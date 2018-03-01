13:23, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

Hollanda'daki cami saldÄ±rganÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±



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Hollanda'da camiye saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da, geÃ§en ay Hollanda Diyanet VakfÄ±na baÄŸlÄ± camiye yapÄ±lan saldÄ±rÄ± ile ilgili bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Emir Sultan Camisi'nin giriÅŸ kapÄ±sÄ±na kafasÄ± kesilmiÅŸ bir insan maketi bÄ±rakÄ±larak, Ä°slamofobik ve Ä±rkÃ§Ä± ifadeler iÃ§eren yazÄ± asÄ±lmasÄ± ile ilgili 35 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, yapÄ±lan araÅŸtÄ±rma sonucunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±nÄ±n "ideolojik sebeplerden etkilendiÄŸinin" sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Â

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