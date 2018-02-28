GÃ¼ncelleme: 20:58, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

8 gÃ¼n Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk'ten hala haber yok

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fuara katÄ±lmak iÃ§in gittiÄŸi Dubai'de 8 gÃ¼n Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan iÅŸ adamÄ±,Â eski BayÄ±rbucak TÃ¼rkmen DaÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r EÄŸitim ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n eÅŸi, kocasÄ±ndan gelecek gÃ¼zel bir haberi bekliyor.

Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n Mersin'de yaÅŸayan eÅŸi Emine Ã–ztÃ¼rk, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Akdeniz Ä°hracatÃ§Ä± Birlikleri (AKÄ°B)Â Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde 75 kiÅŸilik heyetle 17 Åžubat'ta Dubai'de gerÃ§ekleÅŸtirilen gÄ±da ve iÃ§ecek fuarÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Fuara katÄ±ldÄ±ktan 3 gÃ¼n sonra eÅŸinin ve kendisinin kaldÄ±klarÄ± otelde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ã–ztÃ¼rk, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Otelde kahvaltÄ± yaparken etrafÄ±mÄ±za 8-10 kiÅŸi geldi, 'Mehmet Ali Bey bizimle geliyorsunuz' dediler. Ãœzerlerinde resmi kÄ±yafet yoktu. Ben 'Kimsiniz' diye sorduÄŸumda 'Soru sormayÄ±n' dediler. Bizi odamÄ±za Ã§Ä±kardÄ±lar ve valizleri topladÄ±k. EÅŸimin ve benim aÄŸzÄ±mÄ± kapattÄ±lar. Daha sonra gÃ¶zlerimizi baÄŸlayÄ±p ellerimize kelepÃ§e vurdular. 1 saat falan gittik. Ben baÄŸÄ±rmaya baÅŸlayÄ±nca bir ara gÃ¶zlerimi aÃ§tÄ±lar. EtrafÄ±mÄ±z Ã§Ã¶ldÃ¼. Tekrardan gÃ¶zlerimi kapattÄ±lar ve sonra gÃ¶zlerimizi bir odada aÃ§tÄ±k. PasaportlarÄ±mÄ±zÄ±, telefonlarÄ±mÄ±zÄ± her ÅŸeyi aldÄ±lar."

Ã–ztÃ¼rk, kendisinin bir gÃ¼n sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve grupla TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.

OlayÄ±n ardÄ±ndan konsolosluÄŸun hemen giriÅŸimlerde bulunduÄŸunu aktaran Ã–ztÃ¼rk, "DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yetkililer de sÃ¼rekli bilgi veriyorlar. EÅŸimin neden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belli deÄŸil. Suriye'de iÃ§ savaÅŸ yaÅŸanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden itibaren oradaki halka yardÄ±m gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. YardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oldu. Sonra bu iÅŸi BayÄ±rbucak TÃ¼rkmen DaÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r EÄŸitim ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. Halep, Ä°dlib, Arakan gibi bÃ¶lgelere sÃ¼rekli yardÄ±mlar gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler, faaliyetlerde bulunuyorlardÄ±. Bunun iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olabilir. EÅŸimin baÅŸka hiÃ§bir ÅŸeyi yoktu." diye konuÅŸtu.

Ã–ztÃ¼rk, tek isteÄŸinin eÅŸinin bir an Ã¶nce serbest bÄ±rakÄ±lÄ±p, TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nmesi olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.Â