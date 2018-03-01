Berlusconi koalisyon iÃ§in kapÄ±larÄ± kapattÄ±

Ä°talya'nÄ±n eski BaÅŸbakanÄ± ve "merkez-saÄŸ" ittifakÄ±nda baÅŸÄ± Ã§eken "Forza Italia" (Haydi Ä°talya) partisinin lideri Silvio Berlusconi, Ã¼lkede 4 Mart'ta yapÄ±lacak genel seÃ§imde tek baÅŸÄ±na iktidara gelememeleri durumunda koalisyon yapmayÄ±p, erken seÃ§ime gitmeyi tercih edeceklerini sÃ¶yledi.
Ä°talyan ANSA ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Berlusconi, seÃ§imlerin en gÃ¼Ã§lÃ¼ adayÄ± "merkez-saÄŸ" ittifakÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na iktidar olmaya yetecek Ã§oÄŸunluÄŸu elde edememesi ihtimaliyle ilgili olarak, "EÄŸer merkez saÄŸ seÃ§imlerde Ã§oÄŸunluÄŸu elde edemezse, Ä°talyanlarÄ±n Ä°talya'yÄ± daha iyiye gÃ¶tÃ¼recek bir hÃ¼kÃ¼met iÃ§in ne yÃ¶nde oy kullanacaklarÄ±nÄ± bildiklerini umarak, bu seÃ§im yasasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olan kÄ±sa zamanda tekrar seÃ§ime gideceÄŸiz." diye konuÅŸtu.
"HÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nda oluÅŸabilecek kriz sebebiyle kÄ±sa sÃ¼reli herhangi bir koalisyon hÃ¼kÃ¼meti veya ulusal birlik" iÃ§inde yer almayacaklarÄ±nÄ± belirten Berlusconi, siyasetin en Ã¶nemli etik ilkesinin, taahhÃ¼tleri yerine getirmek olduÄŸunu kaydetti.
"SeÃ§im yasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirme ihtimali sÃ¶z konusu deÄŸil Ã§Ã¼nkÃ¼ bu yasa, parlamentodaki Ã§eÅŸitli unsurlarÄ± buluÅŸturan yegane nokta." ifadelerini kullanan Berlusconi, hÃ¼kÃ¼met kurulamazsa yeni seÃ§imin de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kteki yasa Ã§erÃ§evesinde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Silvio Berlusconi, "merkez-saÄŸ" ittifakÄ±ndan sonra en Ã§ok oyu almasÄ± beklenen sol gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ "5 YÄ±ldÄ±z Hareketi" (M5S) partisiyle de "kesinlikle" herhangi bir anlaÅŸma yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Ä°talyan medyasÄ±nda bir sÃ¼redir, seÃ§imin en gÃ¼Ã§lÃ¼ adayÄ± "merkez-saÄŸ" ittifakÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na iktidarÄ± elde edememesi halinde, ittifakta baÅŸÄ± Ã§eken parti Forza Italia'nÄ±nÂ Ã¼lkede ÅŸu anki iktidarÄ±nÂ bÃ¼yÃ¼k ortaÄŸÄ± merkez sol gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Demokrat Parti (PD) ile koalisyon hÃ¼kÃ¼meti kurma ihtimali konuÅŸuluyordu. Berlusconi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla seÃ§imlerde tek baÅŸÄ±na iktidar olamamalarÄ± halinde herhangi bir koalisyon kurma yoluna girmeyeceklerini ilan etmiÅŸ oldu.
Ä°talya'da cumhuriyetin ilanÄ±ndan bu yana geÃ§en 72 yÄ±llÄ±k sÃ¼rede, 64 hÃ¼kÃ¼met kuruldu. SeÃ§imlerde genellikle siyasi partilerin hiÃ§biri tek baÅŸÄ±na iktidar olacak oyu alamÄ±yor. Bu da Ä°talya'da Ã§ok ortaklÄ± ve kÄ±sa Ã¶mÃ¼rlÃ¼ hÃ¼kÃ¼metlerin kurulmasÄ±na yol aÃ§Ä±yor.
Ä°talya'da 2015 yÄ±lÄ±nda Mecliste onaylanan "Italicum" adlÄ± seÃ§im yasasÄ±yla, koalisyon dÃ¶nemlerine son verilmek istenmiÅŸti. SÃ¶z konusu yasa, seÃ§imlerde yÃ¼zde 40'Ä±n Ã¼zerinde oy alan siyasi partinin, 630 sandalyeli Temsilciler Meclisinde Ã¶dÃ¼l sandalyeleri kazanarak 340 sandalye ile Ã§oÄŸunluÄŸa sahip olmasÄ±nÄ± ve "hiÃ§bir siyasi partinin yÃ¼zde 40'a eriÅŸememesi durumunda en Ã§ok oy alan iki parti arasÄ±nda ikinci tur seÃ§ime gidilmesini" Ã¶ngÃ¶rÃ¼yordu.
Ancak Anayasa Mahkemesi (AYM) geÃ§en yÄ±l, "Italicum" yasasÄ±nÄ±n "hiÃ§bir siyasi partinin yÃ¼zde 40'a eriÅŸememesi durumunda en Ã§ok oy alan iki parti arasÄ±nda ikinci tur seÃ§ime gidilmesi" ÅŸeklindeki maddesini anayasaya aykÄ±rÄ± bularak iptal etmiÅŸti. AYM'nin aldÄ±ÄŸÄ± bu karara gÃ¶re, seÃ§imlerde hiÃ§bir parti yÃ¼zde 40 oy alamadÄ±ÄŸÄ± takdirde, koalisyon hÃ¼kÃ¼metleri dÃ¶nemi devam edecek.
Berlusconi, geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada da "merkez-saÄŸ" ittifakÄ± iktidara geldiÄŸi takdirde, Ã¼lkede "cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± halkÄ±n seÃ§mesi iÃ§in referanduma gidilmesi yÃ¶nÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±" belirterek, "Biz Ä°talyanlarÄ±n bizzat oy vererek, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± kendimiz seÃ§memizin zamanÄ± geldi." demiÅŸti.
Bu arada Forza Italia'nÄ±n lideri Berlusconi, 2013 yÄ±lÄ±nda vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan suÃ§lu bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 6 yÄ±l boyunca kamu hizmetlerinden yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±. Berlusconi, bu sebeple 4 Mart'taki seÃ§imlere adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyamÄ±yor. Berlusconi, konuyu Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesine taÅŸÄ±dÄ± ancak 4 Mart'taki seÃ§imlere kadar kararÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ± beklenmediÄŸi iÃ§in Forza Italia'nÄ±n baÅŸbakan adayÄ±Â Avrupa Parlamentosu (AP) BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani oldu.
Rus enerji ÅŸirketi Gazpromâ€™un bugÃ¼nden itibaren Ukraynaâ€™ya doÄŸalgaz sevkiyatÄ±nÄ± durduracaÄŸÄ± bildirildi
Avrupa genelinde dondurucu soÄŸuk ve buzlanmanÄ±n sebep olduÄŸu kazalarda 35'den fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, birÃ§ok Ã¼lkede okullar tatil edildi
Japonya'nÄ±n gÃ¼neyinde 5,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldiÄŸi bildirildi
Ermenistan, TÃ¼rkiye ile Ermenistan arasÄ±nda 10 Ekim 2009'da ZÃ¼rih'te imzalanan protokolleri feshetti.
Genel kurulda alÄ±nan kararla 18 Martâ€™ta Rusyaâ€™da dÃ¼zenlenecek seÃ§imin engellenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Hristiyan hacÄ±lar, Ä°srail'in salÄ± akÅŸamÄ± sÃ¶z konusu vergi uygulamasÄ±na iliÅŸkin planÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ± Ã¼zerine Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§masÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde KÄ±yamet Kilisesi'nde dua etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yarÄ±n ziyaret edeceÄŸi Mali, halkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ±n pamuk tarÄ±mÄ± ve altÄ±n madenciliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼lke olarak Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.
2015'te DEAÅž'a ait infaz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸan FransÄ±z aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ lider Le Pen hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±
DÄ°TÄ°B DÃ¼sseldorf Dini DanÄ±ÅŸma Kurulu BaÅŸkanÄ± AkpÄ±nar, "Kur'an-Ä± Kerim hidayet, ÅŸifa ve rahmet kaynaÄŸÄ±dÄ±r. Kurâ€™anâ€™Ä± okumalÄ±, anlamalÄ±, yaÅŸamalÄ± ve yaÅŸatmak iÃ§in de gayret sarf etmeliyiz" dedi
Irak meclisi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ile Ã§atÄ±ÅŸmalarda bÃ¼yÃ¼k zarara uÄŸrayan bazÄ± ilÃ§e ve kasabalarÄ± "afet bÃ¶lgesi" ilan etti.
Rusya, TÃ¼rkiye'den bazÄ± tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerine kÄ±sÄ±tlamayÄ± kaldÄ±rÄ±yor
Irak'taki HaÅŸdi Åžabi Operasyonlar KomutanÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadele kapasitelerini artÄ±rmak iÃ§in birliklerine "daÄŸ savaÅŸ eÄŸitimi" vermeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Ä°talya'da pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak genel seÃ§imden Ã¶nce, Forza Italia'nÄ±n lideri ve eski BaÅŸbakan Berlusconi, "merkez-saÄŸ" ittifakÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na iktidar olamamasÄ± halinde koalisyon kurmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Rusya lideri Vladimir Putin, dÃ¼nyanÄ±n neredeyse her noktasÄ±nÄ± vurabilecek fÃ¼ze geliÅŸtirdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinden devlet adamlarÄ±, akademisyenler, araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, diplomatlar ve STK temsilcilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 8. DÃ¼nya Ä°slam Forumu kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenleniyor
Hollanda'da camiye saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±