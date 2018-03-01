JÃ–H ve PÃ–H'ler Afrin'de devreye girdi

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetleriÂ (TSK) tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±nda bir sÃ¼re Ã¶nce TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan bÃ¶lgeye gÃ¶nderilenÂ Jandarma Ã–zel HarekatÂ (JÃ–H) veÂ Polis Ã–zel HarekatÂ (PÃ–H) timleri, Afrin kÄ±rsalÄ±ndaki operasyonlara destek veriyor.
TSK'nin, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) desteÄŸiyle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ harekat kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'ya ait sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve maÄŸaralarÄ± imha eden, Afrin hattÄ±ndaki kÃ¶yleri ve hakim noktalarÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgalinden kurtaran MehmetÃ§ik, ilerleyiÅŸini bÃ¼yÃ¼k bir kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Ãœlkenin deÄŸiÅŸik bÃ¶lgelerinden bir sÃ¼re Ã¶nce sevk edilen terÃ¶ristlerin korkulu rÃ¼yasÄ± JÃ–H ve PÃ–H timleri, Afrin kÄ±rsalÄ±ndaki operasyonlara destek olmaya baÅŸladÄ±.
OluÅŸturulan Ã¼s noktalarÄ±na konuÅŸlandÄ±rÄ±lan ortak harekat kabiliyetine sahip JÃ–H ve PÃ–H'ler, ihtiyaÃ§ halinde Ã¶zellikle meskun mahallerde patlayÄ±cÄ± imha ve ev aramasÄ± faaliyetlerini icra ediyor.
TerÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rÄ±lan kÃ¶ylerde tek tek arama yapan Ã¶zel eÄŸitimli JÃ–H ve PÃ–H timleri, geceleri terÃ¶ristlerin sÄ±zma giriÅŸimlerine karÅŸÄ± da teyakkuzda bekliyor.
KÄ±rsalda da gÃ¶rev yapabilen JÃ–H ve PÃ–H'ler, gece gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ dÃ¼rbÃ¼nlerle takviye edilmiÅŸ silahlarÄ±yla 24 saat aralÄ±ksÄ±z gÃ¶rev yapÄ±yor.
GÃ¼venlik kaynaklarÄ±, bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ halen PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgalindeki Cinderes, Raju kasabalarÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±na konuÅŸlandÄ±rÄ±lan JÃ–H ve PÃ–H'lerin, Afrin ÅŸehir merkezinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek operasyonunda da Ã¶nemli gÃ¶revler Ã¼stleneceÄŸini belirtti.
Sur, Silopi, Cizre, Ä°dil, YÃ¼ksekova, Nusaybin ve ÅžÄ±rnak meskun mahal operasyonlarÄ±nda 2016 yÄ±lÄ±nda Ã¶nemli tecrÃ¼be kazanan JÃ–H ve PÃ–H'lerin her tÃ¼rlÃ¼ doÄŸa koÅŸulunda operasyon kabiliyetine sahip olduÄŸuna dikkati Ã§eken gÃ¼venlik kaynaklarÄ±, JÃ–H ve PÃ–H timlerinin de dahil olmasÄ±yla harekatÄ±n daha da hÄ±zlanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Adnan Ã–zbalâ€™Ä±n koruma ekibinden astsubay RÄ±za Asal'Ä±n, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan, kentte yaÅŸayan ve daha Ã¶nce memleketlerine gidememiÅŸ genÃ§lere yÃ¶nelik hayata geÃ§irilen proje, 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n sonuna kadar devam edecek
Ä°ngiltere'nin abonelik gerektirmeyen ve Ã¼cretsiz olarak hizmet veren TV platformu Freesat Ã¼zerinden 2 bin izleyiciyle buluÅŸulacak
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Dilek Ã–calan, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 2 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti, gerek geÃ§miÅŸten gelen gÃ¼Ã§lÃ¼ tarihsel baÄŸlarÄ± ve gerekse son dÃ¶nemlerde uyguladÄ±ÄŸÄ± etkili dÄ±ÅŸ politikasÄ±yla, geliÅŸtirdiÄŸi gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkileriyle Afrika KÄ±tasÄ±â€™nda en etkili aktÃ¶rler arasÄ±na girdi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda bir sÃ¼re Ã¶nce TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan bÃ¶lgeye sevk edilen terÃ¶ristlerin korkulu rÃ¼yasÄ± jandarma ve polis Ã¶zel harekat timlerinin, Afrin hattÄ±ndaki operasyona destek vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±v
MÃœSÄ°AD Genel BaÅŸkanÄ± Kaan, "Son yÄ±llarda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ eÄŸilimlerin Avrupa'da yÃ¼kseliÅŸe geÃ§iÅŸini, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± olarak endiÅŸeyle takip ediyoruz" dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "Erken seÃ§im yoktur, vaktinde seÃ§im vardÄ±r. Bunu daha kaÃ§ defa tekrar edeceÄŸiz. Yok diyoruz, yok diyoruz, yok diyoruz" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Moritanya'daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Senegal'in baÅŸkenti Dakar'a gitti
Irak'Ä±n kuzeyindeki Hakurk/Kani Rash bÃ¶lgesinden TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri Ã¼slerine taciz atÄ±ÅŸÄ± yapan PYD/PKK mensuplarÄ±na yÃ¶nelik hava harekatÄ±nda, silahlÄ± 4 Ã¶rgÃ¼t mensubu etkisiz hale getirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KudÃ¼s konusunda durduÄŸumuz yerden asla taviz vermeyeceÄŸiz" dedi
Aksaray'da Ã¶ÄŸrencileri taÅŸÄ±yan minibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 18 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BatÄ± Afrika turunun ikinci ayaÄŸÄ± olan Moritanya'da, iki Ã¼lke arasÄ±nda arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reninde hazÄ±r bulundu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Åžubat'Ä±n 21. yÄ±lÄ±nda Twitter'dan mesaj yayÄ±nladÄ±
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen Jandarma Ã–zel Harekat ve Polis Ã–zel Harekat ekipleri Hatay'a geldi