11:42, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

'BaÄŸÄ±msÄ±z' Bosna Hersek 26 yaÅŸÄ±nda | GRAFÄ°K

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

29 Åžubat-1 Mart 1992'de yapÄ±lan referandumla eski Yugoslavya'dan ayrÄ±larak baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet olan Bosna Hersek,Â BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutluyor.



1991'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanan HÄ±rvatistan'da HÄ±rvat gÃ¼Ã§leri ile Yugoslav askerleri arasÄ±nda devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar, Bosna Hersek'e de sÄ±Ã§radÄ±. SÄ±rplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki Yugoslav ordusu, o dÃ¶nemdeki nÃ¼fusunun bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunu HÄ±rvatlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu Ravno kÃ¶yÃ¼ne saldÄ±rdÄ±.Bosna Hersek'teki savaÅŸ da bu saldÄ±rÄ± ile gayriresmi olarak baÅŸladÄ±.

Yugoslavya'nÄ±n parÃ§alanmasÄ±nÄ± fÄ±rsat bilen BosnalÄ± HÄ±rvat ve SÄ±rplar da Bosna Hersek topraklarÄ±nÄ± kendi aralarÄ±nda paylaÅŸmaktan geri kalmadÄ±. HÄ±rvatlar 18 KasÄ±m 1991'de Hersek-Bosna HÄ±rvat Cumhuriyeti'ni, SÄ±rplar ise 9 Ocak 1992'de SÄ±rp Cumhuriyeti'ni ilan etti.

Slovenya ve HÄ±rvatistan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± ilan etmesinin ardÄ±ndan Bosna Hersek'te de baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet olabilmek adÄ±na referandum kararÄ± alÄ±ndÄ±.

O dÃ¶nemde BosnalÄ± SÄ±rplarÄ±n lideri olan Radovan Karadzic Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki SÄ±rplar, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu kati bir dille reddetti. Bosna Hersek iÃ§indeki SÄ±rp nÃ¼fusun bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun boykot ettiÄŸi referanduma halkÄ±n yÃ¼zde 64,31'i katÄ±ldÄ±. KatÄ±lanlarÄ±n yÃ¼zde 99,44'Ã¼ baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in "evet" oyu kullandÄ±. SÄ±rplarÄ±n tehdit ve engellemelerine raÄŸmen yapÄ±lan referandumun sonucu, 6 Mart 1992 tarihinde aÃ§Ä±klandÄ±. Bosna Hersek, 22 MayÄ±s 1992'de BM Ã¼yeliÄŸine kabul edildi.

Bosna Hersek, referandum sonucuna gÃ¶re baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet oldu ancak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n bedelini 3,5 yÄ±l sÃ¼ren ve yÃ¼z binlerce kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kanlÄ± bir savaÅŸla Ã¶demek zorunda kaldÄ±.

SAVAÅž BAÅžLADI

BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ilanÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, SÄ±rplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki Yugoslav ordusunun ve istihbarat birimlerinin silahlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± BosnalÄ± SÄ±rplar, MÃ¼slÃ¼man BoÅŸnaklara yÃ¶nelik etnik temizlik baÅŸlattÄ±. BoÅŸnaklar, kuzeyde ve doÄŸuda SÄ±rplara, gÃ¼neyde ve batÄ±da da HÄ±rvatlara karÅŸÄ± Ã¼lkenin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korumak iÃ§in savaÅŸtÄ±.

Ãœlke genelinde kurulan yÃ¼zlerce toplama kampÄ±nda esir tutulan BoÅŸnaklar, iÅŸkencelere maruz kaldÄ±, tecavÃ¼ze uÄŸradÄ± ve katledildi. Avrupa'nÄ±n orta yerinde, uluslararasÄ± toplumun duyarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nda, 3,5 yÄ±l sÃ¼ren ve Ã§ok sayÄ±da katliam, soykÄ±rÄ±m, insanlÄ±k suÃ§larÄ±nÄ±n iÅŸlendiÄŸi bir savaÅŸ yaÅŸandÄ±. SavaÅŸ, 1995 yÄ±lÄ±nda imzalanan Dayton BarÄ±ÅŸ AntlaÅŸmasÄ± ile sona erdi.

YÃ¼z binlerce kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, milyonlarca kiÅŸinin evini, vatanÄ±nÄ± terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± savaÅŸta, on binlerce kadÄ±na tecavÃ¼z edildi.

Ratko Mladic komutasÄ±ndaki SÄ±rp askerlerin 11 Temmuz 1995'te Ã¼lkenin doÄŸusundaki Srebrenitsa ÅŸehrini ele geÃ§irmesinin ardÄ±ndan sadece birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde 8 binden fazla BoÅŸnak erkek katledildi. Prijedor, FoÃ§a, Zvornik, ViÅŸegrad gibi birÃ§ok ÅŸehirde yapÄ±lan etnik temizlik sonucu neredeyse hiÃ§ BoÅŸnak bÄ±rakÄ±lmadÄ±. Kimi gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±, kimi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

DAYTON Ä°LE GELEN KARMAÅžIK YAPI

Bosna Hersek'teki kanlÄ± savaÅŸ, ABD'nin Ohio eyaletindeki Dayton Hava ÃœssÃ¼'nde 21 KasÄ±m 1995'te Dayton BarÄ±ÅŸ AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n imzalanmasÄ±yla sona erdi. Bosna Hersek'in ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Aliya Ä°zetbegoviÃ§, dÃ¶nemin SÄ±rbistan Devlet BaÅŸkanÄ± Slobodan Milosevic ve HÄ±rvatistan Devlet BaÅŸkanÄ± Franjo Tudjman antlaÅŸmayÄ± imzaladÄ±.

SilahlarÄ± susturan Dayton, Ã¼lkeye karmaÅŸÄ±k bir siyasi yapÄ± getirdi. Dayton Ã§erÃ§evesinde belirlenen "yeni" Bosna Hersek'in anayasasÄ±nda, 3,5 yÄ±l boyunca birbiriyle savaÅŸan SÄ±rp, BoÅŸnak ve HÄ±rvatlar "kurucu halklar" olarak belirlendi. SÃ¶z konusu "Ã¼Ã§ baÅŸlÄ±lÄ±k", Bosna Hersek'i dÃ¼nyanÄ±n en karmaÅŸÄ±k siyasi yapÄ±ya sahip Ã¼lkelerinden biri yaptÄ±. Ã–zellikle dÄ±ÅŸ politikada "uzlaÅŸma" ile karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndan, birÃ§ok anlamda Bosna Hersek'in ilerleyiÅŸi iÃ§eriden durdurulmuÅŸ oldu.

Ãœlke aynÄ± zamanda, Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve SÄ±rp Cumhuriyeti (RS) entiteleri ile Ã¶zerk bir yapÄ±ya sahip Brcko BÃ¶lgesi'ne ayrÄ±ldÄ±. FBIH de kendi iÃ§inde 10 kantona bÃ¶lÃ¼ndÃ¼. Her kantonun, entitenin ve Ã¼lkenin ayrÄ± birer hÃ¼kÃ¼meti olduÄŸu gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Bosna Hersek'te 13 baÅŸbakanÄ±n olduÄŸunu sÃ¶ylemek dahi durumun karmaÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmaya yetiyor.

Devletin en Ã¼st mercisi olan Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi de BoÅŸnak, SÄ±rp ve HÄ±rvat olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ Ã¼ye tarafÄ±ndan yÃ¶netiliyor. Bosna Hersek aynÄ± zamanda devlet baÅŸkanÄ±nÄ± gÃ¶revden alma yetkisi dahi bulunan yabancÄ± bir YÃ¼ksek Temsilci'nin de gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼lke.

Dayton BarÄ±ÅŸ AntlaÅŸmasÄ± silahlÄ± mÃ¼cadeleyi sona erdirdi ancak halk antlaÅŸmanÄ±n getirdiÄŸi karmaÅŸÄ±k yapÄ±dan kaynaklÄ± sorunlarla mÃ¼cadeleye devam ediyor.

Gerginliklerin, anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lkede BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼, FBIH entitesinde milli bayram olarak kutlanÄ±rken RS entitesinde yÄ±lÄ±n herhangi bir gÃ¼nÃ¼ muamelesi gÃ¶rÃ¼yor. SÄ±rplar 9 Ocak'Ä± "anayasaya aykÄ±rÄ±" olmasÄ±na raÄŸmen RS GÃ¼nÃ¼ olarak kutluyor.