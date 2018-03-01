12:02, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

MÃœSÄ°AD'dan Avrupa'da yaÅŸayan vatandaÅŸlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lara tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÃ¼stakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (MÃœSÄ°AD) Genel BaÅŸkanÄ± Abdurrahman Kaan, son yÄ±llarda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ eÄŸilimlerin Avrupaâ€™da yÃ¼kseliÅŸe geÃ§iÅŸini, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± olarak endiÅŸeyle takip ettiklerini belirterek, "Bu durumun sonuÃ§larÄ±ndan biri olarak saÄŸ gruplarÄ±n ve Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile birlikte de bazÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n bu yÃ¼kseliÅŸi arkasÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±p Avrupaâ€™da yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmelerine kadar varan ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± tavÄ±rlarÄ± kabul etmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir." ifadesini kullandÄ±.

MÃœSÄ°AD'dan, Avrupaâ€™da yÃ¼kseliÅŸe geÃ§en aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ eÄŸilimlerin sonucu olarak ortaya Ã§Ä±kan ve son dÃ¶nemde Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile farklÄ± biÃ§imde devam eden Avrupaâ€™da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lara iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen MÃœSÄ°AD Genel BaÅŸkanÄ± Kaan, sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±larÄ±n son derece tehlikeli sonuÃ§lar doÄŸurabileceÄŸine dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rkiye, Avrupa Ã¼lkeleri ve bu Ã¼lkelerin vatandaÅŸlarÄ±yla iliÅŸkilerini her zaman dostluk Ã§erÃ§evesinde sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Almanya baÅŸta olmak Ã¼zere Avrupaâ€™da ikamet eden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, Avrupa kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n birer parÃ§asÄ± haline gelmiÅŸtir. Son yÄ±llarda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ eÄŸilimlerin Avrupaâ€™da yÃ¼kseliÅŸe geÃ§iÅŸini, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± olarak endiÅŸeyle takip ediyoruz. Bu durumun sonuÃ§larÄ±ndan biri olarak saÄŸ gruplarÄ±n ve Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile birlikte de bazÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n bu yÃ¼kseliÅŸi arkasÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±p Avrupaâ€™da yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmelerine kadar varan ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± tavÄ±rlarÄ± kabul etmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n da defaatle dile getirdiÄŸi gibi baÅŸta siyasetÃ§iler olmak Ã¼zere, tÃ¼m AvrupalÄ±larÄ±n bu konuda tavÄ±r almalarÄ± ve bunun da Ã¶tesinde yetkili kiÅŸiler tarafÄ±ndan birtakÄ±m tedbirlerin uygulamaya geÃ§irilmesi gerekmektedir."

MÃœSÄ°AD Yurt DÄ±ÅŸÄ± TeÅŸkilatlanma BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Uyar da MÃœSÄ°AD'Ä±n, bulunduÄŸu bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerin problemleriyle yakÄ±ndan ilgilenen ve bu sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmeye Ã§alÄ±ÅŸan bir sivil toplum kuruluÅŸu olduÄŸunu belirterek, "Bu noktada, Avrupaâ€™da yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± faaliyetlerimizi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¼venle yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeleri ve problemlerin suhuletle Ã§Ã¶zÃ¼lmesi adÄ±na gerekli kurumlarla temaslar kuruyoruz. Avrupaâ€™daki 24 ÅŸubemiz ve 2 temsilciliÄŸimizle konunun yakÄ±ndan takipÃ§isi olmaya devam edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

MÃœSÄ°AD YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi ve Avrupa KoordinatÃ¶rÃ¼ Burhan SaÄŸlam ise Avrupaâ€™da gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce yeniden inÅŸa edilmesi gerektiÄŸini, saldÄ±rÄ±larÄ±n artÄ±ÅŸÄ±nda Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n etkili olduÄŸunu aktardÄ±.

SaÄŸlam, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"20 Ocak 2018 tarihinde TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin, Suriyeâ€™nin kuzey bÃ¶lgelerine yuvalanmÄ±ÅŸ olan, PKKâ€™nÄ±n Suriye kolu PYD/YPGâ€™ye ve DEAÅžâ€™a karÅŸÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, Avrupaâ€™da da bÃ¼yÃ¼k bir yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± ve Ã¼lkenin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bu meÅŸru askeri harekatÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden itibaren Avrupaâ€™da mukim PKK/PYD terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ± organize bir ÅŸekilde TÃ¼rk STKâ€™larÄ±na, TÃ¼rk ÅŸirketlerinin bina ve araÃ§larÄ±na, TÃ¼rk ve TÃ¼rk kÃ¶kenli Alman vatandaÅŸlarÄ±na fiziki saldÄ±rÄ±larda bulunmak suretiyle cana ve mala zarar vermeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. PKK/PYD terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±, harekatÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar geÃ§en sÃ¼re zarfÄ±nda tespit edilen 42 saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸtir. Bu durum Avrupaâ€™da sayÄ±larÄ± 4 milyonu geÃ§en TÃ¼rk ve TÃ¼rk kÃ¶kenli Avrupa vatandaÅŸlarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan ciddi bir toplumsal sorun teÅŸkil etmektedir. Zira yapÄ±lan bu saldÄ±rÄ±lar, Avrupaâ€™da yaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±ldÄ±r huzurlu ve gÃ¼venli bir ÅŸekilde yaÅŸayan, TÃ¼rk ve TÃ¼rk kÃ¶kenli Avrupa vatandaÅŸlarÄ±nÄ± hedef almaktadÄ±r.

Hedef alÄ±nan TÃ¼rk toplumu, kuruluÅŸ tarihlerinden gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze STKâ€™larÄ± ile TÃ¼rk toplumunun mukim olduklarÄ± yerlere uyum saÄŸlamasÄ±nÄ± hedefleyen, sosyokÃ¼ltÃ¼rel aÃ§Ä±dan zenginlik katan, Alman resmi makamlarÄ±na, en son mÃ¼lteciler konusunda da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zere destek ve katkÄ± saÄŸlayan bir toplumdur. AyrÄ±ca TÃ¼rk toplumu, istihdam rakamlarÄ± bir milyonu aÅŸan ve 100 milyar avroluk cirolarÄ±yla sosyoekonomik aÃ§Ä±dan da ÅŸirketleriyle Avrupaâ€™ya ciddi Ã¶lÃ§Ã¼de katkÄ± saÄŸlayan, kendi deÄŸerlerine sadÄ±k fakat iÃ§inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkenin deÄŸerlerine de saygÄ±lÄ± bir toplumdur."

Avrupaâ€™nÄ±n sabit bir unsuru haline gelmiÅŸ TÃ¼rk ve TÃ¼rk kÃ¶kenli Avrupa vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n, Avrupa devletleri tarafÄ±ndan mÃ¼samaha gÃ¶sterilen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/PYD tarafÄ±ndan uygulanan insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± provokatif saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± yalnÄ±z bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu belirten SaÄŸlam, "Can ve mal kaybÄ± Ã¶nlenemediÄŸi mÃ¼ddetÃ§e de gÃ¼ven ortamÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ olmayacaktÄ±r. Bu noktada yetkili tÃ¼m makamlarÄ±, gerekli gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini almaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz. Biliyoruz ve inanÄ±yoruz ki ilgili makamlar, tedbirlerini alacak ve 60 yÄ±ldÄ±r sÃ¼regelen gÃ¼ven ortamÄ±nÄ± yeniden tesis edecektir." ifadelerini kullandÄ±.