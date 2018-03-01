12:04, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

ABD'deki VietnamlÄ± gÃ¶Ã§menlerden yetkililere dava

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'deki VietnamlÄ± gÃ¶Ã§menler, herhangi bir neden gÃ¶sterilmeden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek Ã¼zere tutuklandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle dava aÃ§tÄ±.

GÃ¶Ã§menlerin avukatlarÄ±, BaÅŸkan Donald Trump yÃ¶netiminin, 1995'te imzalanan Ã¼lkeye geri gÃ¶nderme anlaÅŸmasÄ±nÄ±n kapsamÄ±nÄ± geniÅŸletmesi iÃ§in Vietnam hÃ¼kÃ¼metine baskÄ± yapmak amacÄ±yla Ã¼lkedeki bazÄ± VietnamlÄ±larÄ± tutukladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

AnlaÅŸmanÄ±n sadece 1995'ten sonra ABD'ye giden VietnamlÄ± gÃ¶Ã§menlerin Ã¼lkelerine geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne izin verdiÄŸine iÅŸaret eden avukatlar, Ã¼lkedeki VietnamlÄ± gÃ¶Ã§menlerin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n 1975'te geldiÄŸini belirtti.

Los Angeles'taki AsyalÄ± AmerikalÄ±lar iÃ§in Adalet DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Laboni Hoq, "Vietnam hÃ¼kÃ¼metini bu insanlarÄ± geri almaya ikna edebileceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek VietnamlÄ±larÄ± tutukluyorlar." dedi.

Vietnam hÃ¼kÃ¼meti, 1995'te imzalanan ve iki Ã¼lke iliÅŸkilerinin yenilenmesini Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸamadan sonra ABDâ€™ye giden VietnamlÄ± gÃ¶Ã§menlerin Ã¼lkeye geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne izin veriyor. Vietnam hÃ¼kÃ¼meti, bu anlaÅŸmadan Ã¶nce ABDâ€™ye giden VietnamlÄ± gÃ¶Ã§menlerin Ã¼lkeye geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne izin vermeyeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

ABD yetkililer, 2017'de yÄ±llardÄ±r ABD'de yaÅŸayan ve anlaÅŸma koÅŸullarÄ±ndan yararlanamayan VietnamlÄ± gÃ¶Ã§menleri tutuklamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. YaklaÅŸÄ±k 10 bin VietnamlÄ± gÃ¶Ã§men iÃ§in sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. BunlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± Ã§eÅŸitli suÃ§lardan mahkum edildikleri gerekÃ§esiyle yeÅŸil kartlarÄ±nÄ± kaybeden VietnamlÄ±lar oluÅŸturuyor.

ABD NÃ¼fus SayÄ±m BÃ¼rosuna gÃ¶re, Ã¼lkede yaklaÅŸÄ±k 1,3 milyon VietnamlÄ± gÃ¶Ã§men yaÅŸÄ±yor.