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19:00, 01 Mart 2018 PerÅŸembe
DÄ±ÅŸ Politika
12:18, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

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TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±lara Afrika'da kolaylÄ±k
TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±lara Afrika'da kolaylÄ±k

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti, gerek geÃ§miÅŸten gelen gÃ¼Ã§lÃ¼ tarihsel baÄŸlarÄ± ve gerekse son dÃ¶nemlerde uyguladÄ±ÄŸÄ± etkili dÄ±ÅŸ politikasÄ±yla, geliÅŸtirdiÄŸi gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkileriyle Afrika KÄ±tasÄ±â€™nda en etkili aktÃ¶rler arasÄ±na girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nyada hammadde kaynaklarÄ± hÄ±zla tÃ¼kenirken el deÄŸmemiÅŸ kaynaklarÄ± ile Afrika, hammadde ihtiyacÄ± artan geliÅŸmiÅŸ ekonomilerin Ã¶nemli gÃ¶zde yerlerinden biri haline geliyor.

Afrika kÄ±tasÄ±nÄ±n yer altÄ± kaynaklarÄ± yÃ¶nÃ¼nden de zengin olduÄŸu biliniyor. KÄ±ta Ã¼lkeleri bu kaynaklarÄ±n iÅŸletilmesi konusunda da yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±ya ihtiyaÃ§ duyuyor. DÃ¼nyadaki cazip yatÄ±rÄ±m sektÃ¶rlerinden bir olan madencilik alanÄ±ndaki bu potansiyel, tÃ¼m kÃ¼resel aktÃ¶rlerin dikkatini celbetmeye yeterli durumda.

DÃ¼nyada ekilebilir arazilerin miktarÄ± ihtiyaÃ§ duyulan gÄ±da Ã¼retimi iÃ§in yetersiz kalmaya baÅŸladÄ±kÃ§a Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÃ¼zyÄ±lda en kÄ±ymetli sektÃ¶rlerden birinin tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼ olacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Yeterli tarÄ±m arazisine sahip olmayan Ã¼lkeler bu konuda arayÄ±ÅŸ iÃ§erisinde. Afrika kÄ±tasÄ± devasa ekilebilir arazileriyle bu Ã¼lkeler iÃ§in oldukÃ§a cazip bir bÃ¶lge olacak. KÄ±ta, sahip olduÄŸu bu saydÄ±ÄŸÄ±mÄ±z avantajlarÄ±ndan dolayÄ±, ÅŸimdiden Ã‡in, Hindistan, Amerika, Fransa, Rusya, Ä°ran ve TÃ¼rkiye gibi kÃ¼resel ve bÃ¶lgesel aktÃ¶rlerin rekabet alanÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ bulunuyor. Afrika Ã¼lkelerine yÃ¶nelik doÄŸrudan yabancÄ± yatÄ±rÄ±mlar son 10 yÄ±lda beÅŸ kat arttÄ±. KÄ±tanÄ±n; geniÅŸ arazileri, zengin doÄŸal kaynaklarÄ± ve insan kapasitesi ile Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde daha da cazip hale gelmesi ve amansÄ±z bir rekabet ortamÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi bekleniyor.

TÃœRK YATIRIMCILARA SUNULAN FIRSATLAR

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti, gerek geÃ§miÅŸten gelen gÃ¼Ã§lÃ¼ tarihsel baÄŸlarÄ± ve gerekse son dÃ¶nemlerde uyguladÄ±ÄŸÄ± etkili dÄ±ÅŸ politikasÄ±yla, geliÅŸtirdiÄŸi gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkileriyle KÄ±taâ€™da en etkili aktÃ¶rler arasÄ±na girmiÅŸ durumda. 1998 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan Afrika AÃ§Ä±lÄ±mÄ±â€™nÄ±n ardÄ±ndan gerek kamu kurumlarÄ± ve gerekse sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±yla Afrika KÄ±tasÄ±na yÃ¶nelik farklÄ± alanlarda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ etkin proje ve programlarÄ±yla, emperyalist heveslerden uzak insani amaÃ§lÄ± yardÄ±m Ã§abalarÄ±yla KÄ±ta toplumlarÄ± nezdinde bÃ¼yÃ¼k bir sempati yaratmÄ±ÅŸ durumda.

TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±sÄ±, diÄŸer Ã¼lkelerin yatÄ±rÄ±mcÄ±sÄ±na kÄ±yasla iletiÅŸim, ulaÅŸÄ±m, lojistik destek, manevi motivasyon vb. pek Ã§ok avantaja sahip. Ãœlkemizin KÄ±taâ€™da 39 BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, 26 Ticaret MÃ¼ÅŸavirliÄŸi, 10 Din iÅŸleri MÃ¼ÅŸavirliÄŸi, Askeri ve GÃ¼venlik AtaÅŸelikleri, Turizm vb. mÃ¼ÅŸavirlikleri bulunuyor. KÄ±taâ€™da yatÄ±rÄ±m yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±sÄ± tÃ¼m bu temsilciliklerimizden gereken desteÄŸi bulma imkÃ¢nÄ± bulacaktÄ±r. YatÄ±rÄ±m yapmayÄ± planladÄ±klarÄ± Ã¼lkelerde karÅŸÄ±laÅŸabilecekleri iletiÅŸim sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde TÃ¼rk iÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± (TÄ°KA) ofislerinden, Yunus Emre KÃ¼ltÃ¼r Merkezleri Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretmenlerinden, Maarif VakfÄ± gÃ¶revlilerinden gereken desteÄŸi alabileceklerdir.

TÃ¼rk Hava YollarÄ±, KÄ±taâ€™ya ulaÅŸÄ±mÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak, iÅŸadamlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak birbirleriyle buluÅŸmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak ve halklar arasÄ±ndaki iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirmek amacÄ±yla Afrikaâ€™ya uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±rmaktadÄ±r. TÃ¼rk Hava YollarÄ±, hÃ¢lihazÄ±rda Afrikaâ€™da 31 Ã¼lkeye 50 noktaya seferler dÃ¼zenlemektedir.

Â Konu ile ilgili akademisyen DoÃ§. Dr. Enver Arpa'nÄ±n makalesi iÃ§inÂ TIKLAYINIZ



Ä°lgili Konular afrika tÃ¼rkiye
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