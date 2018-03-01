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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
06:51, 01 Mart 2018 PerÅŸembe
DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 01:45, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

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TÃ¼rkiye ile Moritanya arasÄ±nda 7 anlaÅŸma imzalandÄ±
TÃ¼rkiye ile Moritanya arasÄ±nda 7 anlaÅŸma imzalandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BatÄ± Afrika turunun ikinci ayaÄŸÄ± olan Moritanya'da, iki Ã¼lke arasÄ±nda arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reninde hazÄ±r bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BatÄ± Afrika turu kapsamÄ±nda Cezayir'deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayan Recep Tayyip ErdoÄŸan, gezisinin ikinci ayaÄŸÄ± Moritanya'da resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ilk olarak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda mevkidaÅŸÄ± Muhammed Veled Abdulaziz ile yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼ren baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi.

ArdÄ±ndan yarÄ±m saat sÃ¼ren heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye katÄ±lan iki lider, anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reninde hazÄ±r bulundu.

7 ANLAÅžMA Ä°MZALANDI

TÃ¼rkiye ile Moritanya arasÄ±nda ÅŸu anlaÅŸmalar imzalandÄ±:

"BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve Deniz Ekonomisi AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±"

"TarÄ±m AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸi Mutabakat ZaptÄ±"

"YatÄ±rÄ±mlarÄ±n KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± TeÅŸviki ve KorunmasÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸma"

"Turizm AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±"

"Hidrokarbon, Maden ve Mineraller AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸine Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±"

"Diasporaya Dair Konularda Ä°kili Ä°ÅŸbirliÄŸine Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±"

"TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± ile Moritanya ArasÄ±nda Ev Sahibi Ãœlke AnlaÅŸmasÄ±" ile "YÃ¼ksek Ã–ÄŸrenim BurslarÄ± AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸi ProtokolÃ¼"Â Â 



Ä°lgili Konular TÃ¼rkiye moritanya
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