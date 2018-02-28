Ä°flas erteleme resmen bitti!

Ä°flasÄ±n ertelenmesi kurumu, uygulamada ortaya Ã§Ä±kan sorunlar ve kÃ¶tÃ¼ye kullanÄ±m nedeniyle kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. BorÃ§lu, vade verilmek veya tenzilat yapÄ±lmak suretiyle borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶deyebilmek veya iflastan kurtulmak iÃ§inÂ konkordatoÂ talep edebilecek.
TBMM Genel Kurulunda, yatÄ±rÄ±m ortamÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini amaÃ§layan Ä°cra ve Ä°flas Kanunu ve BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ± kabul edilerek yasalaÅŸtÄ±.
Yasaya gÃ¶re, icrada ve iflasta, ticari ve ekonomik bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k arz eden, bir bÃ¼tÃ¼n halinde satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda daha yÃ¼ksek gelir elde edeceÄŸi anlaÅŸÄ±lan mal ve haklar, bir bÃ¼tÃ¼n olarak paraya Ã§evrilecek.
Borca batÄ±k durumdaki sermaye ÅŸirketi veya kooperatifin, mali darboÄŸazÄ± aÅŸmasÄ± ve ekonomi iÃ§indeki Ã¼retken konumunu devam ettirmesi amacÄ±na yÃ¶nelik olarak kabul edilen iflasÄ±n ertelenmesi kurumu, uygulamada ortaya Ã§Ä±kan sorunlar ve kÃ¶tÃ¼ye kullanÄ±m nedeniyle kaldÄ±rÄ±lacak.
Sermaye ÅŸirketleri ve kooperatifler, iflas erteleme yerine konkordato talebinde de bulunabilecekler.
Kanunla, bir kÄ±sÄ±m kamu alacaklÄ±larÄ± ile rehinle temin edilmiÅŸ alacaklarÄ±n rÃ¼Ã§hanÄ± yer deÄŸiÅŸtiriliyor. Bir kÄ±sÄ±m kamu alacaklarÄ±, rehinle temin edilmiÅŸ alacaklar karÅŸÄ±landÄ±ktan sonra diÄŸer alacaklara nazaran Ã¶ncelikli Ã¶denecek.
MÃ¼flisin, iflas masasÄ± hakkÄ±nda faydalÄ± olmayacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kapatÄ±lÄ±p mÃ¼hÃ¼rlenen yerleri, Ã¼zerinde rehin bulunmasa dahi ilk alacaklÄ±lar toplanmasÄ± tarafÄ±ndan da uygun bulunmasÄ± halinde iflas dairesince derhal satÄ±lacak.
Ä°flas kararÄ±nÄ±n tebliÄŸinden sonra, tasfiyenin adi veya basit ÅŸekilde yapÄ±lacaÄŸÄ±na karar verme sÃ¼resi ise 3 aydan 2 aya indirilecek.
Ä°flas dairesi, mÃ¼flisin maÄŸazalarÄ±nÄ±, eÅŸya depolarÄ±nÄ±, fabrikalarÄ±nÄ±, imalathanelerini ve Ã¼retime yÃ¶nelik yerlerini, perakende satÄ±ÅŸ dÃ¼kkanlarÄ±nÄ± ve buna mÃ¼masil yerlerini iflas masasÄ± hakkÄ±nda faydalÄ± olacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±rsa, ilk alacaklÄ±lar toplanmasÄ±na kadar kontrolÃ¼ altÄ±nda idare edecek, aksi takdirde bu yerler kapatÄ±lÄ±p mÃ¼hÃ¼rlenecek.
Ä°flas idaresi, iflas masasÄ±na kabul edilen alacaklÄ±lara, talepleri halinde iflas tasfiyesinin seyri ile mÃ¼teakip iÅŸlemlerin planÄ± ve takvimi hakkÄ±nda bilgi verecek.
Ä°flas tasfiyesinin makul sÃ¼rede tamamlanabilmesi iÃ§in sÄ±ra cetveli hazÄ±rlanmasÄ± iÃ§in Ã¶ngÃ¶rÃ¼len 3 aylÄ±k asÄ±l ve 3 aylÄ±k uzatma sÃ¼resi 2'ÅŸer ay ÅŸeklinde kÄ±saltÄ±lacak.
BorÃ§larÄ±nÄ± vadesi geldiÄŸi halde Ã¶deyemeyen veya vadesinde Ã¶deyememe tehlikesi altÄ±nda olan borÃ§lu, vade verilmek veya tenzilat yapÄ±lmak suretiyle borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶deyebilmek veya iflastan kurtulmak iÃ§in konkordato talep edebilecek.
Konkordato, "borÃ§larÄ±n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± suretiyle iflasa tabi borÃ§lularÄ±n mali durumunun dÃ¼zeltilerek iflastan kurtulmasÄ±nÄ±, diÄŸer borÃ§lularÄ±n ise mali durumunun dÃ¼zeltilmesini amaÃ§layan, alacaklÄ±larÄ±n da belirli bir tenzilatla veya vadede alacaÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar aÃ§Ä±sÄ±ndan baÄŸlayÄ±cÄ± hale gelen bir anlaÅŸma" olarak tanÄ±mlanÄ±yor.
Ä°flas talebinde bulunabilecek her alacaklÄ±, gerekÃ§eli bir dilekÃ§eyle, borÃ§lu hakkÄ±nda konkordato iÅŸlemlerinin baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± isteyebilecek.
Konkordato talebi Ã¼zerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduÄŸunu tespit ettiÄŸinde geÃ§ici mÃ¼hlet kararÄ± verecek ve borÃ§lunun malvarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n muhafazasÄ± iÃ§in gerekli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼tÃ¼n tedbirleri alacak.
GeÃ§ici mÃ¼hlet, kesin mÃ¼hletin sonuÃ§larÄ±nÄ± doÄŸuracak. Mahkemece geÃ§ici mÃ¼hlet kararÄ± ticaret sicili gazetesinde ve BasÄ±n Ä°lan Kurumunun resmi ilan portalÄ±nda ilan edilecek, derhal tapu mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, ticaret sicili mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, vergi dairesine, gÃ¼mrÃ¼k ve posta idarelerine, TÃ¼rkiye Bankalar BirliÄŸine, TÃ¼rkiye KatÄ±lÄ±m BankalarÄ± BirliÄŸine, mahalli ticaret odalarÄ±na, sanayi odalarÄ±na, taÅŸÄ±nÄ±r kÄ±ymet borsalarÄ±na, Sermaye PiyasasÄ± Kuruluna ve diÄŸer ilgili yerlere bildirilecek.
Mahkeme, kesin mÃ¼hlet hakkÄ±ndaki kararÄ±nÄ±, geÃ§ici mÃ¼hlet iÃ§inde verecek. Konkordatonun baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunun anlaÅŸÄ±lmasÄ± halinde borÃ§luya bir yÄ±llÄ±k kesin mÃ¼hlet verilecek.
Mahkemece, kesin mÃ¼hlet kararÄ±yla beraber veya kesin mÃ¼hlet iÃ§inde uygun gÃ¶rÃ¼lecek bir zamanda 7 alacaklÄ±yÄ± geÃ§memek, herhangi bir Ã¼cret takdir edilmemek ve tek sayÄ±da olmak kaydÄ±yla ayrÄ±ca bir alacaklÄ±lar kurulu oluÅŸturulabilecek. Bu durumda alacaklarÄ±, hukuki nitelik itibarÄ±yla birbirinden farklÄ± olan alacaklÄ± sÄ±nÄ±flarÄ± ve varsa rehinli alacaklÄ±lar, alacaklÄ±lar kurulunda hakkaniyete uygun ÅŸekilde temsil edilecek. AlacaklÄ±lar kurulu oluÅŸturulurken komiserin de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±nacak.
GÃ¼Ã§lÃ¼k arz eden Ã¶zel durumlarda kesin mÃ¼hlet, komiserin bu durumu aÃ§Ä±klayan gerekÃ§eli raporu ve talebi Ã¼zerine mahkemece 6 aya kadar uzatÄ±labilecek.
DosyayÄ± teslim alan komiser kesin mÃ¼hlet iÃ§inde, konkordatonun tasdikine yÃ¶nelik iÅŸlemleri tamamlayarak dosyayÄ± raporuyla birlikte mahkemeye iade edecek.
Komiser, konkordato projesinin tamamlanmasÄ±na katkÄ±da bulunacak, borÃ§lunun faaliyetlerine nezaret edecek, mahkemenin istediÄŸi konularda ara raporlar sunacak, alacaklÄ±lar kurulunu konkordatonun seyri hakkÄ±nda bilgilendirecek, talepte bulunan diÄŸer alacaklÄ±lara konkordatonun seyri ve borÃ§lunun gÃ¼ncel mali durumu hakkÄ±nda bilgi verecek.
Bir kiÅŸi eÅŸ zamanlÄ± olarak 5'ten fazla dosyada geÃ§ici komiser ve komiser olarak gÃ¶rev yapamayacak.
AlacaklÄ±lar Kurulu, komiserin faaliyetlerine nezaret edecek, komisere tavsiyelerde bulunabilecek.
AlacaklÄ±lar Kurulu, komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa mahkemeden komiserin deÄŸiÅŸtirilmesini gerekÃ§eli bir raporla isteyebilecek. Mahkeme, bu talep hakkÄ±nda borÃ§luyu ve komiseri dinledikten sonra kesin olarak karar verecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BatÄ± Afrika turunun ikinci ayaÄŸÄ± olan Moritanya'da, iki Ã¼lke arasÄ±nda arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reninde hazÄ±r bulundu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Åžubat'Ä±n 21. yÄ±lÄ±nda Twitter'dan mesaj yayÄ±nladÄ±
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen Jandarma Ã–zel Harekat ve Polis Ã–zel Harekat ekipleri Hatay'a geldi
Fuar iÃ§in gittiÄŸi Dubai'de 8 gÃ¼n Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan iÅŸ adamÄ± eski BayÄ±rbucak TÃ¼rkmen DaÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r EÄŸitim ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n eÅŸi, kocasÄ±ndan mutlu bir haber bekliyor.
Afet Koordinasyon Merkezi, Ä°stanbul'da perÅŸembe ve cuma gÃ¼nÃ¼ Ã¶zellikle gece ve sabah erken saatlerde sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸmesinin beklendiÄŸini, bu sebeple buzlanma, don olayÄ± meydana geleceÄŸini duyurdu
Ä°flas ertelemeyi kaldÄ±rarak, alacaklÄ±lar ile borÃ§lunun mÃ¼zakere etmesi ve anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n mahkemece tasdiki temeline dayanan konkordato kurumunu iÅŸlevsel hale getiren tasarÄ±, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaÅŸtÄ±.
Afrika turu kapsamÄ±nda Cezayir'deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gezisinin ikinci ayaÄŸÄ± Moritanya'ya geÃ§ti
Siyasi partilerin seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlemeyi iÃ§eren teklif, TBMM Anayasa Alt Komisyonu'nda aynen kabul edildi
RTÃœK, "GÃ¼n BaÅŸlÄ±yor" isimli programda sunucu Keser'in sarfettiÄŸi sÃ¶zleri nedeniyle Akit TV'ye Ã¼Ã§ kez program durdurma ve yÃ¼zde 3 oranÄ±nda para cezasÄ± uygulanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) bazÄ± seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
Ahmet Altan "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ve "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§larÄ±ndan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 5 yÄ±l 11 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Sinop aÃ§Ä±klarÄ±nda demirli kuru yÃ¼k gemisinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk bilgilere gÃ¶re bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, bir kiÅŸi yaralandÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "28 Åžubat davasÄ±nda sona geldik. Ä°ntikamla deÄŸil, adaletle davranarak hukuk iÃ§inde hak ettikleri en aÄŸÄ±r cezayÄ± alacaklar. Bundan hiÃ§ kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri'nin, 'BMGK kararÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan iyi okunmasÄ±' gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki ifadeleri, her tÃ¼rlÃ¼ temelden yoksundur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TÃ¼rk siyasi tarihinin karanlÄ±k sayfalarÄ±nda yerini alan ve "Postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Åžubat 1997'deki MGK toplantÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 21 yÄ±l geÃ§ti.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, Ã§ocuk istismarÄ± ile ilgili, "BÃ¶yle kÃ¶tÃ¼ bir fiili iÅŸlemiÅŸ sonra da yavrumuzun hayatÄ±na kÄ±ymÄ±ÅŸ birisi iÃ§in doÄŸrusu aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" ifadelerini kullandÄ±