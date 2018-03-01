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İslami STK'ların son 20 yılı masaya yatırılıyor
İslami STK'ların son 20 yılı masaya yatırılıyor

3 Mart 2018 Cumartesi günü İLKE Derneği tarafından düzenlenecek toplantıda “Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi” başlıklı raporda belirtilen hususlar STK yöneticileri, akademisyenler ve gazetecilerin katılımıyla masaya yatırılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Son yıllarda İslami STK’ların önemli bir değişim içinde olduğu dikkat çekiyor. Bu açıdan baktığımızda “büyüme ve değişim sürecini yönetmek” bu STK’ların önündeki en temel yönetim meselelerinden birisi olarak duruyor. İslami STK’ların gayelerine odaklanma, gayelerini tüm profesyonel ve gönüllü çalışanlarıyla paylaşabilme, yeni zemine göre stratejik tercihlerde bulunma, etkin işleyen bir organizasyon yapısı oluşturma, nitelikli profesyonel ve gönüllü istihdamı yapabilme ve süreklilik gösteren finansal kaynaklara ihtiyacı bulunuyor.

İLKE Derneği bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) gönüllü kuruluşlar alanında var olan sorunlar, yeni gelişmeler ve geleceğe hazırlık kapsamında veriye dayalı bulgular ve tespitler ortaya koymak, çözüm önermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi araştırma ve yayın faaliyeti yürütülüyor. 

3 Mart 2018 Cumartesi günü 18.00’de düzenlenecek toplantıda sözkonusu raporda belirtilen hususlar STK yöneticileri, akademisyenler ve gazetecilerin katılımıyla masaya yatırılacak.

 



İlgili Konular İLKE Derneği STK
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