Putin'den canlı yayında nükleer tehdit

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın yeni nükleer silahlar geliştirdiğini belirterek, “Bu silahların arasında hava savunma sistemleri tarafından engellenemeyen, sınırsız menzilli, güdümlü nükleer füzeler ve nükleer başlıklı su altı drone'ları da var.” dedi.
Putin, Federal Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, ABD’nin yeni "Nükleer Durum İnceleme Belgesi"nde yer alan ifadelerin “endişe verici” olduğunu belirtti.
Rusya’nın yalnızca savunma amaçlı nükleer silahlar geliştirdiğini ifade eden Putin, “Bize veya müttefiklerimize nükleer bir saldırı olması halinde derhal karşılık verilecektir.” diye konuştu.
Su altında ilerleyen ve nükleer başlık taşıyabilen yeni bir drone geliştirdiklerini anlatan Putin, “Yüksek hıza sahip bu drone ile uçak gemileri ve kıyı koruma yapıları hedef alınabilir. Kıtalararası mesafeleri aşabilecek bu drone, radarlarla tespit edilemeyecek.” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın hiçbir ülkede bulunmayan füzeler geliştirdiği anlatan Putin, “Sonbaharda yeni bir güdümlü nükleer füze denedik. Bu füze, hava savunma sistemleri tarafından engellenemiyor ve dünyanın tüm noktalarına ulaşabilecek sınırsız menzile sahip.” dedi.
Putin, 18 Mart’taki başkanlık seçimi öncesinde yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak “Gelecek 6 yılda yoksulluk oranını yarı yarıya azaltacağız. Kişi başı milli geliri de 2025’e kadar en az yüzde 50 artıracağız.” diye konuştu.
Rusya’da yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, Putin’in yüzde 60 ila 70 destekle yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Rus enerji şirketi Gazprom’un bugünden itibaren Ukrayna’ya doğalgaz sevkiyatını durduracağı bildirildi
Avrupa genelinde dondurucu soğuk ve buzlanmanın sebep olduğu kazalarda 35'den fazla kişi hayatını kaybetti, birçok ülkede okullar tatil edildi
Ermenistan, Türkiye ile Ermenistan arasında 10 Ekim 2009'da Zürih'te imzalanan protokolleri feshetti.
Genel kurulda alınan kararla 18 Mart’ta Rusya’da düzenlenecek seçimin engellenmesi çağrısı yapıldı
Hristiyan hacılar, İsrail'in salı akşamı söz konusu vergi uygulamasına ilişkin planını askıya aldığını duyurması üzerine çarşamba günü kapılarını açmasının ikinci gününde Kıyamet Kilisesi'nde dua etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın ziyaret edeceği Mali, halkının büyük kısmının pamuk tarımı ve altın madenciliğinde çalıştığı bir ülke olarak ön plana çıkıyor.
2015'te DEAŞ'a ait infaz görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Fransız aşırı sağ lider Le Pen hakkında soruşturma açıldı
DİTİB Düsseldorf Dini Danışma Kurulu Başkanı Akpınar, "Kur'an-ı Kerim hidayet, şifa ve rahmet kaynağıdır. Kur’an’ı okumalı, anlamalı, yaşamalı ve yaşatmak için de gayret sarf etmeliyiz" dedi
Irak meclisi, terör örgütü DEAŞ ile çatışmalarda büyük zarara uğrayan bazı ilçe ve kasabaları "afet bölgesi" ilan etti.
Rusya, Türkiye'den bazı tarım ürünlerine kısıtlamayı kaldırıyor
Irak'taki Haşdi Şabi Operasyonlar Komutanı terörle mücadele kapasitelerini artırmak için birliklerine "dağ savaş eğitimi" vermeye başladıklarını ifade etti.
İtalya'da pazar günü yapılacak genel seçimden önce, Forza Italia'nın lideri ve eski Başbakan Berlusconi, "merkez-sağ" ittifakının tek başına iktidar olamaması halinde koalisyon kurmayacaklarını açıkladı
Rusya lideri Vladimir Putin, dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecek füze geliştirdiklerini açıkladı
Dünyanın birçok ülkesinden devlet adamları, akademisyenler, araştırmacılar, diplomatlar ve STK temsilcilerinin katıldığı 8. Dünya İslam Forumu kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor
Hollanda'da camiye saldırdığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı