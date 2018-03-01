11:42, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

TÃ¼rkmenistan'da DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ ikramiyesi





TÃ¼rkmenistan Devlet BaÅŸkanÄ± Gurbangulu Berdimuhamedov 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla kadÄ±nlara para daÄŸÄ±tacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkmenistan'da, 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla kamuda Ã§alÄ±ÅŸan, devlet yardÄ±mÄ± alan, emekli ve Ã¶ÄŸrenci tÃ¼m kadÄ±n ve kÄ±zlara 40 manat (43 TL) ikramiye Ã¶denecek. TÃ¼rkmenistan Devlet BaÅŸkanÄ± Gurbangulu Berdimuhamedov'un imzaladÄ±ÄŸÄ± karara gÃ¶re, 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lacak Ã¶demeler 6 Mart'a kadar tamamlanacak.

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