti!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°flasÄ±n ertelenmesi kurumu, uygulamada ortaya Ã§Ä±kan sorunlar ve kÃ¶tÃ¼ye kullanÄ±m nedeniyle kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. BorÃ§lu, vade verilmek veya tenzilat yapÄ±lmak suretiyle borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶deyebilmek veya iflastan kurtulmak iÃ§inÂ konkordatoÂ talep edebilecek.

TBMM Genel Kurulunda, yatÄ±rÄ±m ortamÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini amaÃ§layan Ä°cra ve Ä°flas Kanunu ve BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ± kabul edilerek yasalaÅŸtÄ±.

Yasaya gÃ¶re, icrada ve iflasta, ticari ve ekonomik bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k arz eden, bir bÃ¼tÃ¼n halinde satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda daha yÃ¼ksek gelir elde edeceÄŸi anlaÅŸÄ±lan mal ve haklar, bir bÃ¼tÃ¼n olarak paraya Ã§evrilecek.

Borca batÄ±k durumdaki sermaye ÅŸirketi veya kooperatifin, mali darboÄŸazÄ± aÅŸmasÄ± ve ekonomi iÃ§indeki Ã¼retken konumunu devam ettirmesi amacÄ±na yÃ¶nelik olarak kabul edilen iflasÄ±n ertelenmesi kurumu, uygulamada ortaya Ã§Ä±kan sorunlar ve kÃ¶tÃ¼ye kullanÄ±m nedeniyle kaldÄ±rÄ±lacak.

Sermaye ÅŸirketleri ve kooperatifler, iflas erteleme yerine konkordato talebinde de bulunabilecekler.

Kanunla, bir kÄ±sÄ±m kamu alacaklÄ±larÄ± ile rehinle temin edilmiÅŸ alacaklarÄ±n rÃ¼Ã§hanÄ± yer deÄŸiÅŸtiriliyor. Bir kÄ±sÄ±m kamu alacaklarÄ±, rehinle temin edilmiÅŸ alacaklar karÅŸÄ±landÄ±ktan sonra diÄŸer alacaklara nazaran Ã¶ncelikli Ã¶denecek.

MÃ¼flisin, iflas masasÄ± hakkÄ±nda faydalÄ± olmayacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kapatÄ±lÄ±p mÃ¼hÃ¼rlenen yerleri, Ã¼zerinde rehin bulunmasa dahi ilk alacaklÄ±lar toplanmasÄ± tarafÄ±ndan da uygun bulunmasÄ± halinde iflas dairesince derhal satÄ±lacak.

Ä°flas kararÄ±nÄ±n tebliÄŸinden sonra, tasfiyenin adi veya basit ÅŸekilde yapÄ±lacaÄŸÄ±na karar verme sÃ¼resi ise 3 aydan 2 aya indirilecek.

Ä°flas dairesi, mÃ¼flisin maÄŸazalarÄ±nÄ±, eÅŸya depolarÄ±nÄ±, fabrikalarÄ±nÄ±, imalathanelerini ve Ã¼retime yÃ¶nelik yerlerini, perakende satÄ±ÅŸ dÃ¼kkanlarÄ±nÄ± ve buna mÃ¼masil yerlerini iflas masasÄ± hakkÄ±nda faydalÄ± olacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±rsa, ilk alacaklÄ±lar toplanmasÄ±na kadar kontrolÃ¼ altÄ±nda idare edecek, aksi takdirde bu yerler kapatÄ±lÄ±p mÃ¼hÃ¼rlenecek.

Ä°flas idaresi, iflas masasÄ±na kabul edilen alacaklÄ±lara, talepleri halinde iflas tasfiyesinin seyri ile mÃ¼teakip iÅŸlemlerin planÄ± ve takvimi hakkÄ±nda bilgi verecek.

Ä°flas tasfiyesinin makul sÃ¼rede tamamlanabilmesi iÃ§in sÄ±ra cetveli hazÄ±rlanmasÄ± iÃ§in Ã¶ngÃ¶rÃ¼len 3 aylÄ±k asÄ±l ve 3 aylÄ±k uzatma sÃ¼resi 2'ÅŸer ay ÅŸeklinde kÄ±saltÄ±lacak.

BORÃ‡LU KONKORDATO TALEP EDEBÄ°LECEK

BorÃ§larÄ±nÄ± vadesi geldiÄŸi halde Ã¶deyemeyen veya vadesinde Ã¶deyememe tehlikesi altÄ±nda olan borÃ§lu, vade verilmek veya tenzilat yapÄ±lmak suretiyle borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶deyebilmek veya iflastan kurtulmak iÃ§in konkordato talep edebilecek.

Konkordato, "borÃ§larÄ±n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± suretiyle iflasa tabi borÃ§lularÄ±n mali durumunun dÃ¼zeltilerek iflastan kurtulmasÄ±nÄ±, diÄŸer borÃ§lularÄ±n ise mali durumunun dÃ¼zeltilmesini amaÃ§layan, alacaklÄ±larÄ±n da belirli bir tenzilatla veya vadede alacaÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar aÃ§Ä±sÄ±ndan baÄŸlayÄ±cÄ± hale gelen bir anlaÅŸma" olarak tanÄ±mlanÄ±yor.

Ä°flas talebinde bulunabilecek her alacaklÄ±, gerekÃ§eli bir dilekÃ§eyle, borÃ§lu hakkÄ±nda konkordato iÅŸlemlerinin baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± isteyebilecek.

Konkordato talebi Ã¼zerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduÄŸunu tespit ettiÄŸinde geÃ§ici mÃ¼hlet kararÄ± verecek ve borÃ§lunun malvarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n muhafazasÄ± iÃ§in gerekli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼tÃ¼n tedbirleri alacak.

GeÃ§ici mÃ¼hlet, kesin mÃ¼hletin sonuÃ§larÄ±nÄ± doÄŸuracak. Mahkemece geÃ§ici mÃ¼hlet kararÄ± ticaret sicili gazetesinde ve BasÄ±n Ä°lan Kurumunun resmi ilan portalÄ±nda ilan edilecek, derhal tapu mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, ticaret sicili mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, vergi dairesine, gÃ¼mrÃ¼k ve posta idarelerine, TÃ¼rkiye Bankalar BirliÄŸine, TÃ¼rkiye KatÄ±lÄ±m BankalarÄ± BirliÄŸine, mahalli ticaret odalarÄ±na, sanayi odalarÄ±na, taÅŸÄ±nÄ±r kÄ±ymet borsalarÄ±na, Sermaye PiyasasÄ± Kuruluna ve diÄŸer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mÃ¼hlet hakkÄ±ndaki kararÄ±nÄ±, geÃ§ici mÃ¼hlet iÃ§inde verecek. Konkordatonun baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunun anlaÅŸÄ±lmasÄ± halinde borÃ§luya bir yÄ±llÄ±k kesin mÃ¼hlet verilecek.

ALACAKLlLAR KURULU

Mahkemece, kesin mÃ¼hlet kararÄ±yla beraber veya kesin mÃ¼hlet iÃ§inde uygun gÃ¶rÃ¼lecek bir zamanda 7 alacaklÄ±yÄ± geÃ§memek, herhangi bir Ã¼cret takdir edilmemek ve tek sayÄ±da olmak kaydÄ±yla ayrÄ±ca bir alacaklÄ±lar kurulu oluÅŸturulabilecek. Bu durumda alacaklarÄ±, hukuki nitelik itibarÄ±yla birbirinden farklÄ± olan alacaklÄ± sÄ±nÄ±flarÄ± ve varsa rehinli alacaklÄ±lar, alacaklÄ±lar kurulunda hakkaniyete uygun ÅŸekilde temsil edilecek. AlacaklÄ±lar kurulu oluÅŸturulurken komiserin de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±nacak.

GÃ¼Ã§lÃ¼k arz eden Ã¶zel durumlarda kesin mÃ¼hlet, komiserin bu durumu aÃ§Ä±klayan gerekÃ§eli raporu ve talebi Ã¼zerine mahkemece 6 aya kadar uzatÄ±labilecek.

MAHKEME KOMÄ°SET ATAYACAK

DosyayÄ± teslim alan komiser kesin mÃ¼hlet iÃ§inde, konkordatonun tasdikine yÃ¶nelik iÅŸlemleri tamamlayarak dosyayÄ± raporuyla birlikte mahkemeye iade edecek.

Komiser, konkordato projesinin tamamlanmasÄ±na katkÄ±da bulunacak, borÃ§lunun faaliyetlerine nezaret edecek, mahkemenin istediÄŸi konularda ara raporlar sunacak, alacaklÄ±lar kurulunu konkordatonun seyri hakkÄ±nda bilgilendirecek, talepte bulunan diÄŸer alacaklÄ±lara konkordatonun seyri ve borÃ§lunun gÃ¼ncel mali durumu hakkÄ±nda bilgi verecek.

Bir kiÅŸi eÅŸ zamanlÄ± olarak 5'ten fazla dosyada geÃ§ici komiser ve komiser olarak gÃ¶rev yapamayacak.

AlacaklÄ±lar Kurulu, komiserin faaliyetlerine nezaret edecek, komisere tavsiyelerde bulunabilecek.

AlacaklÄ±lar Kurulu, komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa mahkemeden komiserin deÄŸiÅŸtirilmesini gerekÃ§eli bir raporla isteyebilecek. Mahkeme, bu talep hakkÄ±nda borÃ§luyu ve komiseri dinledikten sonra kesin olarak karar verecek.