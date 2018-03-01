12:26, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

Avustralya'da af Ã§Ä±kÄ±nca 57 bin silah devlete teslim edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AvustralyalÄ±larÄ±n, temmuz-eylÃ¼l arasÄ±nda 3 ayÄ± kapsayan af sÃ¼resince aralarÄ±nda bir roketatar ile binlerce makineli tÃ¼feÄŸin de bulunduÄŸu 57 binden fazla yasa dÄ±ÅŸÄ± silahÄ± devlete teslim ettiÄŸi bildirildi.

Avustralya hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 3 aylÄ±k af sÃ¼resince aralarÄ±nda bir roketatar ile 2 bin 500 kadar otomatik ve yarÄ± otomatik makineli tÃ¼feÄŸin de bulunduÄŸu toplam 57 bin 324 silahÄ±n devlete teslim edildiÄŸi belirtildi.

Emniyet ve Siber GÃ¼venlik BakanÄ± Angus Taylor, toplanan silah sayÄ±sÄ±nÄ±n gayet iyi ve halkÄ±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in baÅŸarÄ±lÄ± bir adÄ±m olduÄŸunu ifade etti.

Af dÃ¶nemi dÄ±ÅŸÄ±nda ruhsatsÄ±z ateÅŸli silahla yakalananlar 280 bin Avustralya dolarÄ±na (226 bin dolar) kadar para ve 14 yÄ±la kadar da hapis cezasÄ± alabilecek.