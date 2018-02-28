Katar ve İngiltere'den ortak deniz tatbikatı

Trump'tan Katar Emiri Al Sani'ye teşekkür!

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Katar Emiri Al Sani arasında ikili ve bölgesel ilişkilerin konuşulduğu bir telefon görüşmesinin gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamada, Trump'ın, tüm Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin ''İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine'' ve terörizme karşı daha iyi cevap verme yollarına işaret ettiği ve bu noktadaki liderliği sebebiyle Katar Emirine teşekkür ettiği ifade edildi.