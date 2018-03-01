14:44, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

HDP'li yeÄŸen Ã–calan'a hapis cezasÄ±





HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Dilek Ã–calan, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 2 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžanlÄ±urfa 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan yargÄ±lanan milletvekili Dilek Ã–calan'a 2 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verdi. ÅžanlÄ±urfa 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki karar duruÅŸmasÄ±na, tutuksuz sanÄ±k Dilek Ã–calan'Ä±n avukatÄ± Sevda Ã‡elik Ã–zbingÃ¶l katÄ±ldÄ±. Avukat Ã–zbingÃ¶l, mÃ¼vekkilinin dava konusuna giren KÃ¼rtÃ§e konuÅŸmanÄ±n yanlÄ±ÅŸ tercÃ¼me edildiÄŸini savunarak bilirkiÅŸi tarafÄ±ndan konuÅŸmanÄ±n yeniden tercÃ¼me edilmesini istedi. Mahkeme heyeti, avukatÄ±n talebini reddederek HDP'li Ã–calan'a "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 2 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verdi. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince etkisiz hale getirilen PKK'lÄ± terÃ¶rist Mehmet YÄ±lmaz'Ä±n 23 Åžubat 2016'da ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilÃ§esindeki cenazesine katÄ±lan Dilek Ã–calan hakkÄ±nda, konvoydaki davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n cebir, ÅŸiddet veya tehdit iÃ§eren yÃ¶ntemlerini meÅŸru gÃ¶sterecek nitelikte olduÄŸu" gerekÃ§esiyle "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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