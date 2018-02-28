8 gÃ¼n Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk'ten hala haber yok

Fuara katÄ±lmak iÃ§in gittiÄŸi Dubai'de 8 gÃ¼n Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan iÅŸ adamÄ±,Â eski BayÄ±rbucak TÃ¼rkmen DaÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r EÄŸitim ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n eÅŸi, kocasÄ±ndan gelecek gÃ¼zel bir haberi bekliyor.
Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n Mersin'de yaÅŸayan eÅŸi Emine Ã–ztÃ¼rk, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Akdeniz Ä°hracatÃ§Ä± Birlikleri (AKÄ°B)Â Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde 75 kiÅŸilik heyetle 17 Åžubat'ta Dubai'de gerÃ§ekleÅŸtirilen gÄ±da ve iÃ§ecek fuarÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Fuara katÄ±ldÄ±ktan 3 gÃ¼n sonra eÅŸinin ve kendisinin kaldÄ±klarÄ± otelde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ã–ztÃ¼rk, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Otelde kahvaltÄ± yaparken etrafÄ±mÄ±za 8-10 kiÅŸi geldi, 'Mehmet Ali Bey bizimle geliyorsunuz' dediler. Ãœzerlerinde resmi kÄ±yafet yoktu. Ben 'Kimsiniz' diye sorduÄŸumda 'Soru sormayÄ±n' dediler. Bizi odamÄ±za Ã§Ä±kardÄ±lar ve valizleri topladÄ±k. EÅŸimin ve benim aÄŸzÄ±mÄ± kapattÄ±lar. Daha sonra gÃ¶zlerimizi baÄŸlayÄ±p ellerimize kelepÃ§e vurdular. 1 saat falan gittik. Ben baÄŸÄ±rmaya baÅŸlayÄ±nca bir ara gÃ¶zlerimi aÃ§tÄ±lar. EtrafÄ±mÄ±z Ã§Ã¶ldÃ¼. Tekrardan gÃ¶zlerimi kapattÄ±lar ve sonra gÃ¶zlerimizi bir odada aÃ§tÄ±k. PasaportlarÄ±mÄ±zÄ±, telefonlarÄ±mÄ±zÄ± her ÅŸeyi aldÄ±lar."
Ã–ztÃ¼rk, kendisinin bir gÃ¼n sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve grupla TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.
OlayÄ±n ardÄ±ndan konsolosluÄŸun hemen giriÅŸimlerde bulunduÄŸunu aktaran Ã–ztÃ¼rk, "DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yetkililer de sÃ¼rekli bilgi veriyorlar. EÅŸimin neden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belli deÄŸil. Suriye'de iÃ§ savaÅŸ yaÅŸanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden itibaren oradaki halka yardÄ±m gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. YardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oldu. Sonra bu iÅŸi BayÄ±rbucak TÃ¼rkmen DaÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r EÄŸitim ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. Halep, Ä°dlib, Arakan gibi bÃ¶lgelere sÃ¼rekli yardÄ±mlar gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler, faaliyetlerde bulunuyorlardÄ±. Bunun iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olabilir. EÅŸimin baÅŸka hiÃ§bir ÅŸeyi yoktu." diye konuÅŸtu.
Ã–ztÃ¼rk, tek isteÄŸinin eÅŸinin bir an Ã¶nce serbest bÄ±rakÄ±lÄ±p, TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nmesi olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BatÄ± Afrika turunun ikinci ayaÄŸÄ± olan Moritanya'da, iki Ã¼lke arasÄ±nda arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reninde hazÄ±r bulundu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Åžubat'Ä±n 21. yÄ±lÄ±nda Twitter'dan mesaj yayÄ±nladÄ±
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen Jandarma Ã–zel Harekat ve Polis Ã–zel Harekat ekipleri Hatay'a geldi
Fuar iÃ§in gittiÄŸi Dubai'de 8 gÃ¼n Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan iÅŸ adamÄ± eski BayÄ±rbucak TÃ¼rkmen DaÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r EÄŸitim ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n eÅŸi, kocasÄ±ndan mutlu bir haber bekliyor.
Afet Koordinasyon Merkezi, Ä°stanbul'da perÅŸembe ve cuma gÃ¼nÃ¼ Ã¶zellikle gece ve sabah erken saatlerde sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸmesinin beklendiÄŸini, bu sebeple buzlanma, don olayÄ± meydana geleceÄŸini duyurdu
Ä°flas ertelemeyi kaldÄ±rarak, alacaklÄ±lar ile borÃ§lunun mÃ¼zakere etmesi ve anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n mahkemece tasdiki temeline dayanan konkordato kurumunu iÅŸlevsel hale getiren tasarÄ±, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaÅŸtÄ±.
Afrika turu kapsamÄ±nda Cezayir'deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gezisinin ikinci ayaÄŸÄ± Moritanya'ya geÃ§ti
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RTÃœK, "GÃ¼n BaÅŸlÄ±yor" isimli programda sunucu Keser'in sarfettiÄŸi sÃ¶zleri nedeniyle Akit TV'ye Ã¼Ã§ kez program durdurma ve yÃ¼zde 3 oranÄ±nda para cezasÄ± uygulanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) bazÄ± seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "28 Åžubat davasÄ±nda sona geldik. Ä°ntikamla deÄŸil, adaletle davranarak hukuk iÃ§inde hak ettikleri en aÄŸÄ±r cezayÄ± alacaklar. Bundan hiÃ§ kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri'nin, 'BMGK kararÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan iyi okunmasÄ±' gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki ifadeleri, her tÃ¼rlÃ¼ temelden yoksundur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TÃ¼rk siyasi tarihinin karanlÄ±k sayfalarÄ±nda yerini alan ve "Postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Åžubat 1997'deki MGK toplantÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 21 yÄ±l geÃ§ti.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, Ã§ocuk istismarÄ± ile ilgili, "BÃ¶yle kÃ¶tÃ¼ bir fiili iÅŸlemiÅŸ sonra da yavrumuzun hayatÄ±na kÄ±ymÄ±ÅŸ birisi iÃ§in doÄŸrusu aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" ifadelerini kullandÄ±