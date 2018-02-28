23:52, 28 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan '28 Åžubat' mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "'Bin yÄ±l sÃ¼recek' denilenÂ 28 Åžubat, Allah'Ä±n yardÄ±mÄ±, milletimizin basireti sayesinde kÄ±sa sÃ¼redeÂ tarihin derinliklerinde kaybolup gitti."Â ifadesini kullandÄ±.Â

ErdoÄŸan, "postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Åžubat'Ä±n 21. yÄ±lÄ±nda sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan mesaj yayÄ±mladÄ±.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, mesajÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"'Bin yÄ±l sÃ¼recek' denilen 28 Åžubat, Allah'Ä±n yardÄ±mÄ±, milletimizin basireti sayesinde kÄ±sa sÃ¼rede tarihin derinliklerinde kaybolup gitti. TÃ¼rkiye, Ã¶nceki anti-demokratik mÃ¼dahalelerde olduÄŸu gibi 28 Åžubatâ€™Ä±n da Ã¼stesinden gelmeyi baÅŸardÄ±.

28 Åžubat mÃ¼dahalesinden 21 yÄ±l sonra gÃ¼Ã§lÃ¼ demokrasisi, kalkÄ±nan ekonomisi ve artan Ã¶zgÃ¼veniyle ilham kaynaÄŸÄ± olan bir TÃ¼rkiye var. Bir daha bÃ¶yle meÅŸ'um gÃ¼nlerin yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in 81 milyon hep birlikte omuz omuza mÃ¼cadele etmeye devam edeceÄŸiz."Â