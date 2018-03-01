14:32, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

Berlusconi koalisyon iÃ§in kapÄ±larÄ± kapattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°talya'nÄ±n eski BaÅŸbakanÄ± ve "merkez-saÄŸ" ittifakÄ±nda baÅŸÄ± Ã§eken "Forza Italia" (Haydi Ä°talya) partisinin lideri Silvio Berlusconi, Ã¼lkede 4 Mart'ta yapÄ±lacak genel seÃ§imde tek baÅŸÄ±na iktidara gelememeleri durumunda koalisyon yapmayÄ±p, erken seÃ§ime gitmeyi tercih edeceklerini sÃ¶yledi.

Ä°talyan ANSA ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Berlusconi, seÃ§imlerin en gÃ¼Ã§lÃ¼ adayÄ± "merkez-saÄŸ" ittifakÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na iktidar olmaya yetecek Ã§oÄŸunluÄŸu elde edememesi ihtimaliyle ilgili olarak, "EÄŸer merkez saÄŸ seÃ§imlerde Ã§oÄŸunluÄŸu elde edemezse, Ä°talyanlarÄ±n Ä°talya'yÄ± daha iyiye gÃ¶tÃ¼recek bir hÃ¼kÃ¼met iÃ§in ne yÃ¶nde oy kullanacaklarÄ±nÄ± bildiklerini umarak, bu seÃ§im yasasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olan kÄ±sa zamanda tekrar seÃ§ime gideceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

"HÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nda oluÅŸabilecek kriz sebebiyle kÄ±sa sÃ¼reli herhangi bir koalisyon hÃ¼kÃ¼meti veya ulusal birlik" iÃ§inde yer almayacaklarÄ±nÄ± belirten Berlusconi, siyasetin en Ã¶nemli etik ilkesinin, taahhÃ¼tleri yerine getirmek olduÄŸunu kaydetti.

"SeÃ§im yasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirme ihtimali sÃ¶z konusu deÄŸil Ã§Ã¼nkÃ¼ bu yasa, parlamentodaki Ã§eÅŸitli unsurlarÄ± buluÅŸturan yegane nokta." ifadelerini kullanan Berlusconi, hÃ¼kÃ¼met kurulamazsa yeni seÃ§imin de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kteki yasa Ã§erÃ§evesinde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Silvio Berlusconi, "merkez-saÄŸ" ittifakÄ±ndan sonra en Ã§ok oyu almasÄ± beklenen sol gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ "5 YÄ±ldÄ±z Hareketi" (M5S) partisiyle de "kesinlikle" herhangi bir anlaÅŸma yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Ä°talyan medyasÄ±nda bir sÃ¼redir, seÃ§imin en gÃ¼Ã§lÃ¼ adayÄ± "merkez-saÄŸ" ittifakÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na iktidarÄ± elde edememesi halinde, ittifakta baÅŸÄ± Ã§eken parti Forza Italia'nÄ±nÂ Ã¼lkede ÅŸu anki iktidarÄ±nÂ bÃ¼yÃ¼k ortaÄŸÄ± merkez sol gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Demokrat Parti (PD) ile koalisyon hÃ¼kÃ¼meti kurma ihtimali konuÅŸuluyordu. Berlusconi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla seÃ§imlerde tek baÅŸÄ±na iktidar olamamalarÄ± halinde herhangi bir koalisyon kurma yoluna girmeyeceklerini ilan etmiÅŸ oldu.

Ä°TALYA'DA 72 YILDA 64 HÃœKÃœMET

Ä°talya'da cumhuriyetin ilanÄ±ndan bu yana geÃ§en 72 yÄ±llÄ±k sÃ¼rede, 64 hÃ¼kÃ¼met kuruldu. SeÃ§imlerde genellikle siyasi partilerin hiÃ§biri tek baÅŸÄ±na iktidar olacak oyu alamÄ±yor. Bu da Ä°talya'da Ã§ok ortaklÄ± ve kÄ±sa Ã¶mÃ¼rlÃ¼ hÃ¼kÃ¼metlerin kurulmasÄ±na yol aÃ§Ä±yor.

Ä°talya'da 2015 yÄ±lÄ±nda Mecliste onaylanan "Italicum" adlÄ± seÃ§im yasasÄ±yla, koalisyon dÃ¶nemlerine son verilmek istenmiÅŸti. SÃ¶z konusu yasa, seÃ§imlerde yÃ¼zde 40'Ä±n Ã¼zerinde oy alan siyasi partinin, 630 sandalyeli Temsilciler Meclisinde Ã¶dÃ¼l sandalyeleri kazanarak 340 sandalye ile Ã§oÄŸunluÄŸa sahip olmasÄ±nÄ± ve "hiÃ§bir siyasi partinin yÃ¼zde 40'a eriÅŸememesi durumunda en Ã§ok oy alan iki parti arasÄ±nda ikinci tur seÃ§ime gidilmesini" Ã¶ngÃ¶rÃ¼yordu.

Ancak Anayasa Mahkemesi (AYM) geÃ§en yÄ±l, "Italicum" yasasÄ±nÄ±n "hiÃ§bir siyasi partinin yÃ¼zde 40'a eriÅŸememesi durumunda en Ã§ok oy alan iki parti arasÄ±nda ikinci tur seÃ§ime gidilmesi" ÅŸeklindeki maddesini anayasaya aykÄ±rÄ± bularak iptal etmiÅŸti. AYM'nin aldÄ±ÄŸÄ± bu karara gÃ¶re, seÃ§imlerde hiÃ§bir parti yÃ¼zde 40 oy alamadÄ±ÄŸÄ± takdirde, koalisyon hÃ¼kÃ¼metleri dÃ¶nemi devam edecek.

Berlusconi, geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada da "merkez-saÄŸ" ittifakÄ± iktidara geldiÄŸi takdirde, Ã¼lkede "cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± halkÄ±n seÃ§mesi iÃ§in referanduma gidilmesi yÃ¶nÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±" belirterek, "Biz Ä°talyanlarÄ±n bizzat oy vererek, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± kendimiz seÃ§memizin zamanÄ± geldi." demiÅŸti.

Bu arada Forza Italia'nÄ±n lideri Berlusconi, 2013 yÄ±lÄ±nda vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan suÃ§lu bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 6 yÄ±l boyunca kamu hizmetlerinden yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±. Berlusconi, bu sebeple 4 Mart'taki seÃ§imlere adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyamÄ±yor. Berlusconi, konuyu Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesine taÅŸÄ±dÄ± ancak 4 Mart'taki seÃ§imlere kadar kararÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ± beklenmediÄŸi iÃ§in Forza Italia'nÄ±n baÅŸbakan adayÄ±Â Avrupa Parlamentosu (AP) BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani oldu.