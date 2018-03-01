Esed rejimi Doğu Guta'da dokuz günde 560 sivili katletti

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve Rusya'nın duyurduğu her gün 5 saatlik ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 8 sivil öldü.
Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve destekçileri, BMGK ateşkes kararı ve ardından Rusya'nın her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) aralığında geçerli olacak şekilde ilan ettiği ateşkese rağmen Doğu Guta'yı vurmaya bugün de devam etti.
Sabah saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'nın Merc, Haresta, Medyere, Duma, Kefer Batna, Arbin, Beyt Sava ve Zemelka'deki sivil yerleşimlerine hava ve kara saldırıları düzenlendi.
Saldırılarda Beyt Sava'da 3, Haresta'da 1, Duma'da 3, Merc'de ise 1 sivil olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmaları sırasında çok sayıda yaralıyı sağlık merkezlerine taşıdı.
Bombardımanların aralıksız devam etmesi nedeniyle, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Doğu Guta'nın da yer aldığı Şam kırsalı bölgesindeki Sivil Savunma ekiplerinin sözcüsü Sirac Mahmut'un verdiği bilgiye göre, Esed rejimi ve destekçileri Rusya ve yabancı grupların 19-27 Şubat dönemindeki şiddetli hava ve kara saldırılarında 107'si çocuk, 76'sı kadın toplam 560 sivil yaşamını yitirdi.
Mahmut, Doğu Guta'ya düzenlenen saldırılarda 2 binden fazla sivilin yaralandığını açıkladı.
Rejim güçleri ve destekçileri tarafından yoğun bir şekilde bölgeye saldırıldığını belirten Mahmut, bölgeye söz konusu süre içerisinde 823 hava saldırısının yanı sıra 3 bin 267 kez de topçu saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
Mahmut, BMGK'nın ateşkes kararının açıklanmasından sonra 25- 27 Şubat'ta 17'si çocuk, 11'i kadın 68 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Rejim güçlerine ait helikopterlerin 284 kez varil bombasıyla saldırdığını belirten Mahmut, bölgeye 422 kez de karadan karaya füze saldırısı yapıldığını kaydetti.
BMGK, 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı almıştı.
Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.
Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.
İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve ilaçsızlık yüzünden hayatını kaybetti.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Afrin'de PYD/PKK'nın sivillerin daha güvenli yerlere gitmesini engellediğini belirterek “Türk makamları, insani erişimi sağlama konusundaki istekliliklerini vurguladılar, Şam'dan yardım konvoylarının geldiğini görmek istiyoruz ancak Suriye tarafı henüz kabul etmedi” dedi.
Esed rejimi ve destekçileri, BMGK kararı ve Rusya'nın ilan ettiği 5 saatlik ateşkese rağmen Doğu Guta'yı hedef almayı sürdürdü. 19-27 Şubat dönemindeki şiddetli hava ve kara saldırılarında 107'si çocuk, 76'sı kadın toplam 560 sivil hayatını kaybetti
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