ABD'deki VietnamlÄ± gÃ¶Ã§menlerden yetkililere dava

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD'deki VietnamlÄ± gÃ¶Ã§menler, herhangi bir neden gÃ¶sterilmeden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek Ã¼zere tutuklandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle dava aÃ§tÄ±.
GÃ¶Ã§menlerin avukatlarÄ±, BaÅŸkan Donald Trump yÃ¶netiminin, 1995'te imzalanan Ã¼lkeye geri gÃ¶nderme anlaÅŸmasÄ±nÄ±n kapsamÄ±nÄ± geniÅŸletmesi iÃ§in Vietnam hÃ¼kÃ¼metine baskÄ± yapmak amacÄ±yla Ã¼lkedeki bazÄ± VietnamlÄ±larÄ± tutukladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
AnlaÅŸmanÄ±n sadece 1995'ten sonra ABD'ye giden VietnamlÄ± gÃ¶Ã§menlerin Ã¼lkelerine geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne izin verdiÄŸine iÅŸaret eden avukatlar, Ã¼lkedeki VietnamlÄ± gÃ¶Ã§menlerin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n 1975'te geldiÄŸini belirtti.
Los Angeles'taki AsyalÄ± AmerikalÄ±lar iÃ§in Adalet DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Laboni Hoq, "Vietnam hÃ¼kÃ¼metini bu insanlarÄ± geri almaya ikna edebileceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek VietnamlÄ±larÄ± tutukluyorlar." dedi.
Vietnam hÃ¼kÃ¼meti, 1995'te imzalanan ve iki Ã¼lke iliÅŸkilerinin yenilenmesini Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸamadan sonra ABDâ€™ye giden VietnamlÄ± gÃ¶Ã§menlerin Ã¼lkeye geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne izin veriyor. Vietnam hÃ¼kÃ¼meti, bu anlaÅŸmadan Ã¶nce ABDâ€™ye giden VietnamlÄ± gÃ¶Ã§menlerin Ã¼lkeye geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne izin vermeyeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
ABD yetkililer, 2017'de yÄ±llardÄ±r ABD'de yaÅŸayan ve anlaÅŸma koÅŸullarÄ±ndan yararlanamayan VietnamlÄ± gÃ¶Ã§menleri tutuklamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. YaklaÅŸÄ±k 10 bin VietnamlÄ± gÃ¶Ã§men iÃ§in sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. BunlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± Ã§eÅŸitli suÃ§lardan mahkum edildikleri gerekÃ§esiyle yeÅŸil kartlarÄ±nÄ± kaybeden VietnamlÄ±lar oluÅŸturuyor.
ABD NÃ¼fus SayÄ±m BÃ¼rosuna gÃ¶re, Ã¼lkede yaklaÅŸÄ±k 1,3 milyon VietnamlÄ± gÃ¶Ã§men yaÅŸÄ±yor.
Rus enerji ÅŸirketi Gazpromâ€™un bugÃ¼nden itibaren Ukraynaâ€™ya doÄŸalgaz sevkiyatÄ±nÄ± durduracaÄŸÄ± bildirildi
Avrupa genelinde dondurucu soÄŸuk ve buzlanmanÄ±n sebep olduÄŸu kazalarda 35'den fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, birÃ§ok Ã¼lkede okullar tatil edildi
Japonya'nÄ±n gÃ¼neyinde 5,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldiÄŸi bildirildi
Ermenistan, TÃ¼rkiye ile Ermenistan arasÄ±nda 10 Ekim 2009'da ZÃ¼rih'te imzalanan protokolleri feshetti.
Genel kurulda alÄ±nan kararla 18 Martâ€™ta Rusyaâ€™da dÃ¼zenlenecek seÃ§imin engellenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Hristiyan hacÄ±lar, Ä°srail'in salÄ± akÅŸamÄ± sÃ¶z konusu vergi uygulamasÄ±na iliÅŸkin planÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ± Ã¼zerine Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§masÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde KÄ±yamet Kilisesi'nde dua etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yarÄ±n ziyaret edeceÄŸi Mali, halkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ±n pamuk tarÄ±mÄ± ve altÄ±n madenciliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼lke olarak Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.
2015'te DEAÅž'a ait infaz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸan FransÄ±z aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ lider Le Pen hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±
DÄ°TÄ°B DÃ¼sseldorf Dini DanÄ±ÅŸma Kurulu BaÅŸkanÄ± AkpÄ±nar, "Kur'an-Ä± Kerim hidayet, ÅŸifa ve rahmet kaynaÄŸÄ±dÄ±r. Kurâ€™anâ€™Ä± okumalÄ±, anlamalÄ±, yaÅŸamalÄ± ve yaÅŸatmak iÃ§in de gayret sarf etmeliyiz" dedi
Irak meclisi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ile Ã§atÄ±ÅŸmalarda bÃ¼yÃ¼k zarara uÄŸrayan bazÄ± ilÃ§e ve kasabalarÄ± "afet bÃ¶lgesi" ilan etti.
Rusya, TÃ¼rkiye'den bazÄ± tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerine kÄ±sÄ±tlamayÄ± kaldÄ±rÄ±yor
Irak'taki HaÅŸdi Åžabi Operasyonlar KomutanÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadele kapasitelerini artÄ±rmak iÃ§in birliklerine "daÄŸ savaÅŸ eÄŸitimi" vermeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Ä°talya'da pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak genel seÃ§imden Ã¶nce, Forza Italia'nÄ±n lideri ve eski BaÅŸbakan Berlusconi, "merkez-saÄŸ" ittifakÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na iktidar olamamasÄ± halinde koalisyon kurmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Rusya lideri Vladimir Putin, dÃ¼nyanÄ±n neredeyse her noktasÄ±nÄ± vurabilecek fÃ¼ze geliÅŸtirdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinden devlet adamlarÄ±, akademisyenler, araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, diplomatlar ve STK temsilcilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 8. DÃ¼nya Ä°slam Forumu kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenleniyor
Hollanda'da camiye saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±