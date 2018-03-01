13:50, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

8'inci DÃ¼nya Ä°slam Forumu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Asya Stratejik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi (TASAM) BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Åžensoy,Â "Ä°Ã§erisinde bulunduÄŸumuz zaman bilgi, bilgiye dayalÄ± Ã¼rÃ¼nler ve bilgiye dayalÄ± bir ekonomi Ã§aÄŸÄ±."Â dedi.

TASAM'Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi 8. DÃ¼nya Ä°slam Forumu'nda konuÅŸanÂ Åžensoy, din, dil, tarih ve coÄŸrafya kardeÅŸliÄŸini karÅŸÄ±lÄ±klÄ± baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k temelinde derinleÅŸtirmek iÃ§in DÃ¼nya Ä°slam Forumu'nun kÃ¼resel bir aÄŸ olarak her yÄ±l daha da gÃ¼Ã§lendiÄŸini sÃ¶yledi.

Åžensoy, "Bilgi ve bilgiye dayalÄ± Ã¼rÃ¼nler temelli geliÅŸen yeni kÃ¼resel ekosisteme Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n uyum saÄŸlamasÄ±, etkin olmasÄ± ve kendi arasÄ±nda entegrasyonu gÃ¼Ã§lendirmesi iÃ§in bu Ã§alÄ±ÅŸmalara devam edeceÄŸiz."Â dedi.Â

Avrupa'da sanayi devrimi ile makinenin topraktan daha deÄŸerli hale geldiÄŸini ve bunun ulus devletleri doÄŸurduÄŸunuÂ ifade eden Åžensoy, ulus devletler ve bÃ¼yÃ¼k devletler Ã§aÄŸÄ±nÄ±n hep birlikte yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Åžensoy, devamla ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°Ã§erisinde bulunduÄŸumuz zaman bilgi, bilgiye dayalÄ± Ã¼rÃ¼nler ve bilgiye dayalÄ± bir ekonomi Ã§aÄŸÄ±... Bilgi Ã§aÄŸÄ±, mikro milliyetÃ§iliÄŸin teÅŸvik edildiÄŸi bir dÃ¼nyayÄ± meydana getirdi.Â Bunu, Ã§evre Ã¼lkeler dahil yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tÃ¼rbÃ¼lanstan gÃ¶rebiliriz ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 10 yÄ±l iÃ§in Ã§ok olumsuz senaryolar var. UluslararasÄ± devlet Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ±n 400 ila 2 bin arasÄ±nda olabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¶ngÃ¶rÃ¼ler var ve mikro milliyetÃ§ilik entegrasyonu da tetikliyor."

Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda entegrasyonu derinleÅŸtirmek iÃ§in tarihi bir fÄ±rsat olduÄŸunu ifade eden Åžensoy, "Bu fÄ±rsat yaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±ldÄ±r Ã¶nÃ¼mÃ¼zde var. GeÃ§en 10 yÄ±lÄ± Ã§ok iyi kullanamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kanaatindeyim." dedi.

Â "BATI PROBLEMLERÄ°NÄ° BÄ°RLÄ°KTE Ã‡Ã–ZÃœYOR"Â

Milli TÃ¼rk Talebe BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Ä°smail Emrah Karayel de "Ã–zellikle BatÄ±'ya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda problemleri birlikte Ã§Ã¶zdÃ¼klerini, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda hep ayrÄ±lmayÄ± tavsiye ettiklerini gÃ¶rÃ¼yoruz." ifadesini kullandÄ±.

Karayel, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n insanlÄ±ÄŸÄ±n en kanlÄ± savaÅŸlarÄ±ndan biri olduÄŸunu, BatÄ±'daki toplumlarÄ±n birbirini katlettiÄŸini, milyonlarca insanÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bunun sonucunda Avrupa BirliÄŸi (AB) ile bunu bitirdiklerini sÃ¶yledi.Â

UluslararasÄ± Afrika Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr.Â Kamal Mohammad Obeid ise "BatÄ± sÃ¶mÃ¼rÃ¼sÃ¼ bizim iÃ§imize girince yÄ±llarca bizi iÃ§eriden kemirdi ve bÃ¶ylelikle bizleri daÄŸÄ±ttÄ±." ifadesini kullandÄ±.

EÄŸitime Ã§ok Ã¶nem verilmesi gerektiÄŸini vurgulayanÂ Obeid, Hartum'daki UluslararasÄ± Afrika Ãœniversitesi'nde bu ilkeyi uygulamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Obeid, "23 eÄŸitim dalÄ±nda 80 Ã¼lkeden Ã¶ÄŸrenciyi baÄŸrÄ±mÄ±za bastÄ±k. OnlarÄ±n eÄŸitimlerine katkÄ±da bulunuyoruz." dedi.Â

Â DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesindenÂ devlet adamlarÄ±,Â akademisyenler, araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, diplomatlar ve STK temsilcilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â 8. DÃ¼nya Ä°slam Forumu kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinlikler de gerÃ§ekleÅŸtirilecek.