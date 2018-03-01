13:52, 01 Mart 2018 Perşembe

Putin'den canlı yayında nükleer tehdit

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın yeni nükleer silahlar geliştirdiğini belirterek, “Bu silahların arasında hava savunma sistemleri tarafından engellenemeyen, sınırsız menzilli, güdümlü nükleer füzeler ve nükleer başlıklı su altı drone'ları da var.” dedi.

Putin, Federal Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, ABD’nin yeni "Nükleer Durum İnceleme Belgesi"nde yer alan ifadelerin “endişe verici” olduğunu belirtti.

Rusya’nın yalnızca savunma amaçlı nükleer silahlar geliştirdiğini ifade eden Putin, “Bize veya müttefiklerimize nükleer bir saldırı olması halinde derhal karşılık verilecektir.” diye konuştu.

Su altında ilerleyen ve nükleer başlık taşıyabilen yeni bir drone geliştirdiklerini anlatan Putin, “Yüksek hıza sahip bu drone ile uçak gemileri ve kıyı koruma yapıları hedef alınabilir. Kıtalararası mesafeleri aşabilecek bu drone, radarlarla tespit edilemeyecek.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın hiçbir ülkede bulunmayan füzeler geliştirdiği anlatan Putin, “Sonbaharda yeni bir güdümlü nükleer füze denedik. Bu füze, hava savunma sistemleri tarafından engellenemiyor ve dünyanın tüm noktalarına ulaşabilecek sınırsız menzile sahip.” dedi.

Putin, 18 Mart’taki başkanlık seçimi öncesinde yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak “Gelecek 6 yılda yoksulluk oranını yarı yarıya azaltacağız. Kişi başı milli geliri de 2025’e kadar en az yüzde 50 artıracağız.” diye konuştu.

Rusya’da yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, Putin’in yüzde 60 ila 70 destekle yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.