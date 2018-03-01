İslami STK'ların son 20 yılı masaya yatırılıyor

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Son yıllarda İslami STK’ların önemli bir değişim içinde olduğu dikkat çekiyor. Bu açıdan baktığımızda “büyüme ve değişim sürecini yönetmek” bu STK’ların önündeki en temel yönetim meselelerinden birisi olarak duruyor. İslami STK’ların gayelerine odaklanma, gayelerini tüm profesyonel ve gönüllü çalışanlarıyla paylaşabilme, yeni zemine göre stratejik tercihlerde bulunma, etkin işleyen bir organizasyon yapısı oluşturma, nitelikli profesyonel ve gönüllü istihdamı yapabilme ve süreklilik gösteren finansal kaynaklara ihtiyacı bulunuyor.
İLKE Derneği bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) gönüllü kuruluşlar alanında var olan sorunlar, yeni gelişmeler ve geleceğe hazırlık kapsamında veriye dayalı bulgular ve tespitler ortaya koymak, çözüm önermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi araştırma ve yayın faaliyeti yürütülüyor.
3 Mart 2018 Cumartesi günü 18.00’de düzenlenecek toplantıda sözkonusu raporda belirtilen hususlar STK yöneticileri, akademisyenler ve gazetecilerin katılımıyla masaya yatırılacak.
3 Mart 2018 Cumartesi günü İLKE Derneği tarafından düzenlenecek toplantıda “Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi” başlıklı raporda belirtilen hususlar STK yöneticileri, akademisyenler ve gazetecilerin katılımıyla masaya yatırılacak
ÖSYM, TUS ve STS adaylarına yarın yapılacak sınavların başlama saatinden 15 dakika önce sınav binalarına giriş yapmaları gerektiği uyarısında bulundu.
MEB, EKPSS puanı üstünlüğüne göre 500 engelli öğretmen alımı yapılacağını duyurdu
Google'un yapay zeka uzmanlarının, retina taramasıyla kalp krizi riskini tahmin eden bir yazılım geliştirdiği bildirildi
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "İlana çıkıldı, 20 bin öğretmen alacağız. Bu alımla beraber inşallah bir kanun teklifi daha var. Ücretli öğretmenler arasında da bize 5 yıl ücretli öğretmenlik yapmış olmak kaydıyla bir 5 bin öğretmen daha alacağız." dedi.
MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin duyuru yayımladı. Ön başvurular 2 Mart'ta alınacak, sözlü sınavlar 14 Nisan ve 8 Mayıs'ta yapılacak.
YÖKDİL sınavının 2018 yılı birinci dönemine ilişkin müracaatlar 16 Şubat'ta sona erdi. Toplam başvuru sayısı 103 bin 629 oldu.
ÇAYKUR'un ürettiği organik beyaz çayın insan sağlığı açısından faydalarının araştırılması amacıyla Japonya'da bir üniversitede çalışma yürütülüyor
Prof. Dr. Karatay, "Ölene kadar bu ilaçları içeceksin' diye beyinleri yıkanmış diyabet hastalarının ilaçlardan kurtulabileceğini bilmek en insani haklarıdır. Başta diyabet olmak üzere tüm kronik dejeneratif hastalıklar iyileştirilebilir." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime yeni geçiş sisteminin, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ortaöğretim kurumlarına yerleşecek tüm öğrencileri kapsadığı bildirildi
ÖSYM tarafından, ALES'e ilişkin analizlerin yer aldığı ilk sınav değerlendirme raporu yayımlandı
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Yeni, "Epilepsi, herkesin başına gelebilecek kronik bir hastalık. Araştırma sonuçları, epilepsi ile ilgili ön yargıları gözler önüne serse de epilepsi hastası bireylerin birçoğu düzenli ve doğru bir tedavi ile çalışabilir, okula gidebilir, evlenebilir yani normal hayatlarına devam edebilir" dedi
Sağlık Bakanlığınca kamu-özel iş birliği ile başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapımı devam eden Konya Şehir Hastanesi, İç Anadolu Bölgesi'nin büyük bir bölümüne hizmet verecek.
Bilim adamları, insan yumurtalarını ilk kez laboratuvar ortamında geliştirmeyi başardı.
AEÜ ile Ürdün'deki 5 üniversite arasında, öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan "Erasmus" ve "Mevlana Değişim Programı" da dahil bir çok alanda işbirliği anlaşması imzalandı
Sigara ve tütün ürünlerinde marka adlarının standart bir yazı tipi ve boyutta yer almasını öngören tek tip paket uygulaması 5 ülkede hayata geçti