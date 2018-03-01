12:53, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

Tasfiye edilen Ã–zbek istihbaratÄ± yetkilisi tutuklandÄ±





Ã–zbek hapishanelerinde tutuklu MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Ã¶ldÃ¼rmekle suÃ§lanan eski istihbaratÃ§Ä± tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–zbekistan'da eski lider Ä°slam Kerimov dÃ¶neminde derin devlet olarak bilinen Milli GÃ¼venlik Servisi (MGS) yetkililerinden albay Toymuroz Alimov tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ozodlik radyosunun haberine gÃ¶re Toymuroz Alimov, MGS eski baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Shukhrat Gulyamovâ€™un Ã¶zel emirlerini yerine getirerek, hapishanelerde tutuklu bulunan MÃ¼slÃ¼manlara iÅŸkence ederek Ã¶ldÃ¼rÃ¼yordu. Haberde Toymuroz Alimovâ€™un ceza kanununun kasÄ±tlÄ± adam Ã¶ldÃ¼rme, gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanma ve masum insanlara cezai sorumluk yÃ¼kleme maddeleri ile suÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtildi. BaÄŸÄ±msÄ±z Ä°nsan HaklarÄ± Savunucu Surat Ikramov radyo ile yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼lakatta Toymuroz Alimovâ€™un mahkumlarÄ± kasÄ±tlÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve onlara iÅŸkence yaptÄ±ÄŸÄ± konusunda emin olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ikramov'a gÃ¶re, Toymuroz Alimov bÃ¶yle suÃ§lamalar ile tutuklanan ilk istihbarat yetkilisi deÄŸil.





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