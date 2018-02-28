20:43, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

AKOM'dan Ä°stanbul iÃ§in buzlanma uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ ve cuma sabah saatlerine kadar hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¶zellikle gece ve sabah erken saatlerde sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸmesinin beklendiÄŸini, bu sebeple buzlanma, don olayÄ± meydana geleceÄŸinden trafikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.

AKOM'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n sabah saatlerinde baÅŸlayan kuvvetli saÄŸanaÄŸÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren kÄ±rsal bÃ¶lgelerde kar, ÅŸehir merkezinde ise karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ÅŸeklinde etkili olduÄŸunu belirtti.

AÃ§Ä±klamada, Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n hava tahmin raporlarÄ±na gÃ¶re, yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n bu akÅŸam saatlerinden itibaren il genelinde hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde perÅŸembe sabah saatlerine kadar sÃ¼rdÃ¼kten sonra bÃ¶lgeyi terk etmesinin beklendiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Ä°stanbulâ€™da, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ ve cuma sabah saatlerine kadar hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¶zellikle gece ve sabah erken saatlerde sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸmesinin beklendiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu bilgiler verildi:

"Buzlanma, don olayÄ± meydana geleceÄŸinden trafikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±. Ä°BB AKOM, meteorolojik tahminlere gÃ¶re tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±n hava koÅŸullarÄ±ndan sorun yaÅŸamamasÄ± iÃ§in tedbirler aldÄ±. Ä°tfaiye, Yol BakÄ±m ve AltyapÄ± Koordinasyon, Destek Hizmetleri, RaylÄ± Sistemler, ZabÄ±ta, GÄ±da ve HayvancÄ±lÄ±k, SaÄŸlÄ±k Daire BaÅŸkanlÄ±klarÄ± Beyaz Masa ve diÄŸer ilgili mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kler, Ä°ETT, Ä°SKÄ°, Ä°GDAÅž, Ä°STAÃ‡, Ä°SFALT, Metro Ä°stanbul ÅŸirketleri, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Ã§evre yollarÄ± iÅŸletmecisi Ä°CA ÅŸirketi temsilcileri AKOM'da gÃ¶rev yapÄ±yor. Sabah saatlerinden itibaren bin 347 araÃ§ ve iÅŸ makinesi 7 bin personel ile Ã¼Ã§ vardiya halinde kÄ±ÅŸla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapacak. 7 bin 373 kmâ€™lik gÃ¼zergah aÄŸÄ±nda 363 mÃ¼dahale noktasÄ±yla kÄ±ÅŸa hazÄ±r bekletiliyor."