12:12, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

JÃ–H ve PÃ–H'ler Afrin'de devreye girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetleriÂ (TSK) tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±nda bir sÃ¼re Ã¶nce TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan bÃ¶lgeye gÃ¶nderilenÂ Jandarma Ã–zel HarekatÂ (JÃ–H) veÂ Polis Ã–zel HarekatÂ (PÃ–H) timleri, Afrin kÄ±rsalÄ±ndaki operasyonlara destek veriyor.

TSK'nin, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) desteÄŸiyle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ harekat kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'ya ait sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve maÄŸaralarÄ± imha eden, Afrin hattÄ±ndaki kÃ¶yleri ve hakim noktalarÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgalinden kurtaran MehmetÃ§ik, ilerleyiÅŸini bÃ¼yÃ¼k bir kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ãœlkenin deÄŸiÅŸik bÃ¶lgelerinden bir sÃ¼re Ã¶nce sevk edilen terÃ¶ristlerin korkulu rÃ¼yasÄ± JÃ–H ve PÃ–H timleri, Afrin kÄ±rsalÄ±ndaki operasyonlara destek olmaya baÅŸladÄ±.

MESKUN MAHALLERDE GÃ–REV YAPIYORLAR

OluÅŸturulan Ã¼s noktalarÄ±na konuÅŸlandÄ±rÄ±lan ortak harekat kabiliyetine sahip JÃ–H ve PÃ–H'ler, ihtiyaÃ§ halinde Ã¶zellikle meskun mahallerde patlayÄ±cÄ± imha ve ev aramasÄ± faaliyetlerini icra ediyor.

TerÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rÄ±lan kÃ¶ylerde tek tek arama yapan Ã¶zel eÄŸitimli JÃ–H ve PÃ–H timleri, geceleri terÃ¶ristlerin sÄ±zma giriÅŸimlerine karÅŸÄ± da teyakkuzda bekliyor.

KÄ±rsalda da gÃ¶rev yapabilen JÃ–H ve PÃ–H'ler, gece gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ dÃ¼rbÃ¼nlerle takviye edilmiÅŸ silahlarÄ±yla 24 saat aralÄ±ksÄ±z gÃ¶rev yapÄ±yor.

AFRÄ°N ÅžEHÄ°R MERKEZÄ°NDE Ã–NEMLÄ° GÃ–REV ÃœSTLENECEKLER

GÃ¼venlik kaynaklarÄ±, bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ halen PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgalindeki Cinderes, Raju kasabalarÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±na konuÅŸlandÄ±rÄ±lan JÃ–H ve PÃ–H'lerin, Afrin ÅŸehir merkezinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek operasyonunda da Ã¶nemli gÃ¶revler Ã¼stleneceÄŸini belirtti.

Sur, Silopi, Cizre, Ä°dil, YÃ¼ksekova, Nusaybin ve ÅžÄ±rnak meskun mahal operasyonlarÄ±nda 2016 yÄ±lÄ±nda Ã¶nemli tecrÃ¼be kazanan JÃ–H ve PÃ–H'lerin her tÃ¼rlÃ¼ doÄŸa koÅŸulunda operasyon kabiliyetine sahip olduÄŸuna dikkati Ã§eken gÃ¼venlik kaynaklarÄ±, JÃ–H ve PÃ–H timlerinin de dahil olmasÄ±yla harekatÄ±n daha da hÄ±zlanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.