JÃ–H ve PÃ–H ekipleri Hatay'da

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶revlendirilen JÃ–H ve PÃ–H ekiplerini taÅŸÄ±yan Ã§ok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± araÃ§ konvoyu, Hatay'a ulaÅŸtÄ±.
Ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ±yla yola Ã§Ä±kan Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ, Ä°slahiye ilÃ§esinde kurulan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼ÅŸterek GÃ¶rev Merkezi'nden gelen konvoyda bulunan jandarma ve polislere "En bÃ¼yÃ¼k asker bizim asker" sloganlarÄ± atÄ±p, sevgi gÃ¶sterisinde bulundu.
Daha sonra sÄ±nÄ±r birliklerine doÄŸru hareket eden konvoyun, buradan da Afrin'e geÃ§eceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BatÄ± Afrika turunun ikinci ayaÄŸÄ± olan Moritanya'da, iki Ã¼lke arasÄ±nda arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reninde hazÄ±r bulundu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Åžubat'Ä±n 21. yÄ±lÄ±nda Twitter'dan mesaj yayÄ±nladÄ±
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen Jandarma Ã–zel Harekat ve Polis Ã–zel Harekat ekipleri Hatay'a geldi
Fuar iÃ§in gittiÄŸi Dubai'de 8 gÃ¼n Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan iÅŸ adamÄ± eski BayÄ±rbucak TÃ¼rkmen DaÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r EÄŸitim ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n eÅŸi, kocasÄ±ndan mutlu bir haber bekliyor.
Afet Koordinasyon Merkezi, Ä°stanbul'da perÅŸembe ve cuma gÃ¼nÃ¼ Ã¶zellikle gece ve sabah erken saatlerde sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸmesinin beklendiÄŸini, bu sebeple buzlanma, don olayÄ± meydana geleceÄŸini duyurdu
Ä°flas ertelemeyi kaldÄ±rarak, alacaklÄ±lar ile borÃ§lunun mÃ¼zakere etmesi ve anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n mahkemece tasdiki temeline dayanan konkordato kurumunu iÅŸlevsel hale getiren tasarÄ±, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaÅŸtÄ±.
Afrika turu kapsamÄ±nda Cezayir'deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gezisinin ikinci ayaÄŸÄ± Moritanya'ya geÃ§ti
Siyasi partilerin seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlemeyi iÃ§eren teklif, TBMM Anayasa Alt Komisyonu'nda aynen kabul edildi
RTÃœK, "GÃ¼n BaÅŸlÄ±yor" isimli programda sunucu Keser'in sarfettiÄŸi sÃ¶zleri nedeniyle Akit TV'ye Ã¼Ã§ kez program durdurma ve yÃ¼zde 3 oranÄ±nda para cezasÄ± uygulanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) bazÄ± seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
Ahmet Altan "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ve "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§larÄ±ndan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 5 yÄ±l 11 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Sinop aÃ§Ä±klarÄ±nda demirli kuru yÃ¼k gemisinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk bilgilere gÃ¶re bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, bir kiÅŸi yaralandÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "28 Åžubat davasÄ±nda sona geldik. Ä°ntikamla deÄŸil, adaletle davranarak hukuk iÃ§inde hak ettikleri en aÄŸÄ±r cezayÄ± alacaklar. Bundan hiÃ§ kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri'nin, 'BMGK kararÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan iyi okunmasÄ±' gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki ifadeleri, her tÃ¼rlÃ¼ temelden yoksundur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TÃ¼rk siyasi tarihinin karanlÄ±k sayfalarÄ±nda yerini alan ve "Postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Åžubat 1997'deki MGK toplantÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 21 yÄ±l geÃ§ti.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, Ã§ocuk istismarÄ± ile ilgili, "BÃ¶yle kÃ¶tÃ¼ bir fiili iÅŸlemiÅŸ sonra da yavrumuzun hayatÄ±na kÄ±ymÄ±ÅŸ birisi iÃ§in doÄŸrusu aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" ifadelerini kullandÄ±