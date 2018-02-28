21:27, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

JÃ–H ve PÃ–H ekipleri Hatay'da





Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen Jandarma Ã–zel Harekat ve Polis Ã–zel Harekat ekipleri Hatay'a geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶revlendirilen JÃ–H ve PÃ–H ekiplerini taÅŸÄ±yan Ã§ok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± araÃ§ konvoyu, Hatay'a ulaÅŸtÄ±. Ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ±yla yola Ã§Ä±kan Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ, Ä°slahiye ilÃ§esinde kurulan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼ÅŸterek GÃ¶rev Merkezi'nden gelen konvoyda bulunan jandarma ve polislere "En bÃ¼yÃ¼k asker bizim asker" sloganlarÄ± atÄ±p, sevgi gÃ¶sterisinde bulundu. Daha sonra sÄ±nÄ±r birliklerine doÄŸru hareket eden konvoyun, buradan da Afrin'e geÃ§eceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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